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Sosyal ağların 2011 yılı genel görünümü yayınlandı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toplamda 2 milyara yakın insanın üyeliğinin bulunduğu sosyal ağlar içerik paylaşımından da öte devrimlere yol açabilecek kadar etkili platformlar haline geldi. Facebook, Twitter, Google+ gibi rakiplerin yarıştığı sosyal ağların 2011 yılı genel görünümü Videoinfographs sitesi tarafından YouTube'da video içeriği halinde yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda ayda 1 milyar tekil ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi olan Google, 2011 yılının bitimine yakın olduğumuz bugünlerde bu ünvanı Facebook'a kaptırdı. Dünya nüfusunun yüzde 11'inde bir Facebook hesabı bulunuyor. 

Dünya çapında 750 000 000 milyon motorlu araç kullanılırken 800 000 000 Facebook hesabı kullanılıyor. Üyelerin yüzde 50'si Facebook'a hergün giriş yapıyor. Her üyenin ortalama 130 arkadaşı var ve aylık 700 dakikayı Facebook'ta geçiriyor.

Facebook'ta her 60 saniyede 510 000 gönderi ve 293 000 durum güncellemesi paylaşılıyor, 136 000 fotoğraf yükleniyor. Her ay 30 milyar içerik paylaşılıyor. 

Twitter'ın ise 225 000 000 kullanıcısı bulunuyor. Günde 150 000 000 tweet gönderiliyor. Bu saniyede 1736 tweete denk geliyor. Rekor ise saniyede 8900 tweet gönderimi. Tweet mesajları ortalama 40 karakterden oluşuyor. Her kullanıcının ortalama 115 takipçisi var.

İş dünyasına ağırlık veren LinkedIn ise 135 000 000 kullanıcıya sahip. Her saniye 2 kişi LinkedIn'e üye oluyor. 25-34 ve 35-54 arası yaş grupları yüzde 36'şarlık oran ile en çok kullanıcıya sahip. 

YouTube'da her ay 490 000 000 tekil ziyaretçi 92 milyar sayfa gösterimine sebep oluyor. Geçen yıl platform üzerinde 700 milyar video oynatıldı. Her dakika 35 saatlik video yükleniyor. 

Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'a her saniye 3500 fotoğraf yükleniyor. Google+ 50 milyon kullanıcıyı geçti. Instagram'a ise şimdiye kadar 150 000 000 fotoğraf yüklendi. Lokasyon paylaşım platformu FourSquare üzerinde her hafta 2 000 000 yer bildirimi yapılıyor. 

Akıllı telefon sahipleri akıllı telefonu olmayanlara göre 2 kat daha fazla sosyal ağlarda aktif. Bu da akıllı telefonların sosyal medyaya olan katkısını gözler önüne seriyor. İnsanların yüzde 60'ı banyoda mobil cihazlarını kullanmayı seviyor. 

Bayanlar sosyal ağlarda yüzde 55 oranında aktifken erkekler yüzde 45 oranında aktif. iPhone üzerinden gerçekleşen internet trafiğinin yüzde 10'u Facebook'a ait. Sosyal medya kullanımı ile ilgili istatistikler her geçen gün katlanarak artıyor ve bir yerde duracak gibi görünmüyor. Çünkü gelişmemiş ülkelerde bağlantı teknolojileri henüz emekleme aşamasında ve ileride daha da fazla insan sosyal ağlara üye olacak. 

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Barlas 7 yıl
Biz resmen cildirmisiz.
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HighonFire 7 yıl
"iPhone üzerinden gerçekleşen internet trafiğinin yüzde 10'u Facebook'a ait."
Bu da iPhoneun artık sadece hava atma amaçlı kullanıldığının bir göstergesi
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cagataykoroglu 7 yıl
Google+ nın esamesı okunmuyor. 50 milyon kullanıcıyı geçti ama çoğu insan sürekli google+ ya yönlendirildiği için girip şöyle bir bakıyor. ilk bakıştan sonra ayda yılda bir uğruyor. Ben ve arkadaşlarımdan biliyorum.
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One Day 7 yıl
facebook bu yılda 1.
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