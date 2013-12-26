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Sony'nin yeni bir giyilebilir cihazı FCC onayından geçti

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin yeni bir giyilebilir cihazı FCC onayından geçti

Akıllı saat trendine ilk katılan firmalardan birisi olan ve Smartwatch 2 akıllı saati ile beğeni toplayan Sony, gelen bilgilere göre yeni bir giyilebilir cihazın daha hazırlığı içerisinde. 

ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçen SWR10 model numaralı cihaz BT Wrist Notifier yani bileklik şeklinde bir bildirim aracı olarak isimlendirilmiş. Sony akıllı saatlerinde sadece SW takısını kullandığı için bu cihazın Smartwatch serisinden olma ihtimali oldukça düşük görülüyor.

İsmine bakıldığında da cihazın akıllı telefondaki bildirimleri yansıtan bir fitness takip cihazı olabileceği düşünülüyor. Zira belgelerde bir akıllı saate vurgu da yapılmamış. Cihazın bilinen özellikleri ise Bluetooth 4.0 ve NFC bağlantı teknolojileri ile dahili bir batarya şeklinde sıralanıyor. 

Akıllı saatlerin yanında fitness takip cihazları da giderek artan bir trende sahip. Samsung'un Galaxy Band adında bir fitness takip cihazı piyasaya süreceği bir süredir gündemde. Bu bakımdan Sony'nin de bu segmenti görmezden gelmek istemediği belirtiliyor. Cihazın beklenen tanıtım tarihi ise 6 Ocak'taki CES 2014 fuarı. 

http://www.androidheadlines.com/2013/12/new-sony-wearable-device-passes-fcc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DigitalWorld 5 yıl
Samsung un bir cihazı vardı ya ekransız. Onun gibi bir şey olur herhalde.
Gerekli ya da gereksiz olmasına fiyatı karar verecek gibi.
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Technotronic 5 yıl
2014 yaza çıkar anca
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etyemez 5 yıl
smart watch 3
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DH Misafiri 5 yıl
Büyük ihtimal akıllı bornoz.
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Mad 5 yıl
Dahili batarya bulunuyorsa bu şarjın 1 gün yetmediği anlamına gelir sadece batarya üzerinde çalışsalar daha iyi olacak dakikalar içinde bataryayı dolduran bir proje vardı unutuldu herhalde bu
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seven44 5 yıl
Saattir kesin
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fukox 5 yıl
Giyilebilir ayakkabı bekliyorum...
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Teknode 5 yıl
Giydirin.
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BaranGunduz 5 yıl
Bakalım şimdi ne giydirecekler
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Gladiotürk 5 yıl
Saattir kesin
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