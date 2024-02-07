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    Anlık Bildirim

    Çip dünyasında önemli gelişme: TSMC’den Japonya’ya dev yatırım

    Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Sony ve Toyota'nın desteğiyle Japonya'da ikinci fabrikasını açacağını duyurdu. Bu, küresel çip üretiminin manzarasını değiştirecek bir hamle.
    Çip dünyasında önemli gelişme: TSMC’den Japonya’ya dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Dünyanın gelire göre en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yaptığı açıklamada, teknoloji devi Sony ve otomobil üreticisi Toyota'nın desteğiyle Japonya'da ikinci bir üretim tesisi açacağını duyurdu. Bu hamle küresel çip üretiminin manzarasında önemli bir değişimin sinyallerini veriyor.

    Günümüzde yarı iletken ve çip üretiminin büyük bir kısmı Çin, Tayvan ve Güney Kore’de gerçekleşiyor. Sadece bu üç ülkenin üretimde aldığı payın yüzde 70 dolaylarında olduğu biliniyor. Ancak Çin ve Tayvan arasındaki artan gerilim çip güvenliğini tehlikeye atıyor ve üreticiler alternatif bölgelere tesis kurmaya çalışıyor. Yüzde 13’lük paya sahip olan Japonya da bu çeşitlendirmeler arasında öne çıkıyor. Ülkenin ayrıca yarı iletken alanında ciddi hedef, yatırım ve sübvansiyonları da bulunuyor.

    5,26 milyar dolara ikinci tesis

    Yapılan açıklamalara göre TSMC’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu üretim operasyonu Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) yeni fabrikayı bu yıl inşa etmeye başlayacak. Fabrikanın 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. TSMC, bu yıl faaliyete geçecek olan ilk tesis de hesaba katıldığında JASM'ye yapılan toplam yatırımın 20 milyar doları aşacağını söyledi.

    TSMC'nin Japonya'daki faaliyetlerinin genişlemesi, Japon hükümetinin otomobillerden akıllı telefonlara ve askeri silahlara kadar her şeye giren ve yapay zeka gibi teknolojilerde kritik bileşenler olarak görülen yarı iletkenlerin ülke içinde üretilmesi yönündeki çabalarını vurguluyor. Bununla birlikte yeni tesisin 5,26 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

    Ek olarak bu iki fabrikada da en son üretim teknolojileri kullanılmayacak. TSMC, bu tesislerde 40, 22/28, 12/16 ve 6/7 nanometre süreçlerinde üretim yapacağını söylüyor. Dolayısıyla bu tesisteki ürünler daha çok otomotiv odaklı olacağı düşünülebilir. Ancak bantlardan çıkan ürünler elektronik ve HPC alanlarında da kullanılacak.

    Kaynakça https://pr.tsmc.com/english/news/3105 https://www.gizmochina.com/2024/02/07/tsmc-toyota-semiconductor-plant-japan/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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