Sony ile Türkçe oyun politikasını ve pazarı konuştuk

Bloodborne Türkçe oyun politikası küçülmeye gitti, heavy rain gibi bir oyuna bile zahmet edip Türkçe alt yazı koymadı, yalancılar!
E3 e kadar açıklama olmaz.Bu dönemde Uncharted 4 ve büyük ihtimalle Ratched and Clank'ta TR Dublaj olur.
Cok dogru katılıyorum
Fakat ne hikmetse, Türkiye playstation yetkililerinin karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi.
USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?
Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Neden bu derdini, bu sorununu tam olarak anlatmıyor. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?