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    SpaceX, Super Heavy roketini Starship’te ilk kez yeniden kullanacak

    SpaceX bir sonraki Starship test uçuşunda ilk kez bir güçlendiriciyi yeniden kullanacağını doğruladı. Firma, Super Heavy roketinin Starship’in 9’uncu uçuşunda kullanılacağını açıkladı.
    SpaceX Super Heavy roketini Starship’te ilk kez tekrar kullanacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, devasa Starship programında önemli bir kilometre taşına daha hazırlanıyor. Şirket, yaklaşık 70 metre uzunluğundaki Super Heavy roketinin daha önce kullanılan bir versiyonunu Starship’in 9’uncu test görevinde tekrar fırlatacağını doğruladı. Bu gelişme, sadece SpaceX için değil, uzay endüstrisi açısından da önemli. Zira firma, Starship’in üst ve alt kademesini yeniden kullanılabilir olarak tasarlamıştı.

    SpaceX’in bu kararı, daha önce Starship’in yedinci testinde görev almış bir Super Heavy güçlendiricisinin statik ateşleme testinden başarıyla geçmesiyle netleşti. Şirketin verdiği bilgiye göre, roketin 33 motorundan 29’u halihazırda uçuş geçmişine sahip. Bu da yeniden kullanımın sadece teorik değil, pratikte de mümkün olduğunu gösteriyor.

    Yeniden kullanılacak bu Super Heavy güçlendiricisi, Starship’in 9’uncu uçuşunda görev yapacak. Böylece SpaceX, Starship testlerinde ilk kez bir güçlendiriciyi ikinci kez uzaya göndermeyi deneyecek. Eğer bu uçuş başarıyla tamamlanırsa, SpaceX'in geliştirdiği yeniden kullanılabilirlik felsefesi somut bir şekilde doğrulanmış olacak. Aynı zamanda, bu kadar çok motora sahip bir roketin tekrar kullanımı, uzay tarihindeki başka bir ilki temsil edecek.

    Starship’in 9’uncu testi neden bu kadar kritik?

    Bir sonraki test uçuşu, sadece bir yeniden kullanım denemesi değil. Aynı zamanda Starship’in ikinci nesil üst kademe roketinin de üçüncü uçuşu olacak. Bu üst kademe roket, önceki iki görevde (Uçuş 7 ve 8) ayrılma sonrası başarıya ulaşamamış ve görevler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçuş 7 sırasında motor sisteminde yaşanan titreşimler nedeniyle motorlar kapanmış, Uçuş 8’e dair detaylar ise hâlâ kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak ikisinde de Starship üst kademesi atmosferde parçalanarak yüzeye düşmüştü.

    Şu ana dek üst kademe roket ya uçuş sırasında parçalanmış ya da kontrollü şekilde okyanusa iniş yapmıştı. Alt kademe Super Heavy ise son testlerde gösterildiği gibi artık sorunsuz bir şekilde fırlatma kulesine geri dönebiliyor ve burada robotik kollarla havada yakalanıyor.

    Öte yandan henüz Starship’in bir sonraki test uçuşu için tarih açıklanmış değil. Ancak Super Heavy’nin başarılı statik ateşlemesi, fırlatma hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindiğini gösteriyor.

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    Alperenylmzk 1 gün önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

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