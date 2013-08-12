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Sony'nin Carl Zeiss lensli akıllı telefon aksesuarı detaylanıyor

5 yıl
2,6b
1
43
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin Carl Zeiss lensli akıllı telefon aksesuarı detaylanıyor

Son dönemlerde kamera sensörüne odaklanan akıllı telefonların giderek arttığına şahit olurken, Sony'nin ilginç bir hamle hazırlığında olduğu haberi gündeme gelmişti. 

Sony'nin yeni hamlesi standart bir iOS veya Android cihazını üstün kamera özelliklerine sahip bir cihaza döndürebiliyor. Bir lens aparatı olan bu hamle, özellikleri açısından da oldukça iddialı. 

Akıllı telefonlar için farklı lens aparatları piyasada bulunuyor. Ancak Sony kompakt bir makinenin tüm özelliklerini bu aparatta toplamış ve mobil cihazınızı bir kompakt makineye çevirmeyi amaçlıyor.

Görselleri internete sızdırılan bu Carl Zeiss lensler DSC-QX10 ve DSC-QX100 model numaralarına sahip. 20.2MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan aksesuar mobil cihazlara tutturularak WiFi veya NFC üzerinden bağlanıyor. BIONZ görüntü işlemcisi ile aksesuarın gücü artırılırken, entegre sensör ve SD kart girişi ile birlikte sunuluyor. 

Sony daha sonra 1/2.3 inç boyutunda, 10x zoom yapabilen 18MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip  bir lens modeli ile RX100MII sensör ve Carl Zeiss lens sunan diğer bir aksesuar modelini de piyasaya sürecek. Aksesuarlar Android ve iOS uyumlu olacak. 

Bu tür bir donanıma sahip dijital makinelerin 750$ civarında olduğu düşünüldüğünde lens aparatlarının hiç de ucuz olmayacağı sanılıyor. Ancak önümüzdeki aylarda tanıtılacak Xperia i1 kamera odaklı akıllı telefon ile hemen hemen aynı fiyata bu lensleri satın alarak hali hazırdaki cihazınız ile kullanma imkanınız bulunuyor. 

Böylece elinizdeki cihaz Xperia i1 ile rekabet edecek hale gelebilecek. Bu açıdan Sony'nin rakiplerine karşı Xperia i1 yanında önemli bir silahının daha olacağı düşünülebilir. Ancak bu akseuarların Xperia i1 modelinin satışını baltalayıp baltalamayacağı merak konusu. 
Sony'nin Carl Zeiss lensli akıllı telefon aksesuarı detaylanıyor
 

http://9to5mac.com/2013/08/12/leaked-press-shots-show-sonys-upcoming-carl-zeiss-camera-lens-attachment-for-iphone-android/ Yorum Yaz
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LodosFelonica 5 yıl en beğenilen
Kameralı telefonlar ilk çıktığında da kamerayı ayrıca alıp telefona bağlıyorduk. Tarih tekerrürden ibarettir diyorlardı, doğruymuş.
1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 5 yıl
cinobilly
sony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek. bence pek ahlaki değil... sony fanları iyi güldürüyor bu aralar ... hep aynı tasarım ve genelde günün gerisinde kalma teknoloji = sony .

Carl Zeissta sonynin hisseleri var ve zeiss sadece slr lensleri sony için üretir ayrıca G lensleri sony zeiss lisansları ve aynı kalite standartları ile üretiyor...Senin yorumun güldürmedi yanlız acındırdı.
cinobillysony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek....
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1 Yanıt Yanıtla +12
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JrMaster 5 yıl
N F C destekli tüm telefonlarına uyacaksa çok iyi madem öyle yaptılar üstüne birde flash koysalardı xenon olarak o zaman daha fazlasını isteyenler için çok iyi bir seçenek olurdu sony bunu dahada geliştirir bir sonraki serisinde xenon flash bile gelebilir sony'den beklenir. Teknolojide takla attıran firmaların başında geliyor Sony
N F C destekli tüm telefonlarına uyacaksa çok iyi madem öyle yaptılar üstüne birde flash koysalardı xenon olarak o zaman daha fazlasını isteyenler için çok iyi ...
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2 Avatar Avatar
prof.exx 5 yıl
Mehmet.Akif
Sony Ah sony, sen berbat bir firmasın. Bir telefon ürettin Xperia z diye, tasarım harika. Ama telefon bir o kadar çöp.. Şimdi de çocuk oyuncakları mı çıkartıyorsun sony? Ah sony sen yok musun sen? Sen de olmasan pahalıya berbat cihazlasrı kim satacak.Android yaramadı sana kardeş. Sen gel ps ekibine de ki, konsol yapın. Biz konsolda iyiyiz. Sana ne telefondan sony?

sana Trident Z kakalamışlar dostum, bendede z var her gören hayran. özellikle havuzdaki kızlar :D
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Efe S. 5 yıl
Pek yakında dijital kamera diye bir şey kalmayacak. Aha buraya yazıyorum. Hatta yazdım bile.
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Mehmet.Akif 5 yıl
Sony Ah sony, sen berbat bir firmasın. Bir telefon ürettin Xperia z diye, tasarım harika. Ama telefon bir o kadar çöp..
Şimdi de çocuk oyuncakları mı çıkartıyorsun sony? Ah sony sen yok musun sen? Sen de olmasan pahalıya berbat cihazlasrı kim satacak.
Android yaramadı sana kardeş. Sen gel ps ekibine de ki, konsol yapın. Biz konsolda iyiyiz. Sana ne telefondan sony?
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TeufeL-07 5 yıl
Allahım nekadar saçma bir buluş. İnsanlar taşınabilir bir cihaz olup cebe sığan aletlerle kaliteli fotoğraflar çekiyor. Bu objektif için çanta taşıyacaksam pekala slr makina taşırım.
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hawloo 5 yıl
DH Misafiri

cinobilly sony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek. bence pek ahlaki değil... sony fanları iyi güldürüyor bu aralar ... hep aynı tasarım ve genelde günün gerisinde kalma teknoloji = sony .
saçmalamak için para mı alyosunuz birader , bir kere carl zeiss nokianin mali ne zaman oldu sony nokiadan 10 sene once kullaniyordu kameralarinda cz lensleri(http://lenses.zeiss.com/camera-lenses/en_de/camera_lenses/partner/sony.html),bunlarin uzerindeki lensler hali hazirda sonynin kameralarinda kullanılan lensler.cebe telefonu koyacaksın bunun boyutu oyle abartilacak kadar degil , cebede rahatca girer buyuk sensorlu ama zoomu az olanhttp://9to5mac.files.wordpress.com/2013/08/sony-camera-lens-02.png?w=1000&h=aynı tasarım dedigin nokianin tasarimlardan 10 kat iyi ,hatta piyasada ki iphone dahil en iyi tasarıma sahip telefondur xperia z.sp 800 mu gunun gerisinde kalma teknolojinin ,20 mp g lens,bionz islemci ,walkman ses islemcisi,su gecirmezlik,incelik bakimindan nokiadan cok daha ince ,3000 mah pil,4k video ,triluminos ekran bunlar mi gunun gerisinde teknoloji.sonynin cirpinacak bir durumu yok esas cirpinan nokia ya batacak ya satilacak bu gidisle.


Nokia tanıttığı 920, 820 ve 620 Lumia serileri ile tasarım ve renk uyumuyla akıllı telefon dünyasında çığır açtı öyle ki IDEA tarafından altın ödüle layık görüldü.
Nokia sadece Lumia serisi ve diğer telefonları ile değil aksesuarları ve aksesuarların akıllı telefonlara uyumundan dolayı altın ödülü kazandı. Tasarım açısından ödül üstüne ödül alan Lumia serisi hakkında 2013 IDEA jürileri şöyle konuştu; “Bu ürünlerin sadeliği ve her bir detayının özenle işlenmiş olması,mühendislik ve tasarım arasındaki derin işbirliğini ve cihazların kalitesini gösteriyor. Bu da ürünlerin daima insana yakın ve doğal hissedilmesini sağlıyor.”

Ayrıca sonynin bir çok kamera cihazı bile nokia 808 kadar bile olamazken bunun bir şeye benzeyeceğini sanmıyorum. abartılacak kadar kardeş cebim öyle şişik gezersin millet bişi zanneder. Asıl siz teknolojinin gersinde kalmayın. Şu android durduk yere xperiaz z yi alev gibi yaptı telefon açılmadı zor açtık. kaç kere dicez o cihazlarda android olduğu sürece s80000 koysanda lumilardan yavaş yavaş yavaş olucak diye. ne kadar şarj yediğini tartışılır. Sizi 4k video ilie kandrıcak sonynin işi bu. HDR hdr deniz çöp çöp resimler çekiyor lumia 920 yanında. ClearBlack PureMotion Hd + gel sen . sony su geçirmez teknolojisi Nokianın su geçirmezlikle uğraştığı ve başardığı su ve kir tutmayan teknolojisinin 10da biri olamaz. Zamanla anlayacaksınız.
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FRAPS 5 yıl
Kamera isteyen lumia 1020 alsın , dslr toktlayabilirsiniz



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DH Misafiri 5 yıl
cinobilly
sony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek. bence pek ahlaki değil... sony fanları iyi güldürüyor bu aralar ... hep aynı tasarım ve genelde günün gerisinde kalma teknoloji = sony .

saçmalamak için para mı alyosunuz birader , bir kere carl zeiss nokianin mali ne zaman oldu sony nokiadan 10 sene once kullaniyordu kameralarinda cz lensleri
(http://lenses.zeiss.com/camera-lenses/en_de/camera_lenses/partner/sony.html)
,bunlarin uzerindeki lensler hali hazirda sonynin kameralarinda kullanılan lensler.
cebe telefonu koyacaksın bunun boyutu oyle abartilacak kadar degil , cebede rahatca girer buyuk sensorlu ama zoomu az olan 9to5mac.files.wordpress.com/...
aynı tasarım dedigin nokianin tasarimlardan 10 kat iyi ,hatta piyasada ki iphone dahil en iyi tasarıma sahip telefondur xperia z.
sp 800 mu gunun gerisinde kalma teknolojinin ,20 mp g lens,bionz islemci ,walkman ses islemcisi,su gecirmezlik,incelik bakimindan nokiadan cok daha ince ,3000 mah pil,4k video ,triluminos ekran bunlar mi gunun gerisinde teknoloji.
sonynin cirpinacak bir durumu yok esas cirpinan nokia ya batacak ya satilacak bu gidisle.
Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
cinobilly
sony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek. bence pek ahlaki değil... sony fanları iyi güldürüyor bu aralar ... hep aynı tasarım ve genelde günün gerisinde kalma teknoloji = sony .

Carl Zeissta sonynin hisseleri var ve zeiss sadece slr lensleri sony için üretir ayrıca G lensleri sony zeiss lisansları ve aynı kalite standartları ile üretiyor...Senin yorumun güldürmedi yanlız acındırdı.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Illustrious. 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
cinobilly
sony çırpınıyor. bunu cebe nasıl sokacaklar ? :) onu geçtim, nokianın malı olmuş bir alman techini , alıp telefonuna monte etmek. bence pek ahlaki değil... sony fanları iyi güldürüyor bu aralar ... hep aynı tasarım ve genelde günün gerisinde kalma teknoloji = sony .

Carl Zeissta sonynin hisseleri var ve zeiss sadece slr lensleri sony için üretir ayrıca G lensleri sony zeiss lisansları ve aynı kalite standartları ile üretiyor...Senin yorumun güldürmedi yanlız acındırdı.

Cahil adamlara ben artık cevap bile vermiyorum, gülün geçin cehaletlerinde boğulsunlar.
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Sunstorms 5 yıl
lumia diyorum!
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depeche35 5 yıl
2. fotoğraftaki cihaz " Xperia Honami i1 "
Şimdi öğrenmem gereken soru :
Sadece Honaminin foto- kamera performansı; bu harici
satılacak aparatların ucuz olanıyla aynı mı ?
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SPeaky 5 yıl
Honami nin zaten kamera performansı o kadar .p Ama bence sırf o aparattan dolayı vazgeçilmez i1.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Ya ben kameraya bu kadar önem versem (telefonda) gider Lumia1020 alırım.zaten taşıyamadıktan sonra ne gerek var.DSLR alırım.
(tabi bu çıkabilen yapı s4 zoom a göre çok daha pratik )
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