Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı

Mobile World Congress’in en çok takip edilen firmalarından birisi olan Sony, dahili sanal asistanlı yeni kulaklığını tanıttı. “Xperia Ear” isimli bu kulaklık, Japon üretici tarafından geliştirilen Sony Agent ile sanal asistan kullanımını farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Sony tarafından belirtilene göre Xperia Ear “open-ear” isimli özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu teknoloji, kulaklığın sesi direkt olarak kulak kanalına iletmesini, böylece Xperia Ear’ı kullanan kişilerin dış ortamdan gelen sesleri de duyabilmesini sağlıyor. Yani Xperia Ear kullanıcıları, sanal asistanlarını kullandıkları sırada müzik dinleyebilir veya arkadaşlarıyla konuşabilir.

Xperia Ear’ın bir diğer özelliği de “Anytime Talk.” Etkinlikte verilen bilgilere göre dijital asistanın kullanımını kolaylaştıran bu özellik, numara veya isim aramadan hızlı bir şekilde grup araması yapılmasına olanak sunuyor.

Sony, Xperia Ear’ın ilk modelini kullanıma sunarken de benzer özelliklerden söz etmişti. Ancak kulaklığı deneme şansına erişen birçok kişi, kulaklığın henüz gelişmediğini ve düzgün bir şekilde çalışmadığını dile getirmişti. Kulaklıkla ilgili şikayetler arasında cihazın pil ömrünün az olması ve kullanımının kısıtlı olması da yer alıyordu. Şirket, kulaklığın artık çok daha iyi olduğunu iddia ediyor.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/27/14738084/sony-xperia-ear-second-gen-mwc-2017