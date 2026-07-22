15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk AB ülkesi Fransa oldu

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Fransa Parlamentosu, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde Fransa, TikTok, Instagram ve Snapchat gibi platformlara 15 yaş altı erişimi yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Yasak iki aşamada uygulanacak

Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de 279'a karşı 81 oyla kabul edilen düzenleme, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasanın Eylül ayında uygulanmaya başlamasını hedeflediklerini açıkladı.

Yasaya göre 1 Eylül 2026'dan itibaren 15 yaş altındaki çocuklar yeni sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut hesaplar ise Ocak 2027'den itibaren kapatılacak.

Yaş doğrulama zorunlu olacak

Fransa Dijital Bakanı Anne Le Hénanff, yaş doğrulama teknolojilerinin hazır olduğunu ve uygulama sorumluluğunun platformlarda olacağını söyledi.

Bakan, "Dört ay boyunca Fransa’daki hepimiz yaşımızı kanıtlamak zorunda kalacağız. Eğer bir kişi 15 yaşın altındaysa hesabı kapatılacak." açıklamasını yaparken kullanıcıların kişisel verilerinin korunacağını da belirtti.

Telefon da yasaklanacak

Yasa kapsamında çevrim içi ansiklopediler ve eğitim platformları yasaktan muaf tutulacak. Ayrıca düzenleme, çocuklar veya ebeveynler için herhangi bir cezai yaptırım öngörmüyor.

Hükümet, düzenlemeyi Eylül ayında yürürlüğe sokarak yasa kapsamındaki liselerde cep telefonu yasağını da yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında uygulamaya almayı hedefliyor.

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Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik girişimler Avrupa genelinde de hız kazanıyor. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde kullanılmak üzere bir yaş doğrulama uygulamasını test ediyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de çocukların sosyal medyaya "aşamalı ve kademeli erişime" sahip olması gerektiğini söyledi. Fransa'nın attığı adımın diğer Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

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15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk AB ülkesi Fransa oldu

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