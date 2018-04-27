Spectacles gözlükleri yenilendi

Geçen yıl Snapchat’in sahibi Snap Inc. firmasına 40 milyon dolar zarar ettiren Spectacles kayıt gözlükleri pazarda yeniden şansını denemeye kararlı. Yeni versiyon bu kez daha dayanıklı ve biraz daha pahalı.

Yeni Spectacles özellikleri ve fiyatı

Ana tasarım çizgilerinde değişiklik yapmayan yeni gözlük kayıt yetenekleri anlamında kendisini geliştirmiş. Kayıt tuşuna ilk basışta 10 saniyelik, ikinci basışta ise 30 saniyelik videolar çekilebiliyor. Basılı tutulduğunda ise resim çekilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

HD dairesel video çözünürlüğünü destekleyen gözlük ayrıca su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor. Bluetooth üzerinden veya kendi WiFi ağını kurarak içerikleri telefona aktarıyor. Yaklaşık 150 video veya 3000 fotoğraf kapasitesi var.

Tek şarj ile 70 videoya kadar kayıt yapabilen gözlük yine muhafazası içerisinde şarj olabiliyor. Gözlük camlarını anlaşmalı platformlarda kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Yeni Spectacles 150$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.