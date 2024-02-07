Çip dünyasında önemli gelişme: TSMC’den Japonya’ya dev yatırım

Tam Boyutta Gör Dünyanın gelire göre en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yaptığı açıklamada, teknoloji devi Sony ve otomobil üreticisi Toyota'nın desteğiyle Japonya'da ikinci bir üretim tesisi açacağını duyurdu. Bu hamle küresel çip üretiminin manzarasında önemli bir değişimin sinyallerini veriyor.

Günümüzde yarı iletken ve çip üretiminin büyük bir kısmı Çin, Tayvan ve Güney Kore’de gerçekleşiyor. Sadece bu üç ülkenin üretimde aldığı payın yüzde 70 dolaylarında olduğu biliniyor. Ancak Çin ve Tayvan arasındaki artan gerilim çip güvenliğini tehlikeye atıyor ve üreticiler alternatif bölgelere tesis kurmaya çalışıyor. Yüzde 13’lük paya sahip olan Japonya da bu çeşitlendirmeler arasında öne çıkıyor. Ülkenin ayrıca yarı iletken alanında ciddi hedef, yatırım ve sübvansiyonları da bulunuyor.

5,26 milyar dolara ikinci tesis

Yapılan açıklamalara göre TSMC’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu üretim operasyonu Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) yeni fabrikayı bu yıl inşa etmeye başlayacak. Fabrikanın 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. TSMC, bu yıl faaliyete geçecek olan ilk tesis de hesaba katıldığında JASM'ye yapılan toplam yatırımın 20 milyar doları aşacağını söyledi.

TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu 2 sa. önce eklendi

TSMC'nin Japonya'daki faaliyetlerinin genişlemesi, Japon hükümetinin otomobillerden akıllı telefonlara ve askeri silahlara kadar her şeye giren ve yapay zeka gibi teknolojilerde kritik bileşenler olarak görülen yarı iletkenlerin ülke içinde üretilmesi yönündeki çabalarını vurguluyor. Bununla birlikte yeni tesisin 5,26 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

Ek olarak bu iki fabrikada da en son üretim teknolojileri kullanılmayacak. TSMC, bu tesislerde 40, 22/28, 12/16 ve 6/7 nanometre süreçlerinde üretim yapacağını söylüyor. Dolayısıyla bu tesisteki ürünler daha çok otomotiv odaklı olacağı düşünülebilir. Ancak bantlardan çıkan ürünler elektronik ve HPC alanlarında da kullanılacak.

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