Sony ile Hi-Res Audio ürünlerini konuştuk "Müzik tutkunlarına özel donanımlar"

Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.

Sony'nin yüksek çözünürlükte ses atağı ve sonrasında piyasaya sürdüğü ürünler üzerinde bilgiler alıyor, yüksek çözünürlükte ses nedir? İyi bir müzik deneyimi için neler gerekli öğreniyoruz.