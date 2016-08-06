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Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın

Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını sürekli duyuyor olsak da bunları hayal etmek çok da kolay değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
22,3b
1
192
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını ve bizlerin bu evrende ancak bir toz taneciğinin atomları kadar yer kapladığımızı muhtemelen hepimiz duyduk. Ancak bazen bu sözleri ve beraberinde kullanılan o devasa rakamları hayal etmek bizim gibi henüz kendi Güneş Sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için hayli zor olabiliyor.

İşte tam burada bir YouTube kullanıcısı morn1415'in aşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz videosu yardımımıza koşuyor. Uydumuz Ay'la başlayıp; Güneş Sistemimizin diğer gezegenleri, Dünya, Güneş falan derken keşfedilmiş en büyük yıldızları, galaksilerin büyüklüğünü ve tüm bu cisimlerin evrenin kendisi yanında ne kadar da ufak kaldığını işte bu muhteşem videoda çok daha iyi anlıyoruz.

Videonun bana göre en etkileyici kısmıysa bugüne kadar keşfedilmiş en büyük yıldız UY Scuti'den sonra başlıyor. Sürekli duymaktan artık küçük bir sayıymış gibi algılamaya başladığımız 1 ışık yılı mesafesini de buradan sonra çok daha iyi kavrayabiliyoruz. Samanyolu'nu, diğer galaksileri, tüm bu kozmik ağı ve evrenin kendisini görünce şöyle bir geri çekilip "vay be" dememek normal bir insan için imkansız.

İişte o ilham verici video:

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA Yorum Yaz
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__BadblooD__ 3 yıl
Konuya girmeden ayet falan görürüm diye tahmin etmiştim.
Astronomi bilmeyince işte böyle oluyor.
7 Yanıt Yanıtla +131
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Pesimist94 3 yıl __BadblooD__
__BadblooD__

Konuya girmeden ayet falan görürüm diye tahmin etmiştim.
Astronomi bilmeyince işte böyle oluyor.

Bak bak triplere bak, görende NASA terk sanacak...
__BadblooD__Konuya girmeden ayet falan görürüm diye tahmin etmiştim.Astronomi bilmeyince işte böyle oluyor....
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1 Yanıt Yanıtla +68
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teorisyenzeka 3 yıl
Sübhanallah.
Yanıtla +60
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7 Avatar Avatar Avatar
The Ace of Spades 2 yıl
Kepler 10c "Rocky Planet" denen gezegenlerin üst limit büyüklüğünde bir gezegen ..
Hd 100546 b ise 6.9 Jupiter Radius'u ile açık ara en büyük yıldız-gezegen arası kahverengi cüce ..
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tosuntosun 2 yıl
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-MoDeStUs- 2 yıl
İnanmayın bunlara bakın gerçeği bu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bukalemun 2 yıl
CERN: Dünya aslında olmamalı!
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "dünyada var olan her maddenin anti maddesinin de olduğu, bu nedenle dünyanın aslında var olmaması gerektiği" belirtildi
Habertürk
Bilim nedir ki ! Boş işler bunlar !
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Serdar3121 2 yıl Bukalemun
Bukalemun

CERN: Dünya aslında olmamalı!



Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "dünyada var olan her maddenin anti maddesinin de olduğu, bu nedenle dünyanın aslında var olmaması gerektiği" belirtildi



Habertürk





Bilim nedir ki ! Boş işler bunlar !



Bu haberi okuyunca mi aklına geldi bu konuyu hortlatmak? Hah işte bakın boşuna uğraşıyorsunuz bilim kendi kendini yalanladı diye böbürleniyorsun anladığım kadarı ile.
Biraz bilimle ilgin alakan olsa bilimde %100 doğru olduğu bilinen gerçeklerin bile anti tezi olduğunu, bunun bilimin doğasında olduğunu bilirdin.
Sen ama sakın beynini azıcık olsun yorma, dinin dogmatik bilgilerini sorgusuz sualsiz kabul etki kısa yoldan cennete gidebilesin.

Soru:
Kuduz aşısını bulan Pasteur hiristiyan olduğu için cennete giremeyecektir,
Kuduz aşısı sayesinde köpek tarafından ısırılıp kudurmaktan kurtulan imam efendi için cennet garanti,
Pasteur kuduz aşısını bularak milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır,
Ve hattaki kudurmaktan kurtulan imam efendi bile islam adına yaptığı bütün hayırları aslında Pasteure borçludur.

Peki sizce insanları çok seven Allah'ın adaleti bu kadar basit olabilir mi?

Yorum:
Kuran'a göre evet çünkü İman edemeyen cennete giremez, aksi mümkün değil.
Mantığa göre inanılmaz saçma bir durum tabiyiki Pasteur cennete gitmeli bir insan cennete gitmeyi daha çok nasıl hak edebilir...

Sorgusuz sualsiz inanan ve gavur dedikleri insanların emekleriyle oluşturulmuş bilgi birikimi sayesinde hastalıklardan kurtulup şifa Allahtan geldi zanneden inanların düştüğü kadar komik bir durum yoktur.

Not:
Ateist değilim, ama hiçbir bilgiyi sorgusuz sualsiz kabul etmem, örneklerim sadece seni de biraz düşünmeye sevk etmek içindi. Emin ol ki bilim insanları da sadece bunu yapıyor, en azından saygı göster.
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Enes31265KK 2 yıl
Subanallah ilk defa görenler beğensin :-)
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DH Misafiri 2 yıl
Yanlış olmuş hımaleyalardan evrene videosu daha iyi bunu yapan bilim adamları multi evren teorisine inanıyor halbuki bu çökmüş veya artırk boyle oldugu sanılınmıyor hawking ve kaku gibi bilim insanları evrenin genişledigini ve evrenin bir manyetizmanın etkisinde sureklendigini soyluyor . hem bu videoda anti madde teorisinide yok saymış saçma arkadas !
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aycibin 2 yıl
yine bir bilim haberi yine ortalık sair ve din adamı kaynıyor.valla bilim haberi artık vermeyin çünkü burdaki entellektüel zeka gerçekten yerlerde sürünüyor.hiç basmıyor.4 sayfa arada adamakıllı yorum sayısı 10u geçmez.
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Guest-1A8E31AA1 3 yıl
"Mikroskop insana önemini gösterdi; teleskop da önemsizliğini..."


Manly P. Hall
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HIGHER 3 yıl
görmeyenler görsün + yararı olur youtube.com/...
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bilim, Popüler ve
8 etiket daha samanyolu galaksisi galaksiler uy scuti çokluevren multiverse Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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