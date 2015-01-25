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Sony ile Türkçe oyun politikasını ve pazarı konuştuk

4 yıl
29,7b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Türkiye Playstation Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün ile yeni nesildeki oyun politikalarını, Türkçe oyunların geleceğini ve pazarı konuştuk.

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Persona_Non_Grata 3 yıl en beğenilen
Türkçe oyun politikası küçülmeye gitti, heavy rain gibi bir oyuna bile zahmet edip Türkçe alt yazı koymadı, yalancılar!
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TurkYoney77 3 yıl
Çoğu kişi kredi kartı sorunundan muzdarip önce buna çözüm bulsunlar.
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RockStar. 3 yıl
Konu 1 yil oncesine ait. Konu hort
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RockStar. 3 yıl
Konu 1 yil oncesine ait. Konu hort
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ganyotcu1453 3 yıl
Bıraksınlar bu isleri heavy rain gibi sanat eseri oyuna altyazı koymayacak kadar leş bir hizmetleri var yok onu yaptıj bunu yaptık sunu yaptık diyecegine yapman gereken tek sey altyazı yerlestir oyunlara fiyatıda gectim yani artık
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blade184 3 yıl
Neden altyazı desteği kesildi , açıklama bekliyoruz sercan sülün
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Persona_Non_Grata 3 yıl en beğenilen
Türkçe oyun politikası küçülmeye gitti, heavy rain gibi bir oyuna bile zahmet edip Türkçe alt yazı koymadı, yalancılar!
3 Yanıt Yanıtla +13
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buludag89 3 yıl Persona_Non_Grata
En koyulası oyunnnn
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emretor23 3 yıl Persona_Non_Grata
Quantic Dream kabul etmemiş yeni dil eklemeyi ben öyle biliyorum,merak etme Sony ya gerçekten bitirir yada devam eder çeviriye.
E3 e kadar açıklama olmaz.Bu dönemde Uncharted 4 ve büyük ihtimalle Ratched and Clank'ta TR Dublaj olur.
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assassinjoy 3 yıl Persona_Non_Grata
Bloodborne
Türkçe oyun politikası küçülmeye gitti, heavy rain gibi bir oyuna bile zahmet edip Türkçe alt yazı koymadı, yalancılar!

Cok dogru katılıyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Sony nin playstation alanında özellikle bence en büyük eksiği film servisi,evet oyun güzel bir deneyim ama apple bile servis veriyor sony türkiye pazarında yok neden?Olucak mı?Olsa güzel olur
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djfurkan13 3 yıl
Konu ile alakalı değil biliyorum. Fakat başka bir ayrıntı dikkatimi çekti. Cevaplar hep nedense Ocak 2015 ve en son ise 5 Ocak 2016'da yazılmış.
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klongs 4 yıl
birde fiyatları konuşsanız her yerde 60 euro,dolar,sterlin olan oyun bizde niye 260 tl 60 tl olsun demiyorum ama 100 tlyide geçmemeli koskaca sony araldan daha düşük fiyat veremiyor mı?
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B.M.W 4 yıl
Herşeyden önce TR PSN nin KREDİ KARTI sorununu halletmeleri gerekir, şuan ne cüzdana para eklenebiliyor nede oyun/dlc alabiliyoruz, her yöntemi denedim ama olmuyor, us hesabım da var onda gift card kullanıyorum TR de oda yok, Türkçe oyun oynayalım diye TR PSN den almak istiyoruz ama olmuyor, ocak ayı başında bir Driveclub alabildim hepsi o başka birşey alamadım TR PSN den.
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Virtual Reality 4 yıl
Mesut Çevik, USA Playstation Store dan alışveriş yaptığını, hatta bir oyunu kardeşlik yöntemiyle iki kişi ortak aldıklarını 2si1 programlarında zaman zaman belirtiyor. Türkiyede ki playstation oyun fiyatlarını çatır çatır eleştiriyor. Herkese USA PSN'i tavsiye ediyor. Buraya kadar eyvallah, doğru olanı yapıyor.
Fakat ne hikmetse, Türkiye playstation yetkililerinin karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi.
USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?
Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Neden bu derdini, bu sorununu tam olarak anlatmıyor. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?
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Gece772 4 yıl
Sony reklamları güzel.....
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