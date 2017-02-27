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Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi

Sony’nin amiral gemisi istemeyen ancak üst seviyede iyi bir kamera arayan tüketicilere yönelik geliştirdiği Xperia XZs akıllı telefonu MWC 2017 fuarında resmiyet kazandı.
2 yıl
3,6b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2017 fuarında 4K ekranlı amiral gemisi ve kamera odaklı iki orta seviye akıllı telefon tanıtan Sony’nin ilginç bir ürünü daha vardı. Sony Xperia XZs, geçen yıl ve bu yıldan bazı özellikleri miras alarak harmanlamış.

Sony Xperia XZ görünüş olarak geçen yılın amiral gemisi Xperia XZ modelinden farklı değil. Aslında donanım olarak da çok farklı değil. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 2900mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, 32GB/64GB depolama seçenekleri her iki modelde de karşımıza çıkıyor.

Farklı noktalara gelirsek RAM boyutu 4GB olmuş ve performans konusunda bir tık öne geçmiş. İşletim sistemi ise kutudan Android 7.0 olarak çıkıyor. Asıl önemli konu ise kamera. Xperia XZ Premium modelinde gördüğümüz yeni nesil Exmor RS sensör kardeş modelde de kullanılmış.

Kamera

Melez otomatik odaklama ile 0.03 saniyede odaklanabilen Exmor RS sensör, tahminli odaklama özelliği ile daha keskin fotoğraflara imza atıyor. 5 eksenli OIS ile birlikte Motion Eye adındaki 960fps yavaş çekim ile sınırları zorluyor. Bu noktada kamera yongasında bir DRAM modülü olduğunu ve görüntü işlemelerinin çok daha hızlı ayrıca sisteme yük bindirmeden yapıldığını belirtelim. Ön kamera 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon"

Üst seviye segmentinde konumlayabileceğimiz Xperia XZs bununla birlikte 700$ fiyat etiketine sahip. Satışlar ise Nisan ayının ilk haftasında başlıyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-XZs-is-announced-what-does-Xperia-Premiums-little-brother-bring-to-the-table_id91463 Yorum Yaz
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b@d0 2 yıl
700$'a amiral gemisi olarak nitelendirilmeyen Android işletim sistemli bir telefon?.. Kulağa hiç de mantıklı gelmiyor.
'Ama kamerası efso abiii...'
-Tamam bir şey demedik. İyi günlerde kullanın.
700$'a amiral gemisi olarak nitelendirilmeyen Android işletim sistemli bir telefon?.. Kulağa hiç de mantıklı gelmiyor.'Ama kamerası efso abiii...'-Ta...
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S.kar 2 yıl en beğenilen
Lg G6 üzülmesin diye 820 ilede bir model çıkartayım demiş sanırım :D
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Crauls 2 yıl
Atomu parcalayan snapdragon 835 ci arkadaslar begenemeycek olsada , telefonunda whatsa,twitter.facebook kullanıp mp3 dınleyen fılm ızleyen arada guzel anları kalıtelı cekeyım dıyen kullancılar ıcın bence gayet guzel bır cıhaz olmus,ama bu dolar kuruyla alınabılırlıgı ne olur bılemem,seneye 1500lıra bandına ınerse dusunurum.
Atomu parcalayan snapdragon 835 ci arkadaslar begenemeycek olsada , telefonunda whatsa,twitter.facebook kullanıp mp3 dınleyen fılm ızleyen arada guzel anları ka...
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Colouse 2 yıl
Bu üreticiler de kafayı yedi. 1 senelik işlemciyi koyup amiral gemisi fiyatına satıyorlar. Koyacaksan 835 koy ve bu fiyattan sat ya da fiyatı düşür. Bu gidişle amiral gemisi fiyatları yükselecek.
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fkfk 2 yıl
821 olsaydı rekabet edebilirdi. Ama yine de alınır. Özellikle daha önce sony kullananlar.
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BRC_KHAN 2 yıl
Büyük ihtimalle Türkiye pazarına sunulmayacak bu telefon. Çünkü Sony'nin Tr Resmi sayfasındaki ürünler arasında MWC'de tanıtıkları diğer tüm modeller mevcut iken XZs mevcut değil, halbuki diğer tüm yabancı resmi sayfalarında bulunuyor. Umarım tahmin ettiğim gibi olur da bu cihaz Türkiye pazarına hiç sunulmaz.
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bortecine09 2 yıl
Kameranın 960 fps yi hangi çözünürlükte kaydedebildiğine dair bir bilgi var mı acaba? 960 fps yi 1080p de verse keşke :)
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h0c@ 2 yıl bortecine09
bortecin09
Kameranın 960 fps yi hangi çözünürlükte kaydedebildiğine dair bir bilgi var mı acaba? 960 fps yi 1080p de verse keşke :)

muhtemelen 720p dedir. Bu fps leri genelde 720p deki en yüksek olduğu için o şekilde reklam yapıyorlar. Ama 1080p de bile 480 fps verebilir. Satışa haziran gibi çıkacakmış o zamana kadar her şey netleşir zaten
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aycibin 2 yıl
bence z3+ gibi ara model olarak tutmayacak.samsung ve lg donanım yanında tasarımolarak da bir çok yenilik sunuyorken eski telefona sadece kamera güncellemek yetmez.
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kadirirdem 2 yıl
Çok gereksiz olmuş sadece 960 fps eklenmiş ve kamera değişmiş.
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BluePage 2 yıl
Herkes çok sinirli sony'e :) Xz almak isteyip de 4 GB ram'i görüp beklemeye karar veren bir ben miyim
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Arapkahvesi 2 yıl BluePage
3 gb ram yeterli pr'ını babam yapmış olsa anlardım xzs'ye ram ilave etmelerini. Valla iyi ki Xz almamışım diyorum
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NeroWin 2 yıl
Sony kameranın donanımını değil yazılım tarafını geliştirmeli en başta...
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homebird 2 yıl
Sony yöneticileri ve tasarımcıları; Kendi telefonları, diğer yeni telefonlarla yan yana konduğunda utanıyorlar mı acaba? Ben olsam utanırdım.
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H34RTL3SS 2 yıl
amiral gemisi değil ile başladık 700 dolar yurt dışı fiyatı tr fiyatı 3100tl olack bir telefon... amiral gemi modeli fiyatı nedir ?
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