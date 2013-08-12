Sony'nin Carl Zeiss lensli akıllı telefon aksesuarı detaylanıyor









Son dönemlerde kamera sensörüne odaklanan akıllı telefonların giderek arttığına şahit olurken, Sony'nin ilginç bir hamle hazırlığında olduğu haberi gündeme gelmişti.





Sony'nin yeni hamlesi standart bir iOS veya Android cihazını üstün kamera özelliklerine sahip bir cihaza döndürebiliyor. Bir lens aparatı olan bu hamle, özellikleri açısından da oldukça iddialı.





Akıllı telefonlar için farklı lens aparatları piyasada bulunuyor. Ancak Sony kompakt bir makinenin tüm özelliklerini bu aparatta toplamış ve mobil cihazınızı bir kompakt makineye çevirmeyi amaçlıyor.





Görselleri internete sızdırılan bu Carl Zeiss lensler DSC-QX10 ve DSC-QX100 model numaralarına sahip. 20.2MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan aksesuar mobil cihazlara tutturularak WiFi veya NFC üzerinden bağlanıyor. BIONZ görüntü işlemcisi ile aksesuarın gücü artırılırken, entegre sensör ve SD kart girişi ile birlikte sunuluyor.





Sony daha sonra 1/2.3 inç boyutunda, 10x zoom yapabilen 18MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip bir lens modeli ile RX100MII sensör ve Carl Zeiss lens sunan diğer bir aksesuar modelini de piyasaya sürecek. Aksesuarlar Android ve iOS uyumlu olacak.





Bu tür bir donanıma sahip dijital makinelerin 750$ civarında olduğu düşünüldüğünde lens aparatlarının hiç de ucuz olmayacağı sanılıyor. Ancak önümüzdeki aylarda tanıtılacak Xperia i1 kamera odaklı akıllı telefon ile hemen hemen aynı fiyata bu lensleri satın alarak hali hazırdaki cihazınız ile kullanma imkanınız bulunuyor.





Böylece elinizdeki cihaz Xperia i1 ile rekabet edecek hale gelebilecek. Bu açıdan Sony'nin rakiplerine karşı Xperia i1 yanında önemli bir silahının daha olacağı düşünülebilir. Ancak bu akseuarların Xperia i1 modelinin satışını baltalayıp baltalamayacağı merak konusu.

http://9to5mac.com/2013/08/12/leaked-press-shots-show-sonys-upcoming-carl-zeiss-camera-lens-attachment-for-iphone-android/