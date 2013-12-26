Sony'nin yeni bir giyilebilir cihazı FCC onayından geçti





Akıllı saat trendine ilk katılan firmalardan birisi olan ve Smartwatch 2 akıllı saati ile beğeni toplayan Sony, gelen bilgilere göre yeni bir giyilebilir cihazın daha hazırlığı içerisinde.





ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçen SWR10 model numaralı cihaz BT Wrist Notifier yani bileklik şeklinde bir bildirim aracı olarak isimlendirilmiş. Sony akıllı saatlerinde sadece SW takısını kullandığı için bu cihazın Smartwatch serisinden olma ihtimali oldukça düşük görülüyor.





İsmine bakıldığında da cihazın akıllı telefondaki bildirimleri yansıtan bir fitness takip cihazı olabileceği düşünülüyor. Zira belgelerde bir akıllı saate vurgu da yapılmamış. Cihazın bilinen özellikleri ise Bluetooth 4.0 ve NFC bağlantı teknolojileri ile dahili bir batarya şeklinde sıralanıyor.





Akıllı saatlerin yanında fitness takip cihazları da giderek artan bir trende sahip. Samsung'un Galaxy Band adında bir fitness takip cihazı piyasaya süreceği bir süredir gündemde. Bu bakımdan Sony'nin de bu segmenti görmezden gelmek istemediği belirtiliyor. Cihazın beklenen tanıtım tarihi ise 6 Ocak'taki CES 2014 fuarı.

http://www.androidheadlines.com/2013/12/new-sony-wearable-device-passes-fcc.html