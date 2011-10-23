Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin kişisel 3D görüntüleyicisi İngiltere pazarına giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
1
34
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk kez IFA 2011 tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkan kişisel 3D görüntüleyicisi HMZ-T1 modelinin ön incelemesi editörümüz Erdi Özüağ tarafından sizlere sunulmuştu. 

Bir gözlük konsepti içerisinde hazırlanan model iki adet 0.7 inçlik 1280 x 720 OLED ekran barındırıyor. 45 derecelik açıyla her iki göze ayrı ayrı görüntü gönderen cihaz böylece 3D tecrübesini kullanıcılara sunuyor.

PS3 veya Blu-ray oynatıcılara bağlanabilen cihaz gömülü surround ses sistemiyle 25m mesafeden 750 inçlik bir sinema perdesine bakıyormuşsunuz hissi uyandırıyor.

11 Kasım'da ABD pazarına beklenen model İngiltere pazarına daha erken girdi. Bugünden itibaren Harrods perakende mağazaları 800£ (~1276$) fiyat etiketiyle sınırlı sayıda HMZ-T1 modelinin satışına başladı. Kısa süre sonra Sony mağazalarında da cihazın satışına başlanacak.
Ürünün inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blank42 8 yıl en beğenilen
O fiyata 10 yıl boyunca çıkacak tüm 3d filmlere giderim :)
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
guvven 7 yıl
Gerçekten bir sonraki teknoloji cilginligi bu olacak gibi ipod/iphone'dan sonra..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hepsisony 7 yıl
1-2 hafta içerisinde satışa sunulcak sanırsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
batuist bu bir gözlük senin bahsettiğin bir cep telefonu o işi yapan bi telefon vardı general mobile in gözlük takıp ordan video izleyebiliyordun ama gözleri felaket yoruyordu zaten böyle şeyleri 1:30 saatten fazla kullananın gerçek gözlüğe ihtiyacı olur.ayrıca o kadar yakından herşey devasa olur 4 inçi sok gözüne de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Kız arkadaşımla 5 yıl giderim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technogen 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kız arkadaşımla 5 yıl giderim.

Evet o süre zarfında evlenip çoluk cocuğa karışıp devam etsenizde bitiremezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 8 yıl
Sadece filmlere gidersin işte oyunlardan mahrum kalırsın.
Hem alternatifi olmayan cihazın o paraya satılması normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 8 yıl
Eskiden hacılar hac'dan bunun ilkel versiyonnu getirirlerdi
Bu arada alet süper, PSP'ye de bağlanabiliyorsa süper olur, otobüste, uçakta, her yerde dev sinema perdesi yanımızda olacak demek. Oyunlardaki performansını merak ediyorum, dev ekranda NFS ya da PES oynamak keyifli olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesahin 8 yıl
Bu sekilde tartismalara girmeden önce coktan beri piyasada olan projeksiyon cihazlarindaki ekranlara baksaniz daha iyi olur. Su anda satilan cok sayida full hd cözünürlükte olan projeksiyon var. Bunlar da lcd ekran kullanmakta ve büyüklük olarakta gözlüktekiden daha büyük degiller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shimoda 8 yıl
sahoron
0.7 inclik Hd Oled ha! Demekki oledler bu kadar şıkıştırılabiliyor. Sanırım Retina dipslay rekoru kırıldı.

O ekran bir rekor ise iphne ben yaptım yaygarası koparmadan çok daha önce mevcuttu hemde çok daha yüksek çözünürlükte. Merak eden 2" ekranda QHD diye bir araştırsın bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanerce 8 yıl
3 tl lik anaglyp gözlükle yola devam(convert vs ile hersey ok )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 8 yıl
Eskiden 800x600 gözlükler yurtdışında 800$ civarında falndı, yerine kalitesine göre daha ucuzlarıda vardı daha düşük çözünürlüklü olanları da ama o zman LCD veya plazmaların kalitesi düşüktü. Eve 1 tane geniş ekran tv almaktansa gözlük alıp pc den notebooktan tek başına izlemek ilginç olabiliyodu. Şimdi güzel görüntü veren yeterince büyük biçok tv. Mobilite olsa bile bu fiyata bence çok pahalı.
Farklı markaların çok çok daha uygun fiyatlı olanları var, i-glasses 300$ civarına panel başına 922k pixel (o da 1280x720 oluyo sanırım ) çöz. olanları var mesela. Gerçi kaliteleri ne kadar fark eder fikrim yok denemeden bilemeyiz sanırm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
2100 ppi !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5937 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Projeksiyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! 8 yıl Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim