Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu

Japon elektronik devi Sony, tasarımıyla müzik severleri geçmişe götüren iPod/ iPhone destekli G serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu.

CMT-G2BNiP, CMT-G2NiP, CMT-G1BiP ve CMT-G1iP olmak üzere 4 farklı modelden oluşan G serisi, yüksek yüzey kalitesine sahip alüminyumdan yapılan ana gövdesi ve parlak piyano siyahı hoparlörleri ile tasarımsal açıdan göz doldururken; teknik özellikleriyle müzik severlere gelişmiş ses performansı sunuyor.

4 modelin öne çıkan temel özelliklerine ayrı ayrı bakalım;

CMT-G2BNiP;

Yüksek akustik performansı

Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme

DAB (Digital Audio Broadcasting) Radyo

iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

CMT-G2NiP;

Yüksek akustik performansı

Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme

iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

CMT-G1BiP;

Yüksek akustik performansı

iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

DAB Radyo ve FM/AM alıcısı

CMT-G1iP;

Yüksek akustik performansı

iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

FM/AM alıcısı