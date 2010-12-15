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Soyo, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını gösterdi

8 yıl
12,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soyo, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını gösterdi
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Gigabyte'tan sonra AMD Fusion işlemcili yeni nesil anakartını gösteren ikinci üretici Soyo oldu. Bir dönemin ünlü anakart üreticilerinden birisi olan Soyo, çalışmalarına uzunca bir süredir sessiz sedasız bir şekilde devam ediyordu. AMD'nin Fusion işlemci ailesiyle birlikte atağa kalkmak isteyen firma, Micro-ATX formundaki yeni nesil anakartını gösterdi.

AMD'nin Brazos platformunu temel alan anakart üzerinde, Fusion E-350 (Zacate) işlemcisine yer veriliyor. Bobcat kod adını taşıyan düşük güç tüketimli mikroişlemci mimarisini esas alan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisi, 1.6GHz'de çalışıyor ve 18 Watt güç tüketiyor. Tabi işlemciyi bu noktada farklı kılan asıl detay ise üzerinde barındırdığı yeni grafik yongası. 80x paralel işlemcili Radeon HD 6310 çözümüyle gelen işlemci, bu sayede ilk defa Radeon HD 6800 serisiyle lanse edilen UVD 3.0 video motorunu da beraberinde getiriyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 2 fazlı güç tasarımını temel alıyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulUnan anakart, harici formdaki diğer donanımlar içinse PCI ve PCIe x1 slotlarını bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve VGA portlarına sahip olan yeni anakart, 6 adet SATA portu ve dört adet USB 2.0 konnektörü ile geliyor. USB 3.0 teknolojisine destek sunmayan anakart, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle, kendi fiyat segmentinin satın alma maliyeti en düşük modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Soyo tarafından Ocak ayında satışa sunulması beklenen AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakart için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Soyo, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını gösterdi
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SEO-Uzmanı 8 yıl
optik ses çıkışı bile yok !
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abdulmusavvir 8 yıl
Mini-ITX olarak önümüzdeki 1-2 ay içinde toplamda 5-6 tane alınabilir model olacak zaten, düşündüğüm modeller Gigabyte GA-E350V-USB3, Zotac 880G-ITX WiFi.
Yukarıdaki anakart micro-ATX olmasına rağmen verdiğim ITX modellere eklediği bişe yok, onu toplayacağıma daha küçük olan Mini-ITX'i toplayacağım belliki, çok uydurma bir anakart yapmışlar bence.
Belki de piyasaya çarçabuk Fusion tabanlı sistem sürelim, merak edenler önden alsın gibi bir mantık dahi olsa yaş, AMD alışılmadık bir şey değil, Via Nano DC işlemcili falan olsa neyse diyecem.
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OverClocK1ng 8 yıl
Soyo eskiden çok iyi anakarttı. Ama şimdiki resme bakıyorum. Hakikaten de yukarıda arkadaşın söylediği gibi kendini hiç geliştirmemiş mi ne. Eğer böyleyse Soyo bitmiş te ağlayanı yok.
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CyberExplorer 8 yıl
Ethernet kartı Realtek değil ise 2 tane alıp birisini NAS diğerini HTPC yaparım. Şu anki NAS ve HTPC sistemlerimi satarım.
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fixriterzi 8 yıl
Bide test görsek şu fusion tabanlı anakartlardan. bi sistem kurup test eden olmadımı bunları. yoksa daha mühendislik örnekleri falanmı.
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TikaMasala 8 yıl
CyberExplorer

Ethernet kartı Realtek değil ise 2 tane alıp birisini NAS diğerini HTPC yaparım. Şu anki NAS ve HTPC sistemlerimi satarım.


Nedir bu realtek düşmanlığı? Intel pro ethernet koyacak değiller ya? Realtek gigabit gayet güzel performans veren bir çiptir. Linux ve BSD desteğide yaygındır.
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Kumandan 8 yıl
Welcome back Soyo ...
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DH Misafiri 8 yıl
6 sata portuyla guzel bir nas olur
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darkaura 8 yıl
mini-itx formatinda daha iyi olur. dronegd'ninde dedigi gibi bu olculerde sistem kurduktan sonra az daha verir tam bir sistem kurarim.
az enerji tuketen ama her isi yapabilen fusion sistemi daha kompak yapilarda gelirse evimde yerlestirebilcegim bir suru yer olur.
mesela cok ufak bir anakarti hd-tv nin arkasina monte ederek yer isgal ettirmeden tv ye pc ozelligi kazandirilabilir. kablosuz klavye mousela tadindan yenmez. tv pc olmus olur. film izlemek yada diger isler icin birebir.
bide su mini-itx in guc kaynaginada bir el atsalar iyi olur. sistemi kucultuyorsun ama hala buyuk kasalarla ayni hantal guc sistemi kullaniyorsun olmuyor. anakart el kadar ama guc kaynagdi kasaydi dvd playerdan buyuk hale geliyor.
laptop tarzi guc kaynaklarina gecilse daha kullanisli hale gelirler.
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::Ashes:: 8 yıl
bence bu işlemciler Netbook platformunda kalmalı masaüstünde görmek pek mantıklı görünmüyor..
sonuçta htpc bile olsa hd5570 vb ekran kartı ve güncel işlemcili sistem kurulabiliyor zaten...
netbook platformu daha iyi olur diye düşünüyorum orada güç tüketimi daha önemli..
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DemirAtlı 8 yıl
soyo hala 90 larda kalmış. arkadaki dvi yı üstteki pcix sataları görmesek mmx board dicem
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