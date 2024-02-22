Oyunlardan sonra şimdi de Sony PSVR 2, PC platformuna geliyor

Sony PSVR 2, PC desteği alıyor
Sony, PC desteği ile PSVR 2 kullanıcılarının daha fazla oyuna erişmesini istiyor. Firma desteği tam olarak ne zaman sağlanacağını açıklamadı ancak “desteği 2024 yılında kullanıma sunmayı umuyoruz” açıklamasında bulundu. İlerleyen dönemlerde daha fazla açıklamanın yapılacağı belirtildi.
Sony, PlayStation 5 için PSVR2 sanal gerçeklik başlığını Şubat 2023'te piyasaya sürdü ve o zamandan beri yeterince destek verilmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı. Sony, geçtiğimiz aylarda PSVR 2 satışlarının iyi gittiğini ancak kategorinin genel olarak zorlu olduğunu söylemişti. Sony ayrıca başlığa gelecek yeni PS VR2 oyunlarını açıkladı:
- The Wizards – Dark Times: Brotherhood: Bugün Çıkıyor
- Arizona Sunshine 2 DLC: Bugün Çıkıyor
- Little Cities: Bigger!: 12 Mart'ta Çıkıyor
- Wanderer: The Fragments of Fate: 27 Haziran'da Çıkıyor
- Zombie Army VR: 2024’te çıkacak
- Soul Covenant: 2024’te çıkacak
Sony, Ocak ayındaki State of Play sırasında Metro Awakening ve Legendary Tales'in PS VR2'ye geleceğini duyurmuştu. Bu arada PSVR2 için PC desteği gelse bile hangi oyunların destekleneceği belirsiz. Zira Sony, “PC'de ek oyunlara erişim” ifadesini kullanıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/22/24079928/sony-psvr2-pc-support-2024 https://blog.playstation.com/2024/02/22/coming-soon-to-ps-vr2-zombie-army-vr-little-cities-bigger-wanderer-the-fragments-of-fate-the-wizards-dark-times-brotherhood-and-more/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.