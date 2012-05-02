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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin ilk Ultrabook modeli VAIO T13'ün çıkış tarihi belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony firmasının geçen yıl esmeye başlayan Ultrabook rüzgarına ilk adımı atacağı modeli VAIO T13 hakkındaki detaylar resmi olarak duyuruldu.

Sony tarafından yapılan basın açıklamasında Haziran ayında piyasada olacak model Intel Core i3-2367M işlemci ve HD 3000 grafik birimi ile beraber geliyor. 

1.6Kg ağırlığındaki modelde 320GB HDD ve 32GB SSD hibrid depolama veya sadece SSD çözümü, HD webcam, 13.3 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 4GB DDR3 bellek, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 2.0, hızlı açılış süresi, 9 saat kullanım süresi, SD kart okuyucu, HDMI, VGA, xLOUD ve Clear Phase ses teknolojisi, 90 günlük Intel Anti-Theft Service veri güvenliği hizmeti şeklinde özellikleri mevcut. Sony'nin diğer bir Ultrabook modeli olan 11.6 inçlik T11 hakkında ise herhangi bir bilgi verilmemiş.

Böylesine iddialı bir modelin Ivy Bridge ile piyasaya sürülmemesi meraklılarını hayal kırıklığına uğratacaktır. Fiyat konusunda herhangi bir detay verilmeyen modelin biraz tuzlu olacağını tahmin etmek zor değil.

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onuralpozsoy 7 yıl
bu arada sony.co.uk de vaio z serisinin satışı durdurulmuş. neden acaba?
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girisimci52 7 yıl
adamlar yapıyor ya :) net de gezinirken iyi bi inceleme buldum dilene bi bakar ;)

laptopvadisi.com/...
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giulianihdhx 7 yıl
Hem 1.6 KG lık ultrabookmu olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HİPER 7 yıl
fiytı ülkemizde enfazla 2999tl olacak :)
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XmysticX 7 yıl
bu saatte sonra o işlemci ile bunu SONY değil ne olursa olsun pek kimse almaz.
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khaos 7 yıl
1.6 kg? 13.3" te? HD 3000 ile (ivy ler en geç 1 ay içinde 22 nm ve hd 4000 ile gelirken) sony sağlam bir dayak yiyecek rakiplerinden bu özelliklerle hiç şansı yok!
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haymatloshan 7 yıl
Sony telefon işine daldı gidiyor,ultrabook'u yanlış anlamış.
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HQ-7 7 yıl
Ultrabook yazıyor ama bana epey bir kalın geldi?
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serafon 7 yıl
Sony her alanda zayıflıyor yazık
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semih_avcı 7 yıl
Cok gec kaldın Sony Cok gec...
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myhotyro 7 yıl
Sony Z ve Sony S serilerine göre fasulyeden bir model. Fiyatı 5000 olmaz ama diğer eşdeğer ultrabooklardan pahalı olacaktır kesin.
Hem 1.6 KG lık ultrabookmu olur. Ultrabook dedinmi ağırlık olarak MacBook Air yada Vaio Z ye alternatif olabilmeli.
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JrMaster 7 yıl
en az 5bin TL
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Taşınabilir Bilgisayarlar, ultrabook ve sony
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