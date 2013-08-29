Sony'nin merakla beklenen akıllı telefon aksesuarları, "EspressOn" adıyla gelebilir

Sony'nin ortaya çıktığı ilk andan itibaren fotoğraf ve cep telefonu dünyasında büyük heyecan yaratan lens kamera konsepti yeni bilgiler ile detaylanmaya devam ediyor. Firma tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenecek IFA etkinliği kapsamında Honami Z1 ile beraber duyurulması beklenen ve iki farklı model olarak hazırlanan aksesuar ürünleri, BGR isimli internet sitesinin kaynaklarından edindiği bilgiye göre "EspressOn" ismiyle gelecekler.





Geçtiğimiz haftalarda gerçek görselleri ve kullanma kılavuzlarından bir sayfa da ortaya çıkan ürünlerden QX10'nun teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 modelinin ise RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olması bekleniyor. NP-NB kodlu batarya ile çalışacağını ve Memory Stick Micro hafıza kartı kullanacağını öğrendiğimiz lens-kamera modelleri, çekim sırasında 1,1 W güç tüketecekler ve bilindiği kadarıyla QX100 62,5 × 62,5 × 55,5mm ve 179 gram, QX10 ise 62,4 × 61,8 × 33,3mm ve 105 gram boyut / ağırlık değerleriyle gelecekler.





iOS ve Android cihazlar ile NFC ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kurarak özel bağlantı aparatıyla kullanılacak lensler, güçlerini Sony'nin birçok fotoğraf makinesi içerisinde de yer alan BIONZ görüntü işlemcisinden alacaklar. Ayrıca lensler üzerinde birçok kontrol seçeneği ve bağlantı yuvası bulunacak.

Gelen son bilgilere göre Sony'nin QX100 modeli 450$ ve QX10 modeli ise 200$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacaklar.









http://www.bgr.in/news/sonys-attachable-camera-lens-for-smartphones-to-be-called-espresson/