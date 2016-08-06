Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın

Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını ve bizlerin bu evrende ancak bir toz taneciğinin atomları kadar yer kapladığımızı muhtemelen hepimiz duyduk. Ancak bazen bu sözleri ve beraberinde kullanılan o devasa rakamları hayal etmek bizim gibi henüz kendi Güneş Sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için hayli zor olabiliyor.



İşte tam burada bir YouTube kullanıcısı morn1415'in aşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz videosu yardımımıza koşuyor. Uydumuz Ay'la başlayıp; Güneş Sistemimizin diğer gezegenleri, Dünya, Güneş falan derken keşfedilmiş en büyük yıldızları, galaksilerin büyüklüğünü ve tüm bu cisimlerin evrenin kendisi yanında ne kadar da ufak kaldığını işte bu muhteşem videoda çok daha iyi anlıyoruz.



Videonun bana göre en etkileyici kısmıysa bugüne kadar keşfedilmiş en büyük yıldız UY Scuti'den sonra başlıyor. Sürekli duymaktan artık küçük bir sayıymış gibi algılamaya başladığımız 1 ışık yılı mesafesini de buradan sonra çok daha iyi kavrayabiliyoruz. Samanyolu'nu, diğer galaksileri, tüm bu kozmik ağı ve evrenin kendisini görünce şöyle bir geri çekilip "vay be" dememek normal bir insan için imkansız.



İişte o ilham verici video:

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA