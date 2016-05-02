Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek

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Microsoft veri depolamada genetik materyallerin kullanımını araştırmak için Twist Bioscience'tan 10 milyon DNA ipliği satın aldı. DNA veri yoğunluğu, 1 gram DNA'da yaklaşık 1 milyar terabyte (1 zettabayt) veri saklama olanağıyla geleneksel depolama sistemlerine göre çok daha yüksek seçenekler sunabiliyor. DNA ayrıca oldukça dayanıklı olmasının yanında binlerce yıllık eski DNA fragmentleri bile başarılı bir şekilde dizilenebiliyor.Ayrıca Bkz. "James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası""
Tüm bu özellikleri DNA'yı uzun vadeli veri arşivleme için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. İkili veriler zaten 2013 yılında başarılı şekilde DNA baz çiftleri olarak depolanmıştı. Bu girişim de DNA'nın 500 yıl veya daha uzun depolama için ekonomik olarak uygun olacağını düşündürüyor.
DNA depolama ile en büyük zorluğun okuma ve yazma olduğu belirtiliyor. Yazma başarılı bir şekilde Twist tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şirket bu iş için inşa edilmiş bir makine kullanarak özel DNA dizileri üretebiliyor. Özel bir DNA dizisi için yaklaşık 10 centlik bir taban maliyet belirlenmiş durumda. Veri okuma için ise genetik sekanslama kullanılıyor. Bu yöntemin maliyeti son 20 yılda önemli ölçüde azaldı. 1990 yılından 2003 yılına kadar süren İnsan Genom Projesi tam 3 milyar dolara mal olmuştu. Aynı işlem şu anda yaklaşık 1.000 dolara yapılabilir.
http://arstechnica.com/information-technology/2016/04/microsoft-experiments-with-dna-storage-1000000000-tb-in-a-gram/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yurt dışında zigotlar üzerinde genetik hastalıklara yönelik tarama ve düzeltme imkanı sağlayan firmalar var diye biliyorum. Bu firmaların saç rengi göz rengi gibi şeylerle de oynayabilme kabiliyeti mevcut fakat bunu yapmadıklarını iddia ediyorlar.
youtube.com/...
Arif'e tarif gerekmez ama...
GTA 5'in hariç olduğunu herkes akıl eder herhalde diye değinmemişlerdir. O yüzden bu seferlik iyi niyet gösterebiliriz!
Edit: Adamların uğraştıklarına bak bizim uğraştığımıza bak. 21.yy da halen terör gibi bir sürü belayla uğraşıyoruz milletçe. Allah sabır ve güç versin milletimize.
Bu kafayla siz bi halt keşfedemezsiniz.
Adam ne demiş ki sen atar yaptın. Dini yazı desem değil dini kötüleyen de değil seni rahatsız eden ne.
Siz kesfetseydiniz tutan mi var? Simdiye kadar universiteler elinizdeydi ne verdiniz dünya bilimine? Kapilara bekci dikip ikna odalari kurup milletin kiliyla tuyuyle ugrastiniz. Simdikilerden de birsey olmaz onu da belirteyim bu arada. Ama bir bak bakalim batililara sifir rakamini kim ogretmis? Universitelerdeki cuppe nereden geliyor? Trigonometri bilimi kime ait. Ne zamanki cemaatler, tekkeler vs çıktı katoliklesti Islam alemi bu hale düştü. Elbet bu gunler de gecer, asagilik kompleksi icinde olmayan, kardes kavgasindan uzak, dinin emrettigi gibi gercekten okuyan ve dusunen muslumanlar cikarsa emanetimizi de geri aliriz...
Bu teknolojiyi kullananın DNA ya hd film koyacak hali yoktu herhalde.
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