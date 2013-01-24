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SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı

6 yıl
2,5b
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı

Vietnam merkezli SonyViet sitesi tarafından, aynı şartlar altında Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 akıllı telefonlarının kameraları ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı.
Site tarafından aynı şartlar altında çekilmiş olduğu söylenen örnek fotoğraflar da, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modelleri kullanılmış. Örnek fotoğraflar sonucunda Apple iPhone 5 ve Sony Xperia Z modellerinin Oppo Find 5 modeline göre daha iyi performans verdiği gözleniyor. Fotoğraflar üzerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin Sony yapımı 13MP Exmor RS CMOS sensörü kullanmalarına rağmen farklı sonuçlar elde etmeleri. Sony Xperia Z ile çekilen fotoğraflar, Oppo Find 5 ile çekilen örnek fotoğraflara göre renk ve kontrast açısından daha iyi gözüküyor. 
İşte site tarafından yayınlanan örnek karşılaştırma fotoğrafları;
 
SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı
SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı
SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı
SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı
SonyViet tarafından, Apple iPhone 5, Sony Xperia Z ve Oppo Find 5 modellerinin kamera performans testleri yayınlandı

http://connect.dpreview.com/post/5965815766/comparison-shots-sony-xperiaz-apple-iphone-oppo-find5 Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Samsung Galaxy ailesinden birini koysalardı keşke insanlar rezillik nedir görürlerdi :-D s2 kullanıyorum bazen hd webcam daha iyi fotoğraf çekiyor :-D
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onsos1100 6 yıl
hepsi zaten sony sensörü. sony bildiğin bakın kendimle yarışıyorum demiş arkadaşlar anlamamış :D
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dere.beyi 6 yıl
regaibyigit.

iPhone 5 daha iyi


arada gözünle bak kardeş daha sağlıklı karar verebilirsin


regaibyigit.iPhone 5 daha iyiarada gözünle bak kardeş daha sağlıklı karar verebilirsin
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Azerbaijan_hero 6 yıl
Arkadaslar merhaba Xperia z Azerbaycana yakinda geliyor 2 hafta falan. fiyati 799 Az manat yani 1598 ytl ediyor computex.ws/... lt=Product&idcat=44∏=13109 Turkiyeye Selamlar
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DH Misafiri 6 yıl
herşeyiyle en iyis iphone 5
S3 vsya note 2 koysalardı rezillik değil görüntü kirliliği ortaya cıkardı.
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_Athelas_ 6 yıl
Neden 808 yok ? Yav makine kamera için yaratılmış !! Onla kıyaslasanıza...
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HolyHell 6 yıl
iPhone 5 herşeyiyler daha iyi
Samsung galaxy s3 veya note 2 koysalar görüntü kirliliginden başka bir şey olmazdı
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Nightmare70 6 yıl
devil25
Nightmare70 Çok teşekkür ederim :-)
İliginizi çekerse cep telefonu fotoğrafcığı adlı başlığa da bekleriz. Sizn gibi bi yeteneğin paylaşımlarını görmek isteriz. forum.donanimhaber.com/...

Memnuniyetle :))
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aragorn22 6 yıl
Xperia ray sahibiyim 8mp exmor r sensör var. Tecrübelerim doğrultusunda yazıyorum xperia z 13mp exmor rs sensör den çıkmış fotoğraflar bunlar olamaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Krone
Görüntü netliği ve çözünürlük olarak Oppo Find 5 , Renk olarak iPhone 5 , Işıkta Xperia Z .

Katılıyorum. Hele en alttan bir üstteki, sağ tarafta apaçlar olan resimde çok daha belirgin söylediğiniz.
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Kuzeyboun 6 yıl
Xperia Z'in kalitesinden öte renkleri daha hoşuma gitti benim de. Bir iPhone 4s kullanıcısı olarak açıkçası Sony'nin kamera tonajı gözüme daha hoş göründü. Işığa karşı tepkisi de çok daha iyi görünüyor.
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vamp 6 yıl
Nightmare70
Samsung Galaxy ailesinden birini koysalardı keşke insanlar rezillik nedir görürlerdi :-D s2 kullanıyorum bazen hd webcam daha iyi fotoğraf çekiyor :-D

bu arada şampiyon alda bu linkteki fotoları incele ;)
cdn.recombu.com/...
pocket-lint.com/...
BElki bişeyler öğrenirsin kaparsın falan ;)
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muharrem1981 6 yıl
orkadaşlar oppo finder 5 te iso ayarlarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ve bu fotolarda iso durumu en kalitesiz olan ayar seçilmiş. ben bu fotolarda art niyet seziyorum sonuçta sony şirketi yapıyor bu testi bağımsız bir kuruluş değil.
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waltran 6 yıl
yorumları okudukça şunu anladım, gözü olan konuşmuş :) fotoğraftan çok fotoğrafın nasıl filtrelendiği öne çıkmış, ben karanlık renkler severim arkadaş açık renkler sever bu daha iyi çekmiş der ama lakası yok. kaliteyi karşılaştırmak için profesyonel bir makinayla çekilmiş fotoğraf koyulmalıydı ki ona en yakın olan kaliteli diyebilirdik, bu fotoğraflar sadece s...k yarışına benzemiş
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