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Sony'den yeni harici depolama birimi; HD-EG5

7 yıl
9,5b
1
1
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Sony'den yeni harici depolama birimi; HD-EG5
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Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Sony, HD-EG5 ismini verdiği yeni harici depolama çözümünü duyurdu.  
Siyah, Gri ya da pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifi bulunan metal kasasının içerisinde 2.5" form faktörlük 500GB kapasitesinde HDD'ye sahip olan HD-EG5, daha hızlı veri transferi için USB 3.0 arayüzüne destek sunarken; veri yedekleme, şifre koruma gibi yazılımlarla birlikte geliyor. 80 x 16 x 126 mm boyutlarındaki harici depolama biriminin ağırlığı ise 220 gramf.
Fiyatı hakkında şimdilik bir bilginin bulunmadığı HD-EG5, 22 Ekim itibariyle Japonya pazarında satışa sunulacak.
Sony'den yeni harici depolama birimi; HD-EG5
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Sony'den yeni harici depolama birimi; HD-EG5
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Canawar_ 7 yıl
Bence 500gb az Sony gibi bi dev daha iyisini yapabilirdi.
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