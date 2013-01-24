SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı

Vietnam merkezli SonyViet sitesi tarafından, aynı şartlar altında Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 akıllı telefonlarının kameraları ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı.

Site tarafından aynı şartlar altında çekilmiş olduğu söylenen örnek fotoğraflar da, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modelleri kullanılmış. Örnek fotoğraflar sonucunda Apple iPhone 5 ve Sony Xperia Z modellerinin Oppo Find 5 modeline göre daha iyi performans verdiği gözleniyor. Fotoğraflar üzerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin Sony yapımı 13MP Exmor RS CMOS sensörü kullanmalarına rağmen farklı sonuçlar elde etmeleri. Sony Xperia Z ile çekilen fotoğraflar, Oppo Find 5 ile çekilen örnek fotoğraflara göre renk ve kontrast açısından daha iyi gözüküyor.

İşte site tarafından yayınlanan örnek karşılaştırma fotoğrafları;

http://connect.dpreview.com/post/5965815766/comparison-shots-sony-xperiaz-apple-iphone-oppo-find5