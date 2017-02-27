Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi

MWC 2017 fuarında 4K ekranlı amiral gemisi ve kamera odaklı iki orta seviye akıllı telefon tanıtan Sony’nin ilginç bir ürünü daha vardı. Sony Xperia XZs, geçen yıl ve bu yıldan bazı özellikleri miras alarak harmanlamış.

Sony Xperia XZ görünüş olarak geçen yılın amiral gemisi Xperia XZ modelinden farklı değil. Aslında donanım olarak da çok farklı değil. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 2900mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, 32GB/64GB depolama seçenekleri her iki modelde de karşımıza çıkıyor.

Farklı noktalara gelirsek RAM boyutu 4GB olmuş ve performans konusunda bir tık öne geçmiş. İşletim sistemi ise kutudan Android 7.0 olarak çıkıyor. Asıl önemli konu ise kamera. Xperia XZ Premium modelinde gördüğümüz yeni nesil Exmor RS sensör kardeş modelde de kullanılmış.

Kamera

Melez otomatik odaklama ile 0.03 saniyede odaklanabilen Exmor RS sensör, tahminli odaklama özelliği ile daha keskin fotoğraflara imza atıyor. 5 eksenli OIS ile birlikte Motion Eye adındaki 960fps yavaş çekim ile sınırları zorluyor. Bu noktada kamera yongasında bir DRAM modülü olduğunu ve görüntü işlemelerinin çok daha hızlı ayrıca sisteme yük bindirmeden yapıldığını belirtelim. Ön kamera 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip.

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Üst seviye segmentinde konumlayabileceğimiz Xperia XZs bununla birlikte 700$ fiyat etiketine sahip. Satışlar ise Nisan ayının ilk haftasında başlıyor.