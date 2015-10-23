Sony ile Hi-Res Audio ürünlerini konuştuk "Müzik tutkunlarına özel donanımlar"

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.
Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.
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on gün sonra haber diye düşersiniz...
Sıkıştırma işine kafa yormaya gerek yok, önemli olan kayıplı mı yoksa kayıpsız bir format mı kullanıyorsunuz onu bilmeniz lazım. Sıkıştırmayı winrar gibi düşünün winrardan çıkardığınız dosyada kayıplar oluyor mu? Hayır. FLAC ta aynı şey söz konusu. WAV, AIFF dosya tutmanın tek ekstası daha fazla yer kaplaması. Zaten bluray filmlerdeki ses dosyaları DTS HD MASTER ve DolbyTrueHD de kayıpsız olarak sıkıştırılmış formatlar.
Güçlü format diye birşey yok, sıkıştırılmış kayıpsız formatlar "az kayıplı oluyor sadece" diye birşey yok.
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Türkiye'de müzikler CD ye basılıyor sadece orijinal olarak. En azından 24-bit 96kHz olduklarını varsayıyorum bu parçaların kaynaklarını, TTNET Müzik ya da bunun gibi bir firmanın bu parçaları HDTracks gibi bir site açarak satmaması için bir sebep yok. Basit birşey, gayette yapılabilir.
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SONY marka cihazlara hayranım zaten, şu ana kadar hep walkman kullandım, fakat iş profesyonel ses kalitesine gelince orada durmak lazım, sony hiçbir zaman cihazlarında ki DAC modelinden bahsetmedi, kimse bilmiyor, sadece en pahalı olan modeldeki DAC ı profesyonel kullanıcılar çok iyi bulduklarını söylüyorlar o kadar. Sony ise kendileri tarafından farklı bir firmanın DAC'ını özellştirip cihazlara koyuyoruz dendi. Ses tarafında sony mühendislerine güvenim tam olsa da burası biraz karışık, çoğu kişi sesin doğallını manipule mi ediyorlar diyebilir, yoksa niye DAC özelleştirsinler? Zaten DSEE gibi ses güzelleştirme teknolojielrine sahipler orası ayrı konu ve zaten DSP tarafında birşey. Şahsen ben sesin DSP tarafından manipule edilmemesi için tüm o teknolojileri kapatma taraftarayım.
Amplifier da kullanmışlar fakat ne kadar impedance a kadar destek verebiliyor bilgisi yok. Çok kapalı kapılar bırakıyor Sony teknik detay kısmında.
Android işletim sistemi kullanıyormuş, audiophile kalite ses desteği 5.0 ile gelmişti fakat sıkıntıları çıkmıştı, bazı geliştiriciler hala daha tam anlamıyla native 24bit playback desteğinin olmadığını söylüyorlar. Şimdilik android sistemi o cihazın işini doğru yapabilmesi için baya sıkıntılı bir işletim sistemi, belki sony tamamen ayrı bir oynatıcı kullanıyor olabilir ya da kullanacak bilemiyorum.
Yani kendi sony işletim sistemini kullanması çok daha mantıklı, malesef bunu da en üst düzey alette kullanmamışlar. Bu baya ters olmuş, kullanıcı android kullanıp oyun mu oynayacak ya da özel işletim sisteminde yüksek kalite müzik mi dinleyecek?
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3 şey önemli denildi ama yazılım unutuldu, yukarıda bahsettiğim gibi de bu iş android le şu an yapılabşlecek bir iş değil.
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Audiophile yüksek kalite ses formatları için, audiophile bir kulaklık lazım, monitor bile hatta. Kablosuz kulaklıkla olur mu hiç? Yine ters.
Kulaklıklarla ilgili adam tek bir teknik detay vermedi
Kısacası, evet çok kaliteli SONY kulaklıklar ve playerlar var fakat aşırı pahalılar. Aynı kaliteyi hatta daha iyisini çok daha ucuza direkt profesyonel ses ile uğraşan firmaların kulaklık modellerinden de alabilrisiniz (Sennheiser ve AudioTechnica mesela). DAC/AMP içinse zaten ortalıkta uygun fiyatlı güzel DAC modelleri kullanan portatif cihazlar var. PC içinde yine üst seviye DAC kullanan harici ses kartları var ASUS ve Creative'in.