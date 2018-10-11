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Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı

Bir anda yaşanan problemlerle gündeme oturan Windows 10 Ekim güncellemesi sıkı bir kontrolde geçti ve beta sürecine geri döndü. Insider programında beta sürümünü bulmak mümkün.
7 ay
12b
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21
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların bazı dosyalarını silmeye başlamasıyla önce dağıtımı durdurulan sonra da geri çekilen Windows 10 Ekim güncellemesi bu kez beta sürecine döndü. Insider programındakiler beta sürümünü almaya başladı.

Sorunlar çözüldü

Hatırlanacağı üzere ayın ilk günlerinde Windows 10 Ekim güncellemesi dağıtıma başlamıştı. Bununla birlikte güncellemeyi kuran bazı kullanıcılar Belgeler veya Fotoğraflar klasörlerindeki verilerinin kaybolduğunu rapor etmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft çevrim içi oyun hizmeti xCloud’u duyurdu"

Sorunlar büyüyünce Microsoft önce güncellemenin kurulmaması gerektiğini duyurdu. Güncellemenin dağıtımını durdurdu ve sonrasında geri çekti. Veri kaybı yaşayan kullanıcılar için özel bir müşteri destek hattı kuran firma mümkün olduğunca kayıpları telafi etmeye çalıştı. Ayrıca güncellemeyi kurmuş kullanıcıların zarar görmemesi adına bir de yama yayınladı.

Güncellemenin verileri silmesine ise Known Folder Redirection (KFR) olarak bilinen ve klasörlerin varsayılan konumlarını belirleyen süreç neden oldu. Nisan güncellemesinde klasör içeriklerini taşıyan kullanıcılar eski konumda halen kopyalarının kaldığından şikâyet etmişti. Microsoft da Ekim güncellemesinde içerikleri taşıyan kullanıcıların eski konumda kalan kopya verilerini silecek bir yöntem hazırladı. Bununla birlikte kullanıcıların verilerini taşıdığına dair bilgi veren süreç yanlış işleyince verilerini taşımayanların da ilk konumdaki verileri silindi.

Microsoft bu çakışmaya neden olan Known Folder Redirection (KFR) hatasını giderdiği ve Ekim güncellemesini Insider sürümüne gönderdi. Firma ayrıca Insider programındaki geri bildirim merkezine yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar geri bildirim yaparken beta sürümünün olumsuz etkisi varsa onu da işaretleyebiliyor. Böylece geri bildirim düzeyi düşük olsa dahi olumsuz etkiler daha iyi gözlemlenebiliyor. Şimdilik Ekim güncellemesi ne zaman tekrar yayına alınacak belli değil.

 

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/10/09/updated-version-of-windows-10-october-2018-update-released-to-windows-insiders/#Q4p2SSwHsy0LLpaL.97 Yorum Yaz
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55musa16 7 ay
Mağaza sorunu bende de mevcut. Sanırım en genel sorun bu fakat bu zamana kadar başka hiçbir hata almadım. Forza dahil güncel birkaç oyunu da oynadım mimari program da kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım.
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soapmc 7 ay
Ben de 1809 kullanıyorum mağaza sorunu mevcut..
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ghostweb 7 ay
bendede sorun yok zannediyordumki user klasörüne bi baktımki ne var ne yok silmiş allahtan önemli birşey yoktu. sonra bu sorunu düzelten yamayı yaptı windows bugun baktım gene silinmiş yamada hikaye. şimdi işin yoksa fellik fellik windows sürümü ara
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1nvdr 7 ay
Mis gibi çaışan sistem güncellemeden sonra bağlı hoparlör veya kulaklık yok hatası vermeye başladı. Ses yok şuan laptopta. Driverı indirdim tekrar bakalım ne olacak şimdi.
Edit : Driverı kurarken hata verdi. Daha sonra aygıt yöneticisinden audio ile ilghili 2 aygıt görünüyordu ikisinide kaldırdım tekrardan kurdum sürücüyü, bu sefer kurdu yeniden başlattım ama değişen birşey yok ses hala yok laptopta. Yardımcı olabilecek varmı ?
Aynı sorunla karşılaçacaklar için ; Aygıt yöneticisi > Sistem Aygıtları > High Definition Audio Denetleyicisi > Önceki sürüme geri dön yaptığınız zaman hemen düzeliyor.
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Vega 7 ay
Geri bildirim nereden ve nasıl yapılıyor?Ayrıca sadece Windows sistemi için mi yapmak gerek?
Benimde mağazadan indirdiğim iTunes hakkında geri bildirim göndermem gerek. Program bozuk, açılmıyor ve düzgün çalışmıyor.
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lautream0nt 7 ay
Cpu kullanımı %100 oluyordu ben de, ve ısı değerlerim 30 olması gerekirken 60derecelerde geziniyordu. Sonra bir önceki sürüme geri döndüm.
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Witcher3 7 ay
ilk gün yüklemiştim bugun ufak bir güncelleme geldi sanırım bu ilk gün indirenler için olan yama. sıfır sıkıntı gayet stabil.
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CaSsErDoDo 7 ay
Sen git güncellemeyi yayınla sonra geri çekerek beta sürecine sok...
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ReSpAwN_22 7 ay
Laptop ve masaustune guncellemeyi cikar cikmaz kurdum, herhangi bir sikinti yasamadim.
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warchief46 7 ay
Yeni bir build mi gelecek yoksa bu sürüm üzerinden devam mı edecek acaba?
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