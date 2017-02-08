Google Haritalar artık gerçek zamanlı önerilerde bulunacak

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Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme ile ana ekrana gelen üç ana sekme altında kullanıcılara gidecekleri ve bulundukları konumlar hakkında eş zamanlı öneriler gösterilecek. Örneğin "Yer" sekmesi altında kafe, restoran, eczane, benzin istasyonu, çiçekçi, posta dairesi, restoran ve ATM gibi noktalara anında ulaşabilmek mümkün.Ayrıca Bkz. "Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir"
Diğer taraftan "Sürüş" başlığı altında hedeflenen noktaya en kısa ve trafiğin en az olduğu güzergahı bulabilir, böylelikle özellikle kalabalık şehirlerde aracınızla kalabalığa girmeden yolculuk edebilirsiniz. "Toplu taşıma" sekmesi ise hangi otobüsün ne zaman geleceğini ve seyahatinizin kaç dakika süreceğini listeleyerek durağa vaktinde giderek zaman kaybı yaşamanızın önüne geçiyor.
Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda ülkemizde de kullanıma sunulan "Transit" özelliği ile tüm toplu taşıma bilgilerine tek tıkla ulaşılabiliyor. Google Haritalar’ın eski sürümlere nazaran artık çok daha kolay şekilde erişilebilen araçların iOS platformuna ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.
https://blog.google/products/maps/get-real-time-commute-info-and-more-one-tap/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle