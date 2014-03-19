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Sony'den PlayStation'a özel sanal gerçeklik gözlüğü: Project Morpheus

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den PlayStation'a özel sanal gerçeklik gözlüğü: Project Morpheus
Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 ile ciddi bir başarı elde eden Sony, kısa zaman önce ilk bilgileri gelen sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus'u sonunda duyurdu.

Prototip olarak ABD’de düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda görücüye çıkartılan ve PS4 ile uyumlu çalışma gösterebilen Project Morpheus, Oculus Rift ile benzer şekilde kafaya takılarak kişilere 5-inç LCD ekran ve 1080p çözünürlükte 90 derecelik bir oyun deneyimi sağlayabiliyor ve bu sayede televizyon / ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tasarımsal olarak oldukça modern ve şık bir çizgiyle gelen sanal gerçeklik gözlüğü, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle de yapılan kafa hareketlerini 360 derece oyuna yansıtabiliyor. Şimdilik kablo (5 metre) desteğinde çalışma gösteren ancak ilerleyen dönemde kablosuz yapılabileceği söylenen Project Morpheus, kafa hareketine göre değişebilen üç boyutlu ses sunabiliyor ve isteğe bağlı olarak kişilerin kendi kulaklıklarını bağlamasına destek veriyor. Project Morpheus aynı zamanda PlayStation Move, Eye kamera ve DUALSHOCK 4 ile de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve ilerleyen dönemlerde birçok değişiklik görebileceği belirtilen Project Morpheus'un fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntıları ise henüz bilinmiyor.

http://blog.us.playstation.com/2014/03/18/introducing-project-morpheus/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
teknoloji dünyayı değişterecek.. eğer sword art online izleyen varsa teknolojinin ne kadar gelişeceğini anlayabilir. çok güzel olacak eminim..
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Umutcan 4 yıl
Bu cihazlar yaygınlaşsın, destekleri tam olarak sunulsun kesinlikle satın almayı düşünüyorum. Bence simulasyon oyunlarında algıyı tamamen değiştirecek bir teknoloji.
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kaansoylev 5 yıl
tasarım çok gûzel
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metall82 5 yıl
gerçekten tasarım inanılmaz güzel sırf bakınca bile insanın ağzının suyu akıyor müthiş olmuş..
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metall82 5 yıl
bin tl gecerse zor satılır ps4 makine fiyatında olması zor..
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01myavuz 5 yıl
PC uyumlu olursa mükemmel olur, oyunlar için tabiiki uzun süre oynamak olmaz ama 3D filmler için sinemadaki deneyimin ötesini yaşatabilir. Evdeki 3D TVler bu konuda çok kötü, 2D seyretmek bazan daha zevkli olabiliyor.
Oyun desteğide Nvidia tarafında yüzlerce var, aynı sürücü ile kullanılabilir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony tasarım kalitesi kendini belli ediyor
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DH Misafiri 5 yıl
PS4 zaten en çok satan konsol + Morpheus ile xbone'u darmadağın edebilir. Kinect yerine bunu tercih ederim, geleceğin toknolojisi.
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sorunlupırasa 5 yıl
şunlarla outlast oynamak vardı be :D
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einhander 5 yıl
herkez kendıne bı vr cıhazı yapıyor
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Bence bunlarda kinect-move gibi heveslik ürünler olucak alıp kullanılıcak bir süre sonra bir kenarda terk edilecekler.
Şahsen benim ilgimi çekiyo denemek kullanmak isterim ama benim için kol+tv'nin yerini tutamazlar.
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Kremalı Patates 5 yıl SıradanÇinkoKarbonPil
Aynen öyle hocam bir ara Xbox aldığımda kinect beni cezbeden bir cihazdı.Ancak bir süre sonra sıkmaya başladı ve Xbox ile beraber kinect benden ayrıldı
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