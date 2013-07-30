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Sosyal müzik deneyimi sağlayan kulaklık: Muzik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sosyal müzik deneyimi sağlayan kulaklık: Muzik
Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların ciddi oranda artış gösterdiği ve neredeyse hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüzde, bu platformlara özel ürünler de geliştiriliyor. Amerika merkezli Muzik isimli şirket, bu doğrultuda sosyal müzik deneyimini sağlayan yeni kulaklık modelini duyurdu.
Muzik isimli kulaklık üzerinde dokunmatik bir tuş yer alıyor ve bu tuşa basıldığı zaman dinlenen şarkının bilgileri direkt olarak Facebook, Twitter ya da firmanın kendi uygulaması üzerinde paylaşılabiliyor. Akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri (iOS ve Android) ile Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu belirtilen kulaklık, şirketin CEO'su Jason Hardi'ye göre insanlar arası bağlantıyı sağlamak amacıyla hazırlanmış durumda. İlerleyen zamanlarda diğer sosyal ağlara ya da ortamlara da destek vereceği belirtilen Muzik, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor.
Katlanabilir yapısıyla da oldukça taşınabilir yapıda olduğu belirtilen Muzik, 299$ fiyat etiketiyle 2013 yılı sonlarına doğru piyasaya çıkıyor.
 
Sosyal müzik deneyimi sağlayan kulaklık: Muzik

http://www.usatoday.com/story/tech/personal/2013/07/29/startup-muzik-makes-headphones-social/2589933/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kml1978 6 yıl en beğenilen
konuyla alakalı olmasada neden surekli vodafone reklamı cıkıyor ( nereye tıklarsan tıkla ) anladım reklam iyidir,site için gelir kaynağıdır ama sayfada web den devam et secenegi var sadece ve tıklayınca ilk ana sayfasına donuyor sonra 2.kez konuya tıklayınca açabiliyoruz,ayrıca 2.sayfaya geç yapınca gene karşıma cıktı,web den devam et dedim,tekrar ana sayfaya dondu tekrar 2. sayfaya tıkladım o şekilde geçti,3. sayfada gene aynısı ve web den devam et deyince 1. sayfaya dönüyor,biraz sinir bozucu değilmi? yani kaldığın yerden devam et gibi bir seçenek daha dogru olmazmı? reklama sözüm yok,karşıda değilim sadece hep en başa dönmesi rahatsızlık verdi..
konuyla alakalı olmasada neden surekli vodafone reklamı cıkıyor ( nereye tıklarsan tıkla ) anladım reklam iyidir,site için gelir kaynağıdır ama sayfada web den ...
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gurkanse 6 yıl
300$ kulakliga vericem.neymis butona basinca facebook ta paylasacakmis.kime ne benim.dinledigim.muzikten :D
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|Perseus| 6 yıl
Ya ben böyle bir fikir bulmuştum önceden ilerde yaparım diyordum adamlar yapmış bile :'(
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Cidelee 6 yıl
Uzun süredir şu reklamları düzeltirler diye tahamül ediyorum ama buraya kadar, Dh benim için bitti
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makaramasuko 6 yıl
fiyatı çok tuzlu
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RiséAgainst 6 yıl
"Muzik" kelimesi garip olmuş, Türkiye'de "müzik" diye çakmasını yaparlar bunun demedi demeyin

Concord tablet gibi bunu da tvde satmasalar bari.
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escapethelife 6 yıl
Gereksiz ötesi. 300 dolara bu kulaklıktan kat kat daha iyi kulaklıklar satın alınabilir. girip şarkıyı paylaşırsın profilinden. Bunun için ayrıca bi kulaklık almak komik.
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HeavyClocker 6 yıl
Önemli olan ses kalitesi ve rahatlık bence.Tuş olmasa da olur
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Ciginix 6 yıl
Afedersiniz ama reklamın .oku çıkmış.
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kml1978 6 yıl en beğenilen
konuyla alakalı olmasada neden surekli vodafone reklamı cıkıyor ( nereye tıklarsan tıkla ) anladım reklam iyidir,site için gelir kaynağıdır ama sayfada web den devam et secenegi var sadece ve tıklayınca ilk ana sayfasına donuyor sonra 2.kez konuya tıklayınca açabiliyoruz,ayrıca 2.sayfaya geç yapınca gene karşıma cıktı,web den devam et dedim,tekrar ana sayfaya dondu tekrar 2. sayfaya tıkladım o şekilde geçti,3. sayfada gene aynısı ve web den devam et deyince 1. sayfaya dönüyor,biraz sinir bozucu değilmi? yani kaldığın yerden devam et gibi bir seçenek daha dogru olmazmı? reklama sözüm yok,karşıda değilim sadece hep en başa dönmesi rahatsızlık verdi..
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