Soyo, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını gösterdi

Gigabyte'tan sonra AMD Fusion işlemcili yeni nesil anakartını gösteren ikinci üretici Soyo oldu. Bir dönemin ünlü anakart üreticilerinden birisi olan Soyo, çalışmalarına uzunca bir süredir sessiz sedasız bir şekilde devam ediyordu. AMD'nin Fusion işlemci ailesiyle birlikte atağa kalkmak isteyen firma, Micro-ATX formundaki yeni nesil anakartını gösterdi.

AMD'nin Brazos platformunu temel alan anakart üzerinde, Fusion E-350 (Zacate) işlemcisine yer veriliyor. Bobcat kod adını taşıyan düşük güç tüketimli mikroişlemci mimarisini esas alan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisi, 1.6GHz'de çalışıyor ve 18 Watt güç tüketiyor. Tabi işlemciyi bu noktada farklı kılan asıl detay ise üzerinde barındırdığı yeni grafik yongası. 80x paralel işlemcili Radeon HD 6310 çözümüyle gelen işlemci, bu sayede ilk defa Radeon HD 6800 serisiyle lanse edilen UVD 3.0 video motorunu da beraberinde getiriyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 2 fazlı güç tasarımını temel alıyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulUnan anakart, harici formdaki diğer donanımlar içinse PCI ve PCIe x1 slotlarını bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve VGA portlarına sahip olan yeni anakart, 6 adet SATA portu ve dört adet USB 2.0 konnektörü ile geliyor. USB 3.0 teknolojisine destek sunmayan anakart, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle, kendi fiyat segmentinin satın alma maliyeti en düşük modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Soyo tarafından Ocak ayında satışa sunulması beklenen AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakart için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.