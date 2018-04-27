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Spectacles gözlükleri yenilendi

Kısa süreli videolar kaydederek Snapchat üzerinde paylaşabildiğiniz Spectacles gözlükleri yenilendi. Yeni gözlük biraz daha kendisini geliştirmiş. Yeni Spectacles özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Snapchat’in sahibi Snap Inc. firmasına 40 milyon dolar zarar ettiren Spectacles kayıt gözlükleri pazarda yeniden şansını denemeye kararlı. Yeni versiyon bu kez daha dayanıklı ve biraz daha pahalı.

Yeni Spectacles özellikleri ve fiyatı

Ana tasarım çizgilerinde değişiklik yapmayan yeni gözlük kayıt yetenekleri anlamında kendisini geliştirmiş. Kayıt tuşuna ilk basışta 10 saniyelik, ikinci basışta ise 30 saniyelik videolar çekilebiliyor. Basılı tutulduğunda ise resim çekilebiliyor.

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HD dairesel video çözünürlüğünü destekleyen gözlük ayrıca su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor. Bluetooth üzerinden veya kendi WiFi ağını kurarak içerikleri telefona aktarıyor. Yaklaşık 150 video veya 3000 fotoğraf kapasitesi var.

Tek şarj ile 70 videoya kadar kayıt yapabilen gözlük yine muhafazası içerisinde şarj olabiliyor. Gözlük camlarını anlaşmalı platformlarda kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Yeni Spectacles 150$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

 

https://www.spectacles.com/features Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl Kerim5100
Yok değilim ama velev ki öyleyim ne olacak? Ben filtreli selfie atamaz miyim

Ben sizin neden böyle nefretle bitsin satmasın dediğinizi anlamadim
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esmerbuyucu 1 yıl
Suya dayanıklılık, daha küçük-hafif oluşu, full HD video kaydı, stereo ses kaydı, yeni renkleri gayet hoş ve kullanılası.
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Kerim5100 1 yıl
Yeni versiyon bu kez daha dayanıklı ve biraz daha pahalı.

Yenisi de artık 70 80 milyon dolar zarar ettirir :D Azalarak bitmesi ümidiyle...
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Rachsuchtig 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Yeni versiyon bu kez daha dayanıklı ve biraz daha pahalı.

Yenisi de artık 70 80 milyon dolar zarar ettirir :D Azalarak bitmesi ümidiyle...

Şu gözlüğün satıp satmamasi seni niye bu kadar ilgilendiriyor. Beğenmediysen almazsin olur biter
2 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 1 yıl
Şair ne demişti: Olmuyorsa zorlama.
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