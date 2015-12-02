Sony'nin CES 2016 programı açıklandı

CES fuarına yaklaşık bir ay süre kalırken üreticiler de hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni ürünlerin kullanıcılarla ilk defa buluşacağı fuarda dev teknoloji şirketleri rekabet edecek. Japon üretici Sony'de #SonyCES hashtag'ı ile fuara ilişkin ilk ipuçlarını verdi.

http://www.gsmarena.com/sony_sets_date_for_ces_2016_press_conference-news-15282.php

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Yayınlanan görüntüde Sanal gerçeklik kaskı, kulaklık, dijital kamera, akıllı telefon ve TV kategorilerinde yeni ürünlerin tanıtılacağı anlaşılıyor. Ayrıca bu kategorilerin yanı sıra yalnızca Japonya için tanıtılan Wena Wrist akıllı saatinin de global pazar için duyurulması bekleniyor.Akıllı telefon konusunda henüz bir sızıntı yok, ancak fuar gününe kadar detayların sızdırılması muhtemelen görünüyor. Tanıtılacak akıllı telefonun giriş-orta seviyede konumlandırılacak bir model olması da beklentiler arasında. Sony'nin etkinliği 6 Ocak günü Türkiye saatiyle 02:00'da başlayacak.