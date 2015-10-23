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Sony ile Hi-Res Audio ürünlerini konuştuk "Müzik tutkunlarına özel donanımlar"

3 yıl
38,4b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.
Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.

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xxxx1 3 yıl en beğenilen
koca Sony taylanda milyar dolarlık akıllı telefon fabrikası kuruyor,sitenizde iki satır haberi yok...
on gün sonra haber diye düşersiniz...
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X-FI 3 yıl
Birkaç noktaya değinmek istiyorum.

Sıkıştırma işine kafa yormaya gerek yok, önemli olan kayıplı mı yoksa kayıpsız bir format mı kullanıyorsunuz onu bilmeniz lazım. Sıkıştırmayı winrar gibi düşünün winrardan çıkardığınız dosyada kayıplar oluyor mu? Hayır. FLAC ta aynı şey söz konusu. WAV, AIFF dosya tutmanın tek ekstası daha fazla yer kaplaması.
Zaten bluray filmlerdeki ses dosyaları DTS HD MASTER ve DolbyTrueHD de kayıpsız olarak sıkıştırılmış formatlar.

Güçlü format diye birşey yok, sıkıştırılmış kayıpsız formatlar "az kayıplı oluyor sadece" diye birşey yok.


--

Türkiye'de müzikler CD ye basılıyor sadece orijinal olarak. En azından 24-bit 96kHz olduklarını varsayıyorum bu parçaların kaynaklarını, TTNET Müzik ya da bunun gibi bir firmanın bu parçaları HDTracks gibi bir site açarak satmaması için bir sebep yok. Basit birşey, gayette yapılabilir.

--

SONY marka cihazlara hayranım zaten, şu ana kadar hep walkman kullandım, fakat iş profesyonel ses kalitesine gelince orada durmak lazım, sony hiçbir zaman cihazlarında ki DAC modelinden bahsetmedi, kimse bilmiyor, sadece en pahalı olan modeldeki DAC ı profesyonel kullanıcılar çok iyi bulduklarını söylüyorlar o kadar. Sony ise kendileri tarafından farklı bir firmanın DAC'ını özellştirip cihazlara koyuyoruz dendi. Ses tarafında sony mühendislerine güvenim tam olsa da burası biraz karışık, çoğu kişi sesin doğallını manipule mi ediyorlar diyebilir, yoksa niye DAC özelleştirsinler? Zaten DSEE gibi ses güzelleştirme teknolojielrine sahipler orası ayrı konu ve zaten DSP tarafında birşey. Şahsen ben sesin DSP tarafından manipule edilmemesi için tüm o teknolojileri kapatma taraftarayım.

Amplifier da kullanmışlar fakat ne kadar impedance a kadar destek verebiliyor bilgisi yok. Çok kapalı kapılar bırakıyor Sony teknik detay kısmında.

Android işletim sistemi kullanıyormuş, audiophile kalite ses desteği 5.0 ile gelmişti fakat sıkıntıları çıkmıştı, bazı geliştiriciler hala daha tam anlamıyla native 24bit playback desteğinin olmadığını söylüyorlar.
Şimdilik android sistemi o cihazın işini doğru yapabilmesi için baya sıkıntılı bir işletim sistemi, belki sony tamamen ayrı bir oynatıcı kullanıyor olabilir ya da kullanacak bilemiyorum.

Yani kendi sony işletim sistemini kullanması çok daha mantıklı, malesef bunu da en üst düzey alette kullanmamışlar.
Bu baya ters olmuş, kullanıcı android kullanıp oyun mu oynayacak ya da özel işletim sisteminde yüksek kalite müzik mi dinleyecek?

---

3 şey önemli denildi ama yazılım unutuldu, yukarıda bahsettiğim gibi de bu iş android le şu an yapılabşlecek bir iş değil.

---

Audiophile yüksek kalite ses formatları için, audiophile bir kulaklık lazım, monitor bile hatta. Kablosuz kulaklıkla olur mu hiç?
Yine ters.
Kulaklıklarla ilgili adam tek bir teknik detay vermedi



Kısacası, evet çok kaliteli SONY kulaklıklar ve playerlar var fakat aşırı pahalılar. Aynı kaliteyi hatta daha iyisini çok daha ucuza direkt profesyonel ses ile uğraşan firmaların kulaklık modellerinden de alabilrisiniz (Sennheiser ve AudioTechnica mesela). DAC/AMP içinse zaten ortalıkta uygun fiyatlı güzel DAC modelleri kullanan portatif cihazlar var. PC içinde yine üst seviye DAC kullanan harici ses kartları var ASUS ve Creative'in.
Birkaç noktaya değinmek istiyorum.Sıkıştırma işine kafa yormaya gerek yok, önemli olan kayıplı mı yoksa kayıpsız bir format mı kullanıyorsunuz onu bi...
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DH Misafiri 3 yıl
Yararlı bir inceleme olmuş, fakat birinin şu adama Türkçede "olaraktan" diye bir kelime olmadığını söylemesi gerekiyor.
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strathmorea 3 yıl
Merhaba
Faydalı bir video olmuş. Videoda bahsi geçen en uygun walkmani ve mdr1abt/b kulaklığı hafta sonu Trump avm deki Media Marktta deneme fırsatım oldu uzunca. 4-5 parça dinledim sesler gerçekten farklı çıkıyor. Baslar kulağınıza çok tatlı vuruyor fakat arka planda ince seslerde de en ufak bir kayıp olmuyor. klasik müzik dinlerken her enstrüman kulanıza ayrı ayrı çalıyor gibi ayrıntısı çok fazla. Tek hoşuma gitmeyen ise ses çok yüksek çıkmıyor. Son seste dahi dinlerken sanki %60 da kalıyormuş gibi bir yetersizlik hissi veriyor. O güçlü sese doyamıyorsunuz. Bu Sony nin bir uygulaması mahalesef, sözüm ona kulak sağlığı için bir kısıtlamaymış fakat o seçeneği bana bırakmamaları ayrı bir eksiklik. Telefonda Sony Xperia Z2 kullanıyorum, aynı sorun telde de mevcut, yani sesin kısık olması. Videoda tanıtılan en uygun walkman hepsi burada sitesinde 400 tl lerde satılıyor. Fakat kulaklık oldukça pahalı. 1000 tl altı kulaklıkta var hi-res o da alınabilir.
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tonya61 3 yıl
Arka planda oynatılan videoyu değiştirmenin zamanı gelmedi mi?
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spencermila 3 yıl
kaoslordu100
İşte ilgimi çeken konular bunlar. Devamını da bekleriz özellikle ses üzerine daha fazla röportaj bekleriz.

merhaba dostum videoda taydılmı nedir tam bilemedim söyledi player hangisi acaba yüksek ses icin olan spotyden sonra söyledigi bulamadımda
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travers 3 yıl
Çok temel bilgiler çok anlaşılır şekilde verilmiş. Gerçekten keyifle izledim.

Keşke böyle röportajlardan önce dorumda başlık açılıp bizlerden de soru alınsa ve merak ettiğimiz ya da sizin o an için aklınıza gelmeyen soruları sorma imkanımız olsa.

Emeğinize sağlık. Devamını bekliyoruz.
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Triluminos 3 yıl spencermila
TIDAL ünlü rapçi Jay Z nin kurduğu bir müzik servisi, spotify ve diğerlerinden ayrıldığı kısım normal üyelik dışında birde yüksek kalitede müzik dinlemek isteyenler için Hi-Fi aboneliği var. Ancak normal üyelik aylık 10 dolarken Hi-Fi üyelik 20 dolar diye biliyorum yani Hi-Res müzik keyfi için aylık 60 Lirayı gözden çıkartırsan TIDAL şu an en çok ve güncel şarkıyı Hi-Res olarak sunuyor. Bu işi yapanlar çoğaldıkça bizde normal fiyatlara sahip olabiliriz diye düşünüyorum da 5 seneyi bulur. Hatta 5 sene sonra mp3 arayıp bulamayabiliriz :D
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xxxx1 3 yıl en beğenilen
koca Sony taylanda milyar dolarlık akıllı telefon fabrikası kuruyor,sitenizde iki satır haberi yok...
on gün sonra haber diye düşersiniz...
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nct96 3 yıl
Açıkçası ben sony'den bir de yüksek çözünürlüklü extra bass kulaklığı istiyorum
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kesbi 3 yıl
Önce z serisine adam gibi bir ses çipi koysun. 810un ses işlemcisiyle ne fark yaratıyorki? Gider ucuz çin malı telefon alırım o halde. Kamerası da hep kötü hep kötü. Rakiplere lens satmak için gizli anlaşmanız mı var yoksa gerçekten beceremiyor musunuz?
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magrofon 3 yıl
samsung 4k tv tanıtımında adam harici kutuya televizyonun bu beyni diyordu aklıma o geldi. bu arkadaş bayağı bilgili en azından..
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thsncnrymlk 3 yıl
Kamera konusu ve bu konu çok güzel. Devamını isteriz
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