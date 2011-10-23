Sony'nin kişisel 3D görüntüleyicisi İngiltere pazarına giriş yaptı

Haber Editörü
İlk kez IFA 2011 tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkan kişisel 3D görüntüleyicisi HMZ-T1 modelinin ön incelemesi editörümüz Erdi Özüağ tarafından sizlere sunulmuştu.
Bir gözlük konsepti içerisinde hazırlanan model iki adet 0.7 inçlik 1280 x 720 OLED ekran barındırıyor. 45 derecelik açıyla her iki göze ayrı ayrı görüntü gönderen cihaz böylece 3D tecrübesini kullanıcılara sunuyor.
PS3 veya Blu-ray oynatıcılara bağlanabilen cihaz gömülü surround ses sistemiyle 25m mesafeden 750 inçlik bir sinema perdesine bakıyormuşsunuz hissi uyandırıyor.
11 Kasım'da ABD pazarına beklenen model İngiltere pazarına daha erken girdi. Bugünden itibaren Harrods perakende mağazaları 800£ (~1276$) fiyat etiketiyle sınırlı sayıda HMZ-T1 modelinin satışına başladı. Kısa süre sonra Sony mağazalarında da cihazın satışına başlanacak.
Ürünün inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
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Evet o süre zarfında evlenip çoluk cocuğa karışıp devam etsenizde bitiremezsiniz.
Hem alternatifi olmayan cihazın o paraya satılması normal.
O ekran bir rekor ise iphne ben yaptım yaygarası koparmadan çok daha önce mevcuttu hemde çok daha yüksek çözünürlükte. Merak eden 2" ekranda QHD diye bir araştırsın bakalım.
Farklı markaların çok çok daha uygun fiyatlı olanları var, i-glasses 300$ civarına panel başına 922k pixel (o da 1280x720 oluyo sanırım ) çöz. olanları var mesela. Gerçi kaliteleri ne kadar fark eder fikrim yok denemeden bilemeyiz sanırm.
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