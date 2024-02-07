Çip dünyasında önemli gelişme: TSMC’den Japonya’ya dev yatırım

Günümüzde yarı iletken ve çip üretiminin büyük bir kısmı Çin, Tayvan ve Güney Kore’de gerçekleşiyor. Sadece bu üç ülkenin üretimde aldığı payın yüzde 70 dolaylarında olduğu biliniyor. Ancak Çin ve Tayvan arasındaki artan gerilim çip güvenliğini tehlikeye atıyor ve üreticiler alternatif bölgelere tesis kurmaya çalışıyor. Yüzde 13’lük paya sahip olan Japonya da bu çeşitlendirmeler arasında öne çıkıyor. Ülkenin ayrıca yarı iletken alanında ciddi hedef, yatırım ve sübvansiyonları da bulunuyor.
5,26 milyar dolara ikinci tesis
Yapılan açıklamalara göre TSMC’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu üretim operasyonu Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) yeni fabrikayı bu yıl inşa etmeye başlayacak. Fabrikanın 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. TSMC, bu yıl faaliyete geçecek olan ilk tesis de hesaba katıldığında JASM'ye yapılan toplam yatırımın 20 milyar doları aşacağını söyledi.
TSMC'nin Japonya'daki faaliyetlerinin genişlemesi, Japon hükümetinin otomobillerden akıllı telefonlara ve askeri silahlara kadar her şeye giren ve yapay zeka gibi teknolojilerde kritik bileşenler olarak görülen yarı iletkenlerin ülke içinde üretilmesi yönündeki çabalarını vurguluyor. Bununla birlikte yeni tesisin 5,26 milyar dolara mal olacağı belirtildi.
Ek olarak bu iki fabrikada da en son üretim teknolojileri kullanılmayacak. TSMC, bu tesislerde 40, 22/28, 12/16 ve 6/7 nanometre süreçlerinde üretim yapacağını söylüyor. Dolayısıyla bu tesisteki ürünler daha çok otomotiv odaklı olacağı düşünülebilir. Ancak bantlardan çıkan ürünler elektronik ve HPC alanlarında da kullanılacak.Kaynakça https://pr.tsmc.com/english/news/3105 https://www.gizmochina.com/2024/02/07/tsmc-toyota-semiconductor-plant-japan/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.