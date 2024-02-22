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    Anlık Bildirim

    Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC platformuna geliyor

    Sony'nin PlayStation VR2 başlığı sadece PlayStation 5 konsoluyla çalışmak üzere tasarlanmış olsa da firma tarafından yapılan açıklamada PSVR 2 için PC desteğinin geleceği duyuruldu.
    Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Sony’nin PC açılımı sürmeye devam ediyor. Firmanın PlayStation VR2 başlığı yalnızca PS5 ile çalışmak üzere tasarlanmış olsa da yapılan açıklamaya göre Sony, başlığa PC desteğini eklemek için halihazırda testler gerçekleştiriyor. Sony, PSVR 2 için PS5 aracılığıyla sunulan oyunlara ek olarak oyunculara daha fazla oyun çeşitliliği sunmak için PC desteğini test ettiklerini söyledi.

    Sony PSVR 2, PC desteği alıyor

    Sony, PC desteği ile PSVR 2 kullanıcılarının daha fazla oyuna erişmesini istiyor. Firma desteği tam olarak ne zaman sağlanacağını açıklamadı ancak “desteği 2024 yılında kullanıma sunmayı umuyoruz” açıklamasında bulundu. İlerleyen dönemlerde daha fazla açıklamanın yapılacağı belirtildi.

    Sony, PlayStation 5 için PSVR2 sanal gerçeklik başlığını Şubat 2023'te piyasaya sürdü ve o zamandan beri yeterince destek verilmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı. Sony, geçtiğimiz aylarda PSVR 2 satışlarının iyi gittiğini ancak kategorinin genel olarak zorlu olduğunu söylemişti. Sony ayrıca başlığa gelecek yeni PS VR2 oyunlarını açıkladı:

    Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC’ye geliyor Tam Boyutta Gör

    • The Wizards – Dark Times: Brotherhood: Bugün Çıkıyor
    • Arizona Sunshine 2 DLC: Bugün Çıkıyor
    • Little Cities: Bigger!: 12 Mart'ta Çıkıyor
    • Wanderer: The Fragments of Fate: 27 Haziran'da Çıkıyor
    • Zombie Army VR: 2024’te çıkacak
    • Soul Covenant: 2024’te çıkacak

    Sony, Ocak ayındaki State of Play sırasında Metro Awakening ve Legendary Tales'in PS VR2'ye geleceğini duyurmuştu. Bu arada PSVR2 için PC desteği gelse bile hangi oyunların destekleneceği belirsiz. Zira Sony, “PC'de ek oyunlara erişim” ifadesini kullanıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/22/24079928/sony-psvr2-pc-support-2024 https://blog.playstation.com/2024/02/22/coming-soon-to-ps-vr2-zombie-army-vr-little-cities-bigger-wanderer-the-fragments-of-fate-the-wizards-dark-times-brotherhood-and-more/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 18 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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