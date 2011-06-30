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Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,3b
1
33
Müzik / Ses Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu
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Japon elektronik devi Sony, tasarımıyla müzik severleri geçmişe götüren iPod/ iPhone destekli G serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu.

CMT-G2BNiP, CMT-G2NiP, CMT-G1BiP ve CMT-G1iP olmak üzere 4 farklı modelden oluşan G serisi, yüksek yüzey kalitesine sahip alüminyumdan yapılan ana gövdesi ve parlak piyano siyahı hoparlörleri ile tasarımsal açıdan göz doldururken; teknik özellikleriyle müzik severlere gelişmiş ses performansı sunuyor.

4 modelin öne çıkan temel özelliklerine ayrı ayrı bakalım;

CMT-G2BNiP;

  • Yüksek akustik performansı
  • Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme
  • DAB (Digital Audio Broadcasting) Radyo
  • iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

CMT-G2NiP;

  • Yüksek akustik performansı
  • Dahili Wi-Fi yeteneği ile PC ve Internet üzerinden direkt olarak müzik dinleyebilme
  • iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme

CMT-G1BiP;

  • Yüksek akustik performansı
  • iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
  • DAB Radyo ve FM/AM alıcısı

CMT-G1iP;

  • Yüksek akustik performansı
  • iPhone/ iPod desteği başta olmak üzere USB arayüzü ile MP3 çalabilme
  • FM/AM alıcısı
Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu
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Sony, tasarımıyla göz dolduran G Serisi micro Hi-Fi sistemlerini duyurdu
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*GameOver* 6 yıl
Sony kalitelidir ama rakiplerine göre bazen aynı özellikteki notebookları filan 3 katına ulaşıyor
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
Tasarımı oldukça güzel.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu ürünü nerden temin edebiliriz ?
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kanoute 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu ürünü nerden temin edebiliriz ?

bugün mediamarktta gördüm. 800 yada 900 tl idi fiyatı
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Equalinde 7 yıl
Kaç para bu bilen var mı ?
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kanoute 7 yıl
dab dediği nedir? internet radyosundan farklı bişey mi?
türkiyede geçerli bir özellik mi?
nir de bu ürünelrde subwoofer olmayınca ses kalitesi düşük mü oluyor?
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nofearozi 8 yıl
wawwwwwwww
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sensei111 8 yıl
sonylerde müzik dinlenmez ama sinema keyfi bir başkadır.
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Tanarri 8 yıl
cengizhan72
Çok eski hifilere gidersek şimdiki tasarımlar yanında sade kalıyor.Nerde o eski sonyler.Hele SONY FH808 sesi hala kulaklarımda hissediyorum.
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Omzuma alıp gezesim geldi
şu cihazlardan çıkan ses hiç bi ıvır zıvır teknolojik cihazdan gelmiyo hala ahada evde 7+1 kulanıyorum bunların tadı hala kulaklarımda.. bu arada haberdeki cihaz hakikaten güzel duruyo bi arakadaş da demiş sony diyince akar sular durur. Artık eskiden di diyorum bende o hiç aklıma gelmiyo bi kulaklık alırken yada bi tv alırken vs vs bitek bu tarz bi müzik setinde düşünürüm artık.. sebebide bir çok altarnatif firma olması ve aynı kalite hatta daha iyisini ucuz fiyada sunması.
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Mimar SaNAN 8 yıl
SONY YAPMIŞ GENE ...
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cengizhan72 8 yıl
Çok eski hifi'lere gidersek şimdiki tasarımlar yanında sade kalıyor.Nerde o eski sonyler.Hele SONY FH808 sesi hala kulaklarımda hissediyorum.

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Klasör.:X:. 8 yıl
sony önce kendi telefonlarına destek versin.
Sonyde bozdu bozdu bozdu bozdu çok bozdu
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electrostatic 8 yıl
sony yaparsa en iyisini yapar.
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moon5 8 yıl
Sony deyince akan sular durur...estetik şıklık ve kalite olay budur...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
soni aksesuar olmuşta
haberimiz olmamış !
soni gibi bir firmaya
yazık olmuş yani ! :(
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furky86 8 yıl
bende de sonynin ipod ve iphone uyumlu radyolu alarmlı her derde deva bir seti var, ses mükemmel... apple ürünleri için ses sistemi deyince 1. bose derim 2. sony...

Bu ürün de eminim mükemmel olacaktır... Şarj doldurması da iyi bir özellik ;)
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séquestre 8 yıl
Çok şık gerçekten..
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