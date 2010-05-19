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Sparkle, yüksek verimli iki yeni model ile güç kaynağı pazarına giriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, yüksek verimli iki yeni model ile güç kaynağı pazarına giriyor
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, güç kaynağı pazarına giriyor. Firma yaptığı açıklama ile Gold Class serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu. Yüksek performans tutkunları için hazırlanan 1000 Watt ve 1250 Watt kapasiteli yeni güç kaynakları, ATX12V ve EPS12V standartlarına destek sunuyor ve aktif PFC özelliği ile geliyorlar.

Her ikisi de modüler yapıda olan ve bu sayede kasa içi kablo yönetimine katkı sağlayan yeni güç kaynakları, 80Plus Gold sertifikasıyla geliyor yani yüksek enerji verimliliği vaad ediyorlar. 2.0mm kalınlığında çift katmanlı baskılı devre kullanan ve 6 adet 12v rail hattına sahip olan güç kaynakları 13.9mm çapında, termal kontrollü fan ile soğutuluyorlar.

Komponent güvenliği için kapatıldıktan sonra fanı 10 saniye daha çalışmaya devam eden güç kaynakları, 5 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar. Sınırlı bir süre için üç adet ücretsiz oyun (H.A.W.X., Brothers in Arms - Road to Hill 30 ve BiA - Hell's Highway) ile gelen güç kaynakları, yurt dışında 200$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

Sparkle, yüksek verimli iki yeni model ile güç kaynağı pazarına giriyor
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Batuist 9 yıl

War Ensemble
19.05.2010 Saat: 23:03
quote:
Sparkle markasını MERSA SİSTEM ithal etmeye devam ettiği sürece bedavaya ürün verseler de almam
tamam yaw anladık heryere yazmana gerek yok

bence tam tersine her yerde yazması lazım.. bu senin benim gibi herkesin işine yarar.. bence yazmayada devam et.. herkes kimin ne olduğunu bilmeli... buda en güzel son kullanıcılar tarafından gelen geribeslemelerle en sağlıklı şekilde oluyor.. bilelimki ona göre hareket edelim değilmi.. bu mesajlar da onlara umarım zarar olarak döner..
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semih22 9 yıl
mersa pek birşey yapmıyor garanti için sparkle 8600 gt almıştım iki yıl geçmeden bozuldu bana cevapları fiziksel hasar oldu o kadar da dikkat ederim cihazlara
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LEON-X 9 yıl
Sparkle markasını MERSA SİSTEM ithal etmeye devam ettiği sürece bedavaya ürün verseler de almam
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burning-turning 9 yıl
Marka güzel, ürün de kaliteli ise niye tutulmasın. Bence güzel bir girişim, Sparkle'ı tebrik etmek lazım
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Applejack 9 yıl
Sparkle markasını MERSA SİSTEM ithal etmeye devam ettiği sürece bedavaya ürün verseler de almam


tamam yaw anladık heryere yazmana gerek yok
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