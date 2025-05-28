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    Dünyanın en büyük roketi Starship’in testinde çifte patlama

    Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, dünyanın en büyük roketi Starsip’i 9’uncu kez başarıyla fırlattı. Ancak SpaceX, roketin hem üst hem de alt kademesini iki patlamayla kaybetti.

    Dünyanın en büyük roketi Starship’in testinde çifte patlama Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğinde geliştirilen ve insanlığı Ay ile Mars’a taşımak üzere tasarlanan Starship roketi, dokuzuncu test uçuşunda uzaya ulaşmayı başardı. Ancak her iki aşama – devasa Super Heavy iticisi ve üst kademe Starship aracı – görevlerinin tamamını gerçekleştiremeden kaybedildi. SpaceX için bu karmaşık başarı, her ne kadar nihai hedefe varılamasa da önemli derslerin çıkartıldığı bir adım oldu.

    Super Heavy ilk kez yeniden uçtu

    Bugüne dek inşa edilen en büyük ve en güçlü roket olan 123 metrelik Starship’in 71 metrelik Super Heavy isimli ilk aşaması, bu uçuşta daha önce kullanılan bir itici olarak yerini aldı. Ocak ayında Flight 7 görevinde görev yapan bu itici, sadece dört Raptor motoru değiştirilerek yeniden fırlatıldı. Ancak iniş sürecinde yapılan yeni deneyler nedeniyle iniş profili karmaşıklaştı ve 6 dakika 20 saniye sonra, henüz iniş motoru ateşlemesi sırasında parçalanarak görevi tamamlayamadan sona erdi.

    SpaceX, iniş sırasında atmosfere farklı bir açıyla girerek daha fazla sürtünme yaratmayı ve böylece iniş için gereken yakıt miktarını azaltmayı hedeflemişti. Çoğunluk için roketin patlaması bir başarısızlık olsa da SpaceX’in esasında çalışma ve ilerleme mantığı böyle. Dolayısıyla yapılan manevra, gelecekteki Super Heavy nesilleri için önemli bir veri kaynağı oldu.

    Starship uzaya çıktı ama o da patladı

    Dünyanın en büyük roketi Starship’in testinde çifte patlama Tam Boyutta Gör
    Roketin üst kademesi olan 52 metrelik Starship aracı, önceki iki uçuşa kıyasla daha iyi bir performans sergileyerek uzaya ulaştı. Ancak yaklaşık 18,5 dakika sonra açılması planlanan yük kapısı tam olarak açılamadığı için, test amaçlı taşınan sekiz sahte Starlink uydusunun bırakılması iptal edildi. Sonrasında yakıt tanklarındaki bir sızıntı, aracın yön kontrol sistemlerini devre dışı bıraktı ve Starship yörüngede kontrolünü kaybetti.

    Bunun sonucunda, uzayda bir Raptor motorunun yeniden ateşlenmesi deneyi ve yumuşak bir iniş planı da iptal edildi. Starship, yaklaşık 30 dakika sonra Hint Okyanusu üzerinde parçalandı. SpaceX mühendisleri, bu uçuşta bazı ısı kalkanı parçalarını kasıtlı olarak çıkartarak, yeni malzeme ve soğutma sistemlerini test etmeyi hedeflemişti. Ancak veri seti eksik kaldı.

    Gelişimin doğal bir parçası

    SpaceX, bu test uçuşunu bir başarısızlık değil, gelişimin doğal bir parçası olarak değerlendiriyor. Şirketin iletişim ekibinden Dan Huot’un sözleriyle: “İmkansız derecede zor bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tümsekler olacağını, dönüşler olacağını söylemiştik. Ama bugün o Starship’i uzayda görmek bizim için müthiş bir andı, bu yüzden o rokete zaman, emek, ter, her şeyi koyan herkesi tebrik ediyorum.”

    Elon Musk ise uçuş sonrası yaptığı paylaşımda Starship’in planlanan motor kapatma anına kadar ulaştığını ve bunun önceki uçuşlara göre büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Musk, sızıntıların ana tank basıncının kaybolmasına neden olduğunu aktarırken incelenecek çok sayıda veri olduğunu belirtti. Musk, önümüzdeki haftalarda üç yeni Starship fırlatmasının üç-dört haftalık aralıklarla gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

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