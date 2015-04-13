SpaceX, TSİ 23.33'de uzaya tekrar kullanılabilir roket gönderiyor (Ertelendi - 14 Nisan TSİ 23.10)

SpaceX, bir süredir maliyetleri düşürmesi açısından uzaya tekrar kullanılabilir geri dönüşümlü roket gönderme denemeleri yapmaktaydı. En sonuncu denemesini Ocak ayında yapan ve iniş sırasında başarısız olan firma, bugün CRS-6 görevi adı altında yeni bir denemeyle Falcon 9 roketini Uluslarası Uzay İstasyonuna tedarik amaçlı gönderip sonrasında roketten ayrılan birinci kısmın okyanus ortasında yüzen bir platform üzerine kendi kendine inişi yapmasını gerçekleştirmeyi deneyecek.

Daha önce Falcon 9R ve Grasshopper roketleriyle başarılı inişler yapan firma bu roketleri atmosfer dışına yollamamış ve okyanus üstündeki platform gibi hareketli bi zeminden ziyade karada sabit bir noktaya inmelerini sağlamıştı.

Aynı zamanda canlı olarak internet üzerinden de yayınlanacak olan roketin kalkışını ve kalkışından biraz zaman sonra gerçekleşecek iniş denemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Güncelleme: Fırlatma, geri sayımda 3 dakika kalmışken oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle güvenlik açısından 14 Nisan TSİ 23.10'a ertelendi. Fırlatmayı saati geldiği zaman aşağıdan canlı izleyebilirsiniz.

http://www.spacex.com/webcast/