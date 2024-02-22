Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC platformuna geliyor

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Sony’nin PC açılımı sürmeye devam ediyor. Firmanın PlayStation VR2 başlığı yalnızca PS5 ile çalışmak üzere tasarlanmış olsa da yapılan açıklamaya göre Sony, başlığa PC desteğini eklemek için halihazırda testler gerçekleştiriyor. Sony, PSVR 2 için PS5 aracılığıyla sunulan oyunlara ek olarak oyunculara daha fazla oyun çeşitliliği sunmak için PC desteğini test ettiklerini söyledi.

Sony PSVR 2, PC desteği alıyor

Sony, PC desteği ile PSVR 2 kullanıcılarının daha fazla oyuna erişmesini istiyor. Firma desteği tam olarak ne zaman sağlanacağını açıklamadı ancak “desteği 2024 yılında kullanıma sunmayı umuyoruz” açıklamasında bulundu. İlerleyen dönemlerde daha fazla açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Sony, PlayStation 5 için PSVR2 sanal gerçeklik başlığını Şubat 2023'te piyasaya sürdü ve o zamandan beri yeterince destek verilmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı. Sony, geçtiğimiz aylarda PSVR 2 satışlarının iyi gittiğini ancak kategorinin genel olarak zorlu olduğunu söylemişti. Sony ayrıca başlığa gelecek yeni PS VR2 oyunlarını açıkladı:

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The Wizards – Dark Times: Brotherhood: Bugün Çıkıyor

Arizona Sunshine 2 DLC: Bugün Çıkıyor

Little Cities: Bigger!: 12 Mart'ta Çıkıyor

Wanderer: The Fragments of Fate: 27 Haziran'da Çıkıyor

Zombie Army VR: 2024’te çıkacak

Soul Covenant: 2024’te çıkacak

Sony, Ocak ayındaki State of Play sırasında Metro Awakening ve Legendary Tales'in PS VR2'ye geleceğini duyurmuştu. Bu arada PSVR2 için PC desteği gelse bile hangi oyunların destekleneceği belirsiz. Zira Sony, “PC'de ek oyunlara erişim” ifadesini kullanıyor.

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Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC’ye geliyor