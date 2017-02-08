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Google Haritalar artık gerçek zamanlı önerilerde bulunacak

Son güncellemesiyle büyük kullanım kolaylığı sağlayacak bazı önemli yeniliklere kavuşan Google Haritalar artık yolculuk sırasında eş zamanlı şekilde mekan, toplu taşıma ve rota önerilerinde bulunacak.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme ile ana ekrana gelen üç ana sekme altında kullanıcılara gidecekleri ve bulundukları konumlar hakkında eş zamanlı öneriler gösterilecek. Örneğin "Yer" sekmesi altında kafe, restoran, eczane, benzin istasyonu, çiçekçi, posta dairesi, restoran ve ATM gibi noktalara anında ulaşabilmek mümkün.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir"
Diğer taraftan "Sürüş" başlığı altında hedeflenen noktaya en kısa ve trafiğin en az olduğu güzergahı bulabilir, böylelikle özellikle kalabalık şehirlerde aracınızla kalabalığa girmeden yolculuk edebilirsiniz. "Toplu taşıma" sekmesi ise hangi otobüsün ne zaman geleceğini ve seyahatinizin kaç dakika süreceğini listeleyerek durağa vaktinde giderek zaman kaybı yaşamanızın önüne geçiyor.

Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda ülkemizde de kullanıma sunulan "Transit" özelliği ile tüm toplu taşıma bilgilerine tek tıkla ulaşılabiliyor. Google Haritalar’ın eski sürümlere nazaran artık çok daha kolay şekilde erişilebilen araçların iOS platformuna ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

https://blog.google/products/maps/get-real-time-commute-info-and-more-one-tap/ Yorum Yaz
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
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hakanr 2 yıl
Google bi harita görünümünü düzeltsinde isterse eve gelip yemekte yapabilir.
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kadirirdem 2 yıl
aslında geç bile kalındı...
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Usluco 2 yıl
Haritalarda,navigasyonla giderken belirnene rotadan sapip bir onceki,bir sonraki veya baska bir alternatifden gittigimizde rotayi yenilemiyor.ne yapacagini sasiriyor.eskiden ne guzel çalışırdı...
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Jeopol 2 yıl
Sanki bunu yapiyordu onceden. Hatta bir supermarkete, veya teknoloji markete gittiginde orada bulunan indirimleri kampanyalari gosteriyordu
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V4LKyR 2 yıl
Google Maps en iyisidir.
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Kerim5100 2 yıl
Her allahın kulu cihazda GPS varken bu kadar uzun mu sürdü yapmaları?
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Kunt1903 2 yıl
Tamam bizi her dk takip ettiğini biliyoruz da bu kadar içli dışlı olmasak olmaz mı
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
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