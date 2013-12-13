SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model isimli oyuncu klavyesini duyurdu

Hazırladığı donanım aksesuarları ile tanınan firmalardan SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model ismini verdiğini yeni oyuncu klavyesini tanıttı.

Oyunculara özel olarak hazırladığını dikkat çekici tasarımıyla daha ilk bakışta belli olan SpeedLink PARTHICA Core Gaming, 3 farklı renk seçeneğine sahip bir aydınlatma sistemiyle geliyor ve her türlü hayata karşı Windows tuşunun kapatılmasına izin veriyor. Anti ghosting özelliği ve yüksek tuş yapısıyla hem oyunlarda hem de genel kullanımda yüksek performans ortaya koyabilen PARTHICA, özel yazılımıyla kişiselleştirilebilen 5 makro tuşuyla da oyunlar için hızlı erişim ortaya koyabiliyor. Farklı oyunlara özel olarak 5 farklı profil desteği de veren ve bu sayede oyunlar arasında hızlı geçiş yapabilen klavyenin, üst bölümünde de medya tuşları yer alıyor.

Resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan oyuncu klavyesi SpeedLink PARTHICA Core Gaming hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.techpowerup.com/195748/speedlink-parthica-core-gaming-keyboard-launched.html