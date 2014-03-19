Sony'den PlayStation'a özel sanal gerçeklik gözlüğü: Project Morpheus

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 ile ciddi bir başarı elde eden Sony, kısa zaman önce ilk bilgileri gelen sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus'u sonunda duyurdu.





Prototip olarak ABD’de düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda görücüye çıkartılan ve PS4 ile uyumlu çalışma gösterebilen Project Morpheus, Oculus Rift ile benzer şekilde kafaya takılarak kişilere 5-inç LCD ekran ve 1080p çözünürlükte 90 derecelik bir oyun deneyimi sağlayabiliyor ve bu sayede televizyon / ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tasarımsal olarak oldukça modern ve şık bir çizgiyle gelen sanal gerçeklik gözlüğü, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle de yapılan kafa hareketlerini 360 derece oyuna yansıtabiliyor. Şimdilik kablo (5 metre) desteğinde çalışma gösteren ancak ilerleyen dönemde kablosuz yapılabileceği söylenen Project Morpheus, kafa hareketine göre değişebilen üç boyutlu ses sunabiliyor ve isteğe bağlı olarak kişilerin kendi kulaklıklarını bağlamasına destek veriyor. Project Morpheus aynı zamanda PlayStation Move, Eye kamera ve DUALSHOCK 4 ile de uyumlu olarak kullanılabiliyor.





Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve ilerleyen dönemlerde birçok değişiklik görebileceği belirtilen Project Morpheus'un fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntıları ise henüz bilinmiyor.

http://blog.us.playstation.com/2014/03/18/introducing-project-morpheus/