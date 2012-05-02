Sony'nin ilk Ultrabook modeli VAIO T13'ün çıkış tarihi belli oldu

Sony firmasının geçen yıl esmeye başlayan Ultrabook rüzgarına ilk adımı atacağı modeli VAIO T13 hakkındaki detaylar resmi olarak duyuruldu.





Sony tarafından yapılan basın açıklamasında Haziran ayında piyasada olacak model Intel Core i3-2367M işlemci ve HD 3000 grafik birimi ile beraber geliyor.





1.6Kg ağırlığındaki modelde 320GB HDD ve 32GB SSD hibrid depolama veya sadece SSD çözümü, HD webcam, 13.3 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 4GB DDR3 bellek, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 2.0, hızlı açılış süresi, 9 saat kullanım süresi, SD kart okuyucu, HDMI, VGA, xLOUD ve Clear Phase ses teknolojisi, 90 günlük Intel Anti-Theft Service veri güvenliği hizmeti şeklinde özellikleri mevcut. Sony'nin diğer bir Ultrabook modeli olan 11.6 inçlik T11 hakkında ise herhangi bir bilgi verilmemiş.





Böylesine iddialı bir modelin Ivy Bridge ile piyasaya sürülmemesi meraklılarını hayal kırıklığına uğratacaktır. Fiyat konusunda herhangi bir detay verilmeyen modelin biraz tuzlu olacağını tahmin etmek zor değil.