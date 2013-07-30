Sosyal müzik deneyimi sağlayan kulaklık: Muzik

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların ciddi oranda artış gösterdiği ve neredeyse hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüzde, bu platformlara özel ürünler de geliştiriliyor. Amerika merkezli Muzik isimli şirket, bu doğrultuda sosyal müzik deneyimini sağlayan yeni kulaklık modelini duyurdu.

Muzik isimli kulaklık üzerinde dokunmatik bir tuş yer alıyor ve bu tuşa basıldığı zaman dinlenen şarkının bilgileri direkt olarak Facebook, Twitter ya da firmanın kendi uygulaması üzerinde paylaşılabiliyor. Akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri (iOS ve Android) ile Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu belirtilen kulaklık, şirketin CEO'su Jason Hardi'ye göre insanlar arası bağlantıyı sağlamak amacıyla hazırlanmış durumda. İlerleyen zamanlarda diğer sosyal ağlara ya da ortamlara da destek vereceği belirtilen Muzik, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor.

Katlanabilir yapısıyla da oldukça taşınabilir yapıda olduğu belirtilen Muzik, 299$ fiyat etiketiyle 2013 yılı sonlarına doğru piyasaya çıkıyor.

http://www.usatoday.com/story/tech/personal/2013/07/29/startup-muzik-makes-headphones-social/2589933/