Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı

Kullanıcıların bazı dosyalarını silmeye başlamasıyla önce dağıtımı durdurulan sonra da geri çekilen Windows 10 Ekim güncellemesi bu kez beta sürecine döndü. Insider programındakiler beta sürümünü almaya başladı.

Sorunlar çözüldü

Hatırlanacağı üzere ayın ilk günlerinde Windows 10 Ekim güncellemesi dağıtıma başlamıştı. Bununla birlikte güncellemeyi kuran bazı kullanıcılar Belgeler veya Fotoğraflar klasörlerindeki verilerinin kaybolduğunu rapor etmeye başladı.

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Sorunlar büyüyünce Microsoft önce güncellemenin kurulmaması gerektiğini duyurdu. Güncellemenin dağıtımını durdurdu ve sonrasında geri çekti. Veri kaybı yaşayan kullanıcılar için özel bir müşteri destek hattı kuran firma mümkün olduğunca kayıpları telafi etmeye çalıştı. Ayrıca güncellemeyi kurmuş kullanıcıların zarar görmemesi adına bir de yama yayınladı.

Güncellemenin verileri silmesine ise Known Folder Redirection (KFR) olarak bilinen ve klasörlerin varsayılan konumlarını belirleyen süreç neden oldu. Nisan güncellemesinde klasör içeriklerini taşıyan kullanıcılar eski konumda halen kopyalarının kaldığından şikâyet etmişti. Microsoft da Ekim güncellemesinde içerikleri taşıyan kullanıcıların eski konumda kalan kopya verilerini silecek bir yöntem hazırladı. Bununla birlikte kullanıcıların verilerini taşıdığına dair bilgi veren süreç yanlış işleyince verilerini taşımayanların da ilk konumdaki verileri silindi.

Microsoft bu çakışmaya neden olan Known Folder Redirection (KFR) hatasını giderdiği ve Ekim güncellemesini Insider sürümüne gönderdi. Firma ayrıca Insider programındaki geri bildirim merkezine yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar geri bildirim yaparken beta sürümünün olumsuz etkisi varsa onu da işaretleyebiliyor. Böylece geri bildirim düzeyi düşük olsa dahi olumsuz etkiler daha iyi gözlemlenebiliyor. Şimdilik Ekim güncellemesi ne zaman tekrar yayına alınacak belli değil.