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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı

Büyük firmaların yavaş yavaş yöneldiği nesnelerin interneti sektöründe Sony de yaptığı son satın almayla iddialı olmaya hazırlanıyor. Japon devinin sektöre yönelik atılımı ve detayları haberimizde...
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız, çevremizdeki cihazların birbirleriyle iletişim kurduğu nesnelerin interneti sektörüne Sony de yeni bir satın almayla dahil olmaya hazırlanıyor. Japon devi yaptığı basın duyurusuyla İsrailli çipset üreticisi Altair Semiconductor'ü $212 milyona bünyesine kattığını duyurdu.
Eski Texas Instrument yöneticilerinin kurduğu Altair daha çok LTE teknolojisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Sony tarafından gelecekteki nesnelerin interneti cihazlarında kullanılması beklenen LTE ile günümüzde ağırlıklı olarak Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı kullanan cihazların kapsama alanının arttırılması amaçlanıyor.
Son gelişmeyle nesnelerin interneti sektörüne hücresel ağ bağlantısı kazandırma amacını güden Sony aynı zamanda bu alanda diğer firmalarla da rekabet etmek durumunda kalacak. Nitekim bu tarafta Intel, Ericsson ve Nokia ortaklığıyla geliştirilen NB-LTE ile Huawei ve Vodafone ortaklığıyla geliştirilen NB-CIoT teknolojileri de gelişim aşamasında.
Yaptığı duyuruda Altair'in iş faaliyetlerini büyütmeye devam edeceğini belirten Sony, kendi teknoloji ve sensörlerini firmanın modem çiplerine dahil ederek yeni nesil hücresel ağa bağlı sensör cihazlar geliştirmeyi planlıyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201601/16-008E/index.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
sonyde telefon dışında herşey yolunda
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kadirirdem 3 yıl
bir sony kalmıştı girmeyen oda girsin zaten.....
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riggsmartin 3 yıl
Sony Mobile daha cok ekmek yemesi gerek...Kullanicisini bu kadar magdur eden firma...yazik....
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Patren 3 yıl en beğenilen
sonyde telefon dışında herşey yolunda
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
O paraya PSN'i iyileştirirdiniz de düzenli çöküşlerden kurtulurdu.
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