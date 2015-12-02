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Sony'nin CES 2016 programı açıklandı

Japon teknoloji devi Sony CES 2016'ya ilişkin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Tanıtılacak yeni ürünler hakkında bilgi veren görüntüye göre bir çok kategoride yeni ürün kullanıcılarını bekleyecek.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Sony'nin CES 2016 programı açıklandı
 
CES fuarına yaklaşık bir ay süre kalırken üreticiler de hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni ürünlerin kullanıcılarla ilk defa buluşacağı fuarda dev teknoloji şirketleri rekabet edecek. Japon üretici Sony'de #SonyCES hashtag'ı ile fuara ilişkin ilk ipuçlarını verdi.

Yayınlanan görüntüde Sanal gerçeklik kaskı, kulaklık, dijital kamera, akıllı telefon ve TV kategorilerinde yeni ürünlerin tanıtılacağı anlaşılıyor. Ayrıca bu kategorilerin yanı sıra yalnızca Japonya için tanıtılan Wena Wrist akıllı saatinin de global pazar için duyurulması bekleniyor. 

Akıllı telefon konusunda henüz bir sızıntı yok, ancak fuar gününe kadar detayların sızdırılması muhtemelen görünüyor. Tanıtılacak akıllı telefonun giriş-orta seviyede konumlandırılacak bir model olması da beklentiler arasında. Sony'nin etkinliği 6 Ocak günü Türkiye saatiyle 02:00'da başlayacak.
http://www.gsmarena.com/sony_sets_date_for_ces_2016_press_conference-news-15282.php Yorum Yaz
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nct96 3 yıl en beğenilen
Oled'li BRAVIA TVler gelsin başka bişey istemiyorum
1 Yanıt Yanıtla +11
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mg3 3 yıl
Bildigim kadariyla ilk oledi ureten sonydi bu tv 32 incti ve bu tv yi inceleyen tv editorleri sonynin oledine hayranlik duyarlar piyasadaki hic bir oled tv hala goruntu ve hiz olarak bu tv ye yaklasamadi ne hikmetse uretim bandina cikarmadi bu tvyi sony bu tvyi tanittigin diger firmalarin oled tvsi bile yoktu insallah oled tv uretir sony.
Bildigim kadariyla ilk oledi ureten sonydi bu tv 32 incti ve bu tv yi inceleyen tv editorleri sonynin oledine hayranlik duyarlar piyasadaki hic bir oled tv h...
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Mar00N 3 yıl
OLED bekliyoruz.
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Teknode 3 yıl
Z6 tanıtılsın Z7'ye az süre kalsın alayım.
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greenk 3 yıl
Bravia 4K Oled
Xperia Z2 Ultra
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mg3 3 yıl
Bildigim kadariyla ilk oledi ureten sonydi bu tv 32 incti ve bu tv yi inceleyen tv editorleri sonynin oledine hayranlik duyarlar piyasadaki hic bir oled tv hala goruntu ve hiz olarak bu tv ye yaklasamadi ne hikmetse uretim bandina cikarmadi bu tvyi sony bu tvyi tanittigin diger firmalarin oled tvsi bile yoktu insallah oled tv uretir sony.
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klimatavsiye 3 yıl
Sonyden 4k oled tv bekliyorum.
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ezbiderli 3 yıl
M6 ' yı tanıtırlarsa hiç şaşırmam..
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Master_Evil 3 yıl
z6 gelmez umarım
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wolf silver 3 yıl
Ben Snapdragon s820 li bir Telefon bekliyorum. Artık Z6 mi yoksa z5S mi orasıni bilmiyorum
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nct96 3 yıl en beğenilen
Oled'li BRAVIA TVler gelsin başka bişey istemiyorum
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Leon 3 yıl
4K OLED televizyonları beklemedeyiz.
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Qonrul 3 yıl
Yeni bi z modeli olmasın. 1 sene beklesinler artık
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swat882 3 yıl
z6 yı bekliyorum
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dranas 3 yıl
Sony den umudu kestim.
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Patren 3 yıl
z5 plusu tanıtmasınlar yine :)
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