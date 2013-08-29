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Sony'nin merakla beklenen akıllı telefon aksesuarları, "EspressOn" adıyla gelebilir

5 yıl
1,1b
1
34
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin merakla beklenen akıllı telefon aksesuarları,
Sony'nin ortaya çıktığı ilk andan itibaren fotoğraf ve cep telefonu dünyasında büyük heyecan yaratan lens kamera konsepti yeni bilgiler ile detaylanmaya devam ediyor. Firma tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenecek IFA etkinliği kapsamında Honami Z1 ile beraber duyurulması beklenen ve iki farklı model olarak hazırlanan aksesuar ürünleri, BGR isimli internet sitesinin kaynaklarından edindiği bilgiye göre "EspressOn" ismiyle gelecekler.

Geçtiğimiz haftalarda gerçek görselleri ve kullanma kılavuzlarından bir sayfa da ortaya çıkan ürünlerden QX10'nun teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 modelinin ise RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olması bekleniyor. NP-NB kodlu batarya ile çalışacağını ve Memory Stick Micro hafıza kartı kullanacağını öğrendiğimiz lens-kamera modelleri, çekim sırasında 1,1 W güç tüketecekler ve bilindiği kadarıyla QX100 62,5 × 62,5 × 55,5mm ve 179 gram, QX10 ise 62,4 × 61,8 × 33,3mm ve 105 gram boyut / ağırlık değerleriyle gelecekler. 

iOS ve Android cihazlar ile NFC ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kurarak özel bağlantı aparatıyla kullanılacak lensler, güçlerini Sony'nin birçok fotoğraf makinesi içerisinde de yer alan BIONZ görüntü işlemcisinden alacaklar. Ayrıca lensler üzerinde birçok kontrol seçeneği ve bağlantı yuvası bulunacak.
Gelen son bilgilere göre Sony'nin QX100 modeli 450$ ve QX10 modeli ise 200$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacaklar. 

Sony'nin merakla beklenen akıllı telefon aksesuarları,



http://www.bgr.in/news/sonys-attachable-camera-lens-for-smartphones-to-be-called-espresson/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
S4ü satacağım... Koşa koşa honami alacağım. Su altında Vine çekeceğim, tasarımın babasını elimde tutacağım... Tek bir isteğim var navbar koymasınlar... Ekranı küçültüyor yanlışlıkla basılıyor tüm zevkin içine ediyor. Tek sorunum bu. Oda olmazsa cebimdeki ve kalbimdeki yeri hazır.
S4ü satacağım... Koşa koşa honami alacağım. Su altında Vine çekeceğim, tasarımın babasını elimde tutacağım... Tek bir isteğim var navbar koymasınlar... Ekranı k...
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Illustrious. 5 yıl
Bu Sony düşmanlarına bayılıyorum ya


Hem Sony'den nefret ediyorlar hem de işleri güçleri yokki (yaş itibari ile imkansız) sabahtan akşama kadar Sony konularından alamıyorlar kendilerini. Okullarda kapalı malumunuz. Evet havalar sıcak, İstanbul nemli.

Diğer insanların Sony'i ne kadar çok sevdiğinin, bu firmaya ne kadar çok sempati beslendiğinin farkındalar. Honami'nin ne kadar güçlü olduğunun farkındalar. Sony'in ne kadar çok
farkındalar. Öhömm
Ardanın diyorum dün İspanyol hakeme çok güzel bir tepkisi vardı.

Şu gifi ne zaman görsem aklıma bu arkadaşlar geliyor, eğlenerek takip ediyoruz vesselam

Bölümdeki gif sever arkadaşlara duyurulur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu Sony düşmanlarına bayılıyorum yaHem Sony'den nefret ediyorlar hem de işleri güçleri yokki (yaş itibari ile imkansız) sabahtan akşama ...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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DaOzy 5 yıl
Hadi Honami çık artık...
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CertificatedStaff 5 yıl
Hic hosuma gitmiyor bu modeller
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Illustrious. 5 yıl
Mesajını okumadım, gözlerimi bozma gibi bir niyetim yok. Önce düzgünce mesaj alıntılamayı öğren ondan sonra tekrar yaz, hadi bakalım. Ha birde benim yazdıklarım zaman aşımına uğramadan yanıt verebilirsen süper olacak.

@wolf silver
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torpil16 5 yıl
Sony şuan bu lensleri çıkardıktan sonra bu piyasada tekel olucak tabiki fiyatların yüksek olması normal başka firmalarda bu piyasaya girdikten sonra fiyatlar aşağıya iner.
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JoeyBane 5 yıl
Fiyatlar tuzlu geldi. Telefon+Kompakt makina daha mantıklı olur.
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cceviz 5 yıl
fiyatı hesaplı olsun kesinlikle alacağım bir aksesuar.
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drawing 5 yıl
Yeni trendin habercisi ancak fiyatı biraz fazla geldi bana.
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DH Misafiri 5 yıl
hawloo
Şu resimdeki olsa onu alırım ben.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sen önce resimle fotoğraf arasındaki farkı öğren.
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s_mail 5 yıl
bataryası kaç bunun. fiyatı yüksek olmazsa koşa koşa alınır.
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speedyrazor 5 yıl
Mr.Spak

Bu Sony düşmanlarına bayılıyorum ya
Hem Sonyden nefret ediyorlar hem de işleri güçleri yokki (yaş itibari ile imkansız) sabahtan akşama kadar Sony konularından alamıyorlar kendilerini. Okullarda kapalı malumunuz. Evet havalar sıcak, İstanbul nemli. Diğer insanların Sonyi ne kadar çok sevdiğinin, bu firmaya ne kadar çok sempati beslendiğinin farkındalar. Honaminin ne kadar güçlü olduğunun farkındalar. Sonyin ne kadar çok
farkındalar. Öhömm
Ardanın diyorum dün İspanyol hakeme çok güzel bir tepkisi vardı. Şu gifi ne zaman görsem aklıma bu arkadaşlar geliyor, eğlenerek takip ediyoruz vesselam

Bölümdeki gif sever arkadaşlara duyurulur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın








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St Batuhan 5 yıl


wolf silver
gently weeps
wolf silverSony de iyice insanları kerız yerine koyuyor yada saf zannetmeye başladı diyelim.. 450 dolar nedir kardeşim? git 200 dolar daha üstüne koy lumia 1020 al.. Yoksa bu lensler de lumia 1020 den daha iyiler mı?
Sadece sony çıkardığı için olmasın?? İlk ürün olduğu için ilk defa göreceğin için Neyse onu geçtim sony ilk blue ray diski 2003 yılında 999 dolara satışa çıkardı nokta.
Iste sony hep markadan satmaya çalışıyor.(apple gıbı) ama olmuyor yapamıyor,(satış rakamları ortada) sadece sony çıkardığı için yada ılk sony çıkardığı için müşterilerine yada bunu alacak kişilere kazık atmak zorunda mı? Red ray blue ray yada green ray mı bunu 999 dolar gıbı yüksek bır fiyata satmasi bır marıfet mı?


Neye nasıl bir şey yazmak gerekir kestiremiyorum ama bence yanlış bir açıdan bakıyorsunuz.
Birincisi, böyle bir ürünü ilk çıkarmak ismi kullanmak değildir, böyle şeylerin gelişimini sağlamak, ar-ge ve reklam çalışmaları yapmak, nabız yoklamak ve risk almak demektir. Bu yüzden firmalar gerekli denemeleri yaparlar, başarılı olurlarsa zaman içinde teknolojik gelişmelerle ve güçlü üretim hatlarından çıkan seri üretimlerle fiyatlar düşer ve bu da yayılımı sağlar ama ilk çıkan şeyler ne öyle seri üretim bandına sahip olur ne de ucuz olur, normal bir şeydir!
İkincisi, Sony evet ismini kullanıyor ama boş kullanmıyor genel olarak. Cidden ürettikleri aletler kaliteli, bunu her türlü görüyoruz, Ericsson dönemindeki cihazlarda evet biraz problemler vardı yine de (butonlarda soyulma gibi) ama şimdi gerçek Sony kalitesi hissettiriliyor. Ayrıca bir firma ürünlerini sadece ortaya koymaz, onları sergiler. Sergilemek için şık ürünler ortaya koymak gerekir, farklılık gerekir ve Sony bunu yapar. Bkz Samsung, geçen sene ürettiği güzide tasarımı ne gibi aletlerde kullandı (Note 8 :o) Şimdi bir yanda gerçekten 4 senesine baktığımızda (X10 serisi, Arc ile oluşan 2011 serisi, S ile başlayan yeni tasarım akımı - 2012 Serisi ve şimdi Z ile başlattığı yeni zerafet halkası - 2013 serisi) işte bu cihazlara bakalım sonra konuşalım lütfen. Donanımları çıtayı zorlamıyor ama ölü cihazlar da değil. Dönemlerine göre gerçekten iyi iş görmüş ve gören cihazlar ve bunlar bir nevi aksesuar da sayılır, cep telefonundan bahsediyoruz, akıllılık son modasına uyan ve yanımızda taşıdığımız aletler, öyle ya da böyle şık da olmalılar, özenilmiş olmalılar! Keza tabletler, Tablet S-P güzeldi, Xperia Tablet S gerçekten çok iyi bir hamleydi, Peki Tablet Z, sadelikteki güzellik, o güç tuşu, estetik, bunları hissedemiyor muyuz acaba, o kadar mı göreldi duygularımız?
Neyse 2003 yılı için BD'yi düşünelim lütfen. Hala fiyatlar yüksek geliyor pek çok kişi için. Ama 10 yıl önce böyle bir teknoloji? DVD daha yaygınlaşırken birden sıçrama, aşılan engeller, sinema sektörüne öyle ya da böyle etkisi, dijital sistemlerin yaygınlaşması? Direk olabilecek şeyler değildi ama Sony üretti, koydu ve şu an yaygın, nerede HD-DVD, eh mazi oldu. Bakalım OLED kaderi ne olacak, bu aletlerin kaderi ne olacak, bir çok cihaz var, neler yaşayacaklar, bekleyelim ve böyle yargılamayalım lütfen!

Her ne kadar yaygın bir yaklaşım olsa da kullanılmaması daha doğru olan bir şey "blue ray" ticari isimlendirme yüzünden blu-ray olarak yaklaşmak daha iyi olacaktır.
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zbilici 5 yıl
Sony tasarımına bayılanlar herhalde hiç ellerine almamışlar. Şahsen ben xperia z çıkmadan önce çok ümitliydim ancak ne zamanki elime aldım bildiğin kütük, camdan kütük...
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anldrms34 5 yıl zbilici
zbilici
Sony tasarımına bayılanlar herhalde hiç ellerine almamışlar. Şahsen ben xperia z çıkmadan önce çok ümitliydim ancak ne zamanki elime aldım bildiğin kütük, camdan kütük...

Bi bitmediniz fanboylar
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