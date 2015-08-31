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Sony, yeni akıllı saatine kendi fon toplama sitesi üzerinden destek buldu

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, yeni akıllı saatine kendi fon toplama sitesi üzerinden destek buldu
 
Fon toplama siteleri son zamanlarda oldukça popüler. Özellikle Kickstarter ve IndieGoGo da başarıyla ulaşabilen ya da ulaşamayan her gün yüzlerce yeni fikir ortaya çıkıyor. Sony ise bu yazın başında kendi fon toplama sitesi First Flight'ı yayına sokmuştu. Japon şirket şimdi kendi sitesi üzerinden yeni akıllı saati için destek arıyor.
Wena Wrist adındaki yeni akıllı saat klasik saate benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Klasik ve kronograf(spor kadran) şeklinde iki farklı modele sahip akıllı saat; aktivite takibi, bildirim gönderme ve temassız ödeme yapma gibi işlevlere sahip. Dokunmatik ekranı bulunmayan saat ile akıllı telefon uygulaması üzerinden iletişime geçilebiliyor. Wena Wrist'te de yine geçtiğimiz günlerde tanıtılan Smart Band 2'de olduğu gibi Android'in yanı sıra iOS desteği de unutulmamış.
Sony, yeni akıllı saatine kendi fon toplama sitesi üzerinden destek buldu
 
 Wena Wrist Klasik
Sony, yeni akıllı saatine kendi fon toplama sitesi üzerinden destek buldu
 
Wena Wrist Kronograf 
Saatin klasik versiyonu 3 yıl, kronograf versiyonu ise 5 yıl saati gösterebiliyor. Akıllı özellikler için ise haftada 1 kez kayışın şarj edilmesi gerekiyor. 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği bulunan saatin klasik versiyonu 287, kronograf versiyonu ise 575 dolar fiyat etiketine sahip. 

10 milyon japon yeni hedefine kısa bir sürede ulaşan proje şu sıralar 16 milyon yene ulaşmış durumda. Destek sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl
gerçekten çok güzel özellikleri varmış. haberde verilen akıllı saat özellikleri ve hangi sensörlerin bulunduğu, nasıl bir arayüzü olduğu, nasıl diğer cihazlarla irtibat kurduğu çok iyi özetlenmiş bravo
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kadirirdem 3 yıl
baya sık duruyor tam istediğim gibi olmuş tam akıllı değil,akılsız değil yarım akıllı olmuş :) pili'de böylece 3-4 gün gidecektir....
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sis651 3 yıl
Akıllı telefona 575$ sayacaksam alacağım alet Garmin Fenix 3 olur. Yine de batarya ömrü uzun böyle değişik ürünler görmek güzel.
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THUGGER 3 yıl
Sik gercektende.
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Firaristt 3 yıl
O fiyata bayağı kaliteli saat alınabilir. Akıllı saatin olayı eski mekanizmadan kurtulması değil miydi? Eski tip olacaksa o fiyat nedir öyle?
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Stumaster 3 yıl
İstediğim şekilde olmuş.Tam akıllı olmayan.Çünkü şu an akıllı saatlerin bence pek bir özelliği yok,sürekli şarj etmen gerekiyor vs... Bu yerinde olmuş.
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0MG90 3 yıl
Baya şık duruyor
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