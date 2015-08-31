Sony, yeni akıllı saatine kendi fon toplama sitesi üzerinden destek buldu

Fon toplama siteleri son zamanlarda oldukça popüler. Özellikle Kickstarter ve IndieGoGo da başarıyla ulaşabilen ya da ulaşamayan her gün yüzlerce yeni fikir ortaya çıkıyor. Sony ise bu yazın başında kendi fon toplama sitesi First Flight'ı yayına sokmuştu. Japon şirket şimdi kendi sitesi üzerinden yeni akıllı saati için destek arıyor.

Wena Wrist adındaki yeni akıllı saat klasik saate benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Klasik ve kronograf(spor kadran) şeklinde iki farklı modele sahip akıllı saat; aktivite takibi, bildirim gönderme ve temassız ödeme yapma gibi işlevlere sahip. Dokunmatik ekranı bulunmayan saat ile akıllı telefon uygulaması üzerinden iletişime geçilebiliyor. Wena Wrist'te de yine geçtiğimiz günlerde tanıtılan Smart Band 2'de olduğu gibi Android'in yanı sıra iOS desteği de unutulmamış.

Wena Wrist Klasik

Wena Wrist Kronograf





10 milyon japon yeni hedefine kısa bir sürede ulaşan proje şu sıralar 16 milyon yene ulaşmış durumda. Destek sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz Saatin klasik versiyonu 3 yıl, kronograf versiyonu ise 5 yıl saati gösterebiliyor. Akıllı özellikler için ise haftada 1 kez kayışın şarj edilmesi gerekiyor. 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği bulunan saatin klasik versiyonu 287, kronograf versiyonu ise 575 dolar fiyat etiketine sahip.