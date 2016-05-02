Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek

Microsoft veri depolamada genetik materyallerin kullanımını araştırmak için Twist Bioscience'tan 10 milyon DNA ipliği satın aldı. DNA veri yoğunluğu, 1 gram DNA'da yaklaşık 1 milyar terabyte (1 zettabayt) veri saklama olanağıyla geleneksel depolama sistemlerine göre çok daha yüksek seçenekler sunabiliyor. DNA ayrıca oldukça dayanıklı olmasının yanında binlerce yıllık eski DNA fragmentleri bile başarılı bir şekilde dizilenebiliyor.

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Tüm bu özellikleri DNA'yı uzun vadeli veri arşivleme için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. İkili veriler zaten 2013 yılında başarılı şekilde DNA baz çiftleri olarak depolanmıştı. Bu girişim de DNA'nın 500 yıl veya daha uzun depolama için ekonomik olarak uygun olacağını düşündürüyor.

DNA depolama ile en büyük zorluğun okuma ve yazma olduğu belirtiliyor. Yazma başarılı bir şekilde Twist tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şirket bu iş için inşa edilmiş bir makine kullanarak özel DNA dizileri üretebiliyor. Özel bir DNA dizisi için yaklaşık 10 centlik bir taban maliyet belirlenmiş durumda. Veri okuma için ise genetik sekanslama kullanılıyor. Bu yöntemin maliyeti son 20 yılda önemli ölçüde azaldı. 1990 yılından 2003 yılına kadar süren İnsan Genom Projesi tam 3 milyar dolara mal olmuştu. Aynı işlem şu anda yaklaşık 1.000 dolara yapılabilir.

http://arstechnica.com/information-technology/2016/04/microsoft-experiments-with-dna-storage-1000000000-tb-in-a-gram/