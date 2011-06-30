Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu

Haber Editörü
Japon elektronik devi Sony, tasarımıyla müzik severleri geçmişe götüren iPod/ iPhone destekli G serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu.
CMT-G2BNiP, CMT-G2NiP, CMT-G1BiP ve CMT-G1iP olmak üzere 4 farklı modelden oluşan G serisi, yüksek yüzey kalitesine sahip alüminyumdan yapılan ana gövdesi ve parlak piyano siyahı hoparlörleri ile tasarımsal açıdan göz doldururken; teknik özellikleriyle müzik severlere gelişmiş ses performansı sunuyor.
4 modelin öne çıkan temel özelliklerine ayrı ayrı bakalım;
CMT-G2BNiP;
- Yüksek akustik performansı
- Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme
- DAB (Digital Audio Broadcasting) Radyo
- iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
CMT-G2NiP;
- Yüksek akustik performansı
- Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme
- iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
CMT-G1BiP;
- Yüksek akustik performansı
- iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
- DAB Radyo ve FM/AM alıcısı
CMT-G1iP;
- Yüksek akustik performansı
- iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
- FM/AM alıcısı
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bugün mediamarktta gördüm. 800 yada 900 tl idi fiyatı
türkiyede geçerli bir özellik mi?
nir de bu ürünelrde subwoofer olmayınca ses kalitesi düşük mü oluyor?
Sonyde bozdu bozdu bozdu bozdu çok bozdu
haberimiz olmamış !
soni gibi bir firmaya
yazık olmuş yani ! :(
Bu ürün de eminim mükemmel olacaktır... Şarj doldurması da iyi bir özellik ;)