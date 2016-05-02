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Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek

Yazılım devi Microsoft, Twist Bioscience'tan 10 milyon DNA ipliği satın aldı. Şirket veri depolamada genetik materyallerin kullanımını araştırmak için deneysel çalışmalar yapacak.
3 yıl
4,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft veri depolamada genetik materyallerin kullanımını araştırmak için Twist Bioscience'tan 10 milyon DNA ipliği satın aldı. DNA veri yoğunluğu, 1 gram DNA'da yaklaşık 1 milyar terabyte (1 zettabayt) veri saklama olanağıyla geleneksel depolama sistemlerine göre çok daha yüksek seçenekler sunabiliyor. DNA ayrıca oldukça dayanıklı olmasının yanında binlerce yıllık eski DNA fragmentleri bile başarılı bir şekilde dizilenebiliyor.
Ayrıca Bkz. "James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası""
Tüm bu özellikleri DNA'yı uzun vadeli veri arşivleme için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. İkili veriler zaten 2013 yılında başarılı şekilde DNA baz çiftleri olarak depolanmıştı. Bu girişim de DNA'nın 500 yıl veya daha uzun depolama için ekonomik olarak uygun olacağını düşündürüyor.
DNA depolama ile en büyük zorluğun okuma ve yazma olduğu belirtiliyor. Yazma başarılı bir şekilde Twist tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şirket bu iş için inşa edilmiş bir makine kullanarak özel DNA dizileri üretebiliyor. Özel bir DNA dizisi için yaklaşık 10 centlik bir taban maliyet belirlenmiş durumda. Veri okuma için ise genetik sekanslama kullanılıyor. Bu yöntemin maliyeti son 20 yılda önemli ölçüde azaldı. 1990 yılından 2003 yılına kadar süren İnsan Genom Projesi tam 3 milyar dolara mal olmuştu. Aynı işlem şu anda yaklaşık 1.000 dolara yapılabilir.

http://arstechnica.com/information-technology/2016/04/microsoft-experiments-with-dna-storage-1000000000-tb-in-a-gram/ Yorum Yaz
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senjido 3 yıl en beğenilen
Allahü teala öyle bir yaratıyor ki ufak bir DNA ipliğinde 1 milyar terabyte yer açıyor.
1 Yanıt Yanıtla +56
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alito 3 yıl
Assassin's Creed'deki geleceğe doğru temeller atılıyor galiba.
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kaazto28 3 yıl
bunu yapacağına markete 10 bin uygulama yapsın. :D
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1 Avatar
Çağdaş 3 yıl
Oha yakında gözümüzle fotoğraf ile video çekebilirsek bir de :)))) yazıcı işlemini kısmen yapıyoruz lol
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berke_17 3 yıl
1 gram DNA microsoftu coşturuyor
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DarkHellKnightX 3 yıl
ddsmurat
DNA ya veri hücre ortamı olmadan transkripsiyon ve translasyon yapılabiliyorsa yani veri yazılması ve okunması yapılıyorsa ve bu işlemi canlı hücreye entegre edebilirsen[bu basamak çok zor çünkü hücrenin koruma mekanizmalarını(örn. p53) aşmak için epey uğraşmak gerek] çağ atlanabilir ve birçok tıbbi anlamda olumsuzluklar hastalıklar tarihe karışabilir
ya da kendinden olmayanları bir salisede yok edebilirler. Çok ilginç..
...

Yurt dışında zigotlar üzerinde genetik hastalıklara yönelik tarama ve düzeltme imkanı sağlayan firmalar var diye biliyorum. Bu firmaların saç rengi göz rengi gibi şeylerle de oynayabilme kabiliyeti mevcut fakat bunu yapmadıklarını iddia ediyorlar.
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silversmith 3 yıl
Ben de diyordum micro sd'ye 200 GB kapasite nasıl sığmış 2TB bile sığdıracaklarmış... Yok böyle olmayacak, şu 200 GB micro sd alma işinden en iyisi vazgeçip DNA' ma 1 Milyar TB boş kapasite açtırayım.
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kaazto28 3 yıl
Virinom
selmand
berkay1122 Allahü teala öyle bir yaratıyor ki ufak bir DNA ipliğinde 1 milyar terabyte yer açıyor.
İnsan kainatın ufak bir kopyasıdır derler eskiler, belki de bir gün DNA sarmallarimizda galaksinin tüm yapısını ve bilgisini kesfedecegiz.
Bu kafayla siz bi halt keşfedemezsiniz.

youtube.com/...
Arif'e tarif gerekmez ama...
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sniper23 3 yıl
Kimse de dememiş ki GTA 5 için yer yeter mi ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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silversmith 3 yıl sniper23
sniper23

Kimse de dememiş ki GTA 5 için yer yeter mi ?

GTA 5'in hariç olduğunu herkes akıl eder herhalde diye değinmemişlerdir. O yüzden bu seferlik iyi niyet gösterebiliriz!
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ddsmurat 3 yıl
DNA ya veri hücre ortamı olmadan transkripsiyon ve translasyon yapılabiliyorsa yani veri yazılması ve okunması yapılıyorsa ve bu işlemi canlı hücreye entegre edebilirsen[bu basamak çok zor çünkü hücrenin koruma mekanizmalarını(örn. p53) aşmak için epey uğraşmak gerek] çağ atlanabilir ve birçok tıbbi anlamda olumsuzluklar\hastalıklar tarihe karışabilir
ya da kendinden olmayanları bir salisede yok edebilirler. Çok ilginç..


Edit: Adamların uğraştıklarına bak bizim uğraştığımıza bak. 21.yy da halen terör gibi bir sürü belayla uğraşıyoruz milletçe. Allah sabır ve güç versin milletimize.
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abrenax 3 yıl
Baktı ki yazılım işini beceremiyor, heralde burdan durumu kurtarmayı düşündü.
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Virinom 3 yıl
selmand
berkay1122 Allahü teala öyle bir yaratıyor ki ufak bir DNA ipliğinde 1 milyar terabyte yer açıyor.
İnsan kainatın ufak bir kopyasıdır derler eskiler, belki de bir gün DNA sarmallarimizda galaksinin tüm yapısını ve bilgisini kesfedecegiz.

Bu kafayla siz bi halt keşfedemezsiniz.
2 Yanıt Yanıtla +15
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trakyAli-1986 3 yıl Virinom
Virinom
selmand
Orijinalden alıntı: berkay1122 Allahü teala öyle bir yaratıyor ki ufak bir DNA ipliğinde 1 milyar terabyte yer açıyor.
İnsan kainatın ufak bir kopyasıdır derler eskiler, belki de bir gün DNA sarmallarimizda galaksinin tüm yapısını ve bilgisini kesfedecegiz.

Bu kafayla siz bi halt keşfedemezsiniz.

Adam ne demiş ki sen atar yaptın. Dini yazı desem değil dini kötüleyen de değil seni rahatsız eden ne.
1 Yanıt Yanıtla +1
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307kd 3 yıl Virinom
Virinom
selmand
Orijinalden alıntı: berkay1122 Allahü teala öyle bir yaratıyor ki ufak bir DNA ipliğinde 1 milyar terabyte yer açıyor.
İnsan kainatın ufak bir kopyasıdır derler eskiler, belki de bir gün DNA sarmallarimizda galaksinin tüm yapısını ve bilgisini kesfedecegiz.

Bu kafayla siz bi halt keşfedemezsiniz.

Siz kesfetseydiniz tutan mi var? Simdiye kadar universiteler elinizdeydi ne verdiniz dünya bilimine? Kapilara bekci dikip ikna odalari kurup milletin kiliyla tuyuyle ugrastiniz. Simdikilerden de birsey olmaz onu da belirteyim bu arada. Ama bir bak bakalim batililara sifir rakamini kim ogretmis? Universitelerdeki cuppe nereden geliyor? Trigonometri bilimi kime ait. Ne zamanki cemaatler, tekkeler vs çıktı katoliklesti Islam alemi bu hale düştü. Elbet bu gunler de gecer, asagilik kompleksi icinde olmayan, kardes kavgasindan uzak, dinin emrettigi gibi gercekten okuyan ve dusunen muslumanlar cikarsa emanetimizi de geri aliriz...
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Tugrul_512bit 3 yıl
Verileri DNA ile taşıyalım, yapay zekayı çalıştıracak işlemcileri kafa kısmına koyalım, mekanik işlemler kaslardan örnek alınıp biyo enerji ile çalışsın, biyo enerji için sindirim örnek alınsın. Anaa insan oldu la bu. Çinde milyardan fazlası var. Başa döndük.
Bu teknolojiyi kullananın DNA ya hd film koyacak hali yoktu herhalde.
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