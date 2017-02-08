SpaceX her iki haftada bir uzaya roket gönderecek

Geride bıraktığımız 1 Eylül tarihinde Cape Canaveral’da meydana gelen patlamada -Facebook'un tarihindeki ilk uydusuyla birlikte- adeta küle dönen Falcon 9'un ardından tüm çalışmaları iptal eden SpaceX, 2017 yılı için yoğun bir fırlatma programı belirledi.

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Ocak ayında Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan roket ile tekrar gökyüzüne dönüş yapan şirket uçuşları oldukça fazla sıklaştıracak. Reuters’a konuşan üst düzey yöneticilerden Gwynne Shotwell, 2017'de her iki ya da üç haftada bir uzaya roket göndereceklerini, planların bu yönde yapıldığını açıkladı. Roketlerdeki güvenlik şüphelerinin giderilerek performansın arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Shotwell, mevcut tasarımdaki çatlamaların giderilmesi için yeni türbinli pompalar tasarlandığını dile getirdi.

Diğer taraftan patlamayla birlikte kalkış rampasında oluşan hasarı tamir etmeye devam eden SpaceX’in 50 milyon dolar harcayacağı ifade ediliyor. Yeni rampanın tahmin edilen maliyeti ise yaklaşık 100 milyon dolar civarında. 2018 yılında Uluslararası Uzay İstanyonu’na mürettebat taşımayı hedefleyen şirketin yaşanan problemler nedeniyle bu hedefini biraz erteleyebileceği söyleniyor.