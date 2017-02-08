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SpaceX her iki haftada bir uzaya roket gönderecek

Falcon 9'un patlamasının ardından çalışmalarına kısa bir süre ara veren SpaceX, hazırlanan 2017 fırlatma takvimiyle her iki haftada bir uzaya roket göndereceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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8
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız 1 Eylül tarihinde Cape Canaveral’da meydana gelen patlamada -Facebook'un tarihindeki ilk uydusuyla birlikte- adeta küle dönen Falcon 9'un ardından tüm çalışmaları iptal eden SpaceX, 2017 yılı için yoğun bir fırlatma programı belirledi.
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Ocak ayında Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan roket ile tekrar gökyüzüne dönüş yapan şirket uçuşları oldukça fazla sıklaştıracak. Reuters’a konuşan üst düzey yöneticilerden Gwynne Shotwell, 2017'de her iki ya da üç haftada bir uzaya roket göndereceklerini, planların bu yönde yapıldığını açıkladı. Roketlerdeki güvenlik şüphelerinin giderilerek performansın arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Shotwell, mevcut tasarımdaki çatlamaların giderilmesi için yeni türbinli pompalar tasarlandığını dile getirdi.
Diğer taraftan patlamayla birlikte kalkış rampasında oluşan hasarı tamir etmeye devam eden SpaceX’in 50 milyon dolar harcayacağı ifade ediliyor. Yeni rampanın tahmin edilen maliyeti ise yaklaşık 100 milyon dolar civarında. 2018 yılında Uluslararası Uzay İstanyonu’na mürettebat taşımayı hedefleyen şirketin yaşanan problemler nedeniyle bu hedefini biraz erteleyebileceği söyleniyor.

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sadrag 2 yıl en beğenilen
Anasını satayım.. Ben depoyu ayda bir zor dolduruyorum adamlar 2 haftada bir uzaya çıkıyor. Lan ne dengesiz dünya be
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1WAUXHALL 2 yıl
SpaceX roketiyle oksijensiz ve özel ekipmansız uzaya fırlatmak istediğim biri var.
"Make Turkey Liveable Again"
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SDLGranada 2 yıl
Şu Spacex i satın alsa Türkiye,var ya ne güzel olur adamlar Nasa gibi.Ama işte satın alabilir miyiz yada bizimkiler satın almayı aklına getirebilirler mi... ?
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multiTYRT 2 yıl SDLGranada
SDLGranada
Şu Spacex i satın alsa Türkiye,var ya ne güzel olur adamlar Nasa gibi.Ama işte satın alabilir miyiz yada bizimkiler satın almayı aklına getirebilirler mi... ?

2.5 THY ediyor alabilirseniz buyrun
Ki ABD SpaceX gibi yuksek teknoloji sirketlerin yurtdisina satilmasina asla ama asla izin vermez.
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Pi 2 yıl
Forumda miydi neydi biyerden duydum. Belgeselin ismi samsara. Gerci gercegi görebilmek icin bunu izlemeye gerek yok.


Dunya cok zalim be. Dunyanin bir kismi olmeyecek kadar anca beslenebiliyor. Hastaliklar icinde yasiyor. Bir kisim insanlar da dunyanin diger yarisindan daha fazla servete sahip. Ve doymuyor.. Gok tasi carpacakmis diye soyleniyor. Carpsa da bu adaletsiz dunya yok olsa. Herkes adına iyi olurdu.


Not:Icinde Türkiye'nin de oldugu oldukca guzel goruntuler var. Izleyin efendim
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KolonyaAdam 2 yıl Pi
Ne yazık ki sonuna kadar haklısınız...
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Tugrul_512bit 2 yıl
3.dünya savaşı başlamadan önce zenginler uzaya kaçacak, 3. dünya savaşı fiziksel olarak yapıldıktan sonra hepsi dünyaya dönecek. Tabi döndüklerinde onları neler bekleyecek kimbilir?
Allah ediy Allah!
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sadrag 2 yıl en beğenilen
Anasını satayım.. Ben depoyu ayda bir zor dolduruyorum adamlar 2 haftada bir uzaya çıkıyor. Lan ne dengesiz dünya be
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