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Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı

Sony, Mobile World Congress etkinliğinde yeni Xperia Ear’ı tanıttı. Sony tarafından geliştirilen Sony Agent isimli sanal asistana sahip olan kulaklık oldukça marifetli.
2 yıl
3,7b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı

Mobile World Congress’in en çok takip edilen firmalarından birisi olan Sony, dahili sanal asistanlı yeni kulaklığını tanıttı. “Xperia Ear” isimli bu kulaklık, Japon üretici tarafından geliştirilen Sony Agent ile sanal asistan kullanımını farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Sony tarafından belirtilene göre Xperia Ear “open-ear” isimli özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu teknoloji, kulaklığın sesi direkt olarak kulak kanalına iletmesini, böylece Xperia Ear’ı kullanan kişilerin dış ortamdan gelen sesleri de duyabilmesini sağlıyor. Yani Xperia Ear kullanıcıları, sanal asistanlarını kullandıkları sırada müzik dinleyebilir veya arkadaşlarıyla konuşabilir.

Xperia Ear’ın bir diğer özelliği de “Anytime Talk.” Etkinlikte verilen bilgilere göre dijital asistanın kullanımını kolaylaştıran bu özellik, numara veya isim aramadan hızlı bir şekilde grup araması yapılmasına olanak sunuyor.

Sony, Xperia Ear’ın ilk modelini kullanıma sunarken de benzer özelliklerden söz etmişti. Ancak kulaklığı deneme şansına erişen birçok kişi, kulaklığın henüz gelişmediğini ve düzgün bir şekilde çalışmadığını dile getirmişti. Kulaklıkla ilgili şikayetler arasında cihazın pil ömrünün az olması ve kullanımının kısıtlı olması da yer alıyordu. Şirket, kulaklığın artık çok daha iyi olduğunu iddia ediyor. 


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/27/14738084/sony-xperia-ear-second-gen-mwc-2017 Yorum Yaz
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nct96 2 yıl en beğenilen
tasarımı çok fütüristik ve modern olmuş
ben beğendim
Yanıtla +12
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matmuhendisi 2 yıl
fikir çok hoşuma gitti gerçekten kullanışlı olabilir ..
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Technotronic 2 yıl
Adam fikir üretiyo teknoloji üretiyo ,bizimkiler ise dalga geçip küçük espriler peşinde .Bu kafa yapısındaki insanlar oldukça biz hep geriye gideriz
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axaxa 2 yıl
Değişik ama güzel
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atilasat 2 yıl
bir kulaklıktan fazlası olmuş. ve gerçekten olmuş
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Guest-F8946C419 2 yıl
Apple yeni bir cihaz tanıtınca dalga geçenler şimdi ağır abi kesilmişler. Haha
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Zuko 2 yıl
Google Glass'in sacmaligini fark etmis Sony calisanlari ve mantikli bir asistan gelistirmisler.
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okty_bcer 2 yıl
Bunun steteskop olmadığına emin misiniz?
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XPerience 2 yıl
Arkadaşın koyduğu görsel gayet de eğlenceli. Otomobillerde "başı-kıçı şuna benziyor", telefonlarda "o şundan çalmış şuna benziyor" gibi yorumlar da yapılıyorken Sony'nin çıkardığı ürün neden batmış anlamadım. Ne alakası var yani kafa yapısı ve geriye gitmeyle? Tasarımıyla eğlenilmesi onun teknolojisinin ve iyi özelliklerinin yadırgandığını göstermez. Bence siz abartıp mizahi yok ediyorsunuz. Gülün geçin be kardeşim.
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Xtrud 2 yıl
Normal Xperia Ear daha şıktı hatta güncellemeyle kafası sağa sola çevirerek şarkı değiştiriyorsun cağrı falan cevaplıyordun... bu tuhaf görünüyor gerçekten ama sonuçta prototip.
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Technotronic 2 yıl
Adam fikir üretiyo teknoloji üretiyo ,bizimkiler ise dalga geçip küçük espriler peşinde .Bu kafa yapısındaki insanlar oldukça biz hep geriye gideriz
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alpagut0 2 yıl
Gider ara bir telefoncudan 5 liraya bir kulaklık alırsın sanki sanal asistanla büyüdünüz.
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darkexecuter 2 yıl infom@n
infom@n

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Arkadaş espiri yapmış, gülebiliriz. Adam gibi inovasyon yapan bir Sony var, sen gelmiş keskin zekanla dalga geçiyorsun. Aferin sana zeki çocuk.
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V4LKyR 2 yıl infom@n
infom@n

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Anlaşılıyor ki, SONY'nin nasıl bir firma olduğunu halen idrak edememişsin.
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