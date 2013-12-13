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SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model isimli oyuncu klavyesini duyurdu

5 yıl
1,5b
1
13
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model isimli oyuncu klavyesini duyurdu
Hazırladığı donanım aksesuarları ile tanınan firmalardan SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model ismini verdiğini yeni oyuncu klavyesini tanıttı.
Oyunculara özel olarak hazırladığını dikkat çekici tasarımıyla daha ilk bakışta belli olan SpeedLink PARTHICA Core Gaming, 3 farklı renk seçeneğine sahip bir aydınlatma sistemiyle geliyor ve her türlü hayata karşı Windows tuşunun kapatılmasına izin veriyor. Anti ghosting özelliği ve yüksek tuş yapısıyla hem oyunlarda hem de genel kullanımda yüksek performans ortaya koyabilen PARTHICA, özel yazılımıyla kişiselleştirilebilen 5 makro tuşuyla da oyunlar için hızlı erişim ortaya koyabiliyor. Farklı oyunlara özel olarak 5 farklı profil desteği de veren ve bu sayede oyunlar arasında hızlı geçiş yapabilen klavyenin, üst bölümünde de medya tuşları yer alıyor.
Resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan oyuncu klavyesi SpeedLink PARTHICA Core Gaming hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
SpeedLink, PARTHICA Core Gaming model isimli oyuncu klavyesini duyurdu

http://www.techpowerup.com/195748/speedlink-parthica-core-gaming-keyboard-launched.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 5 yıl en beğenilen
klavyw degil sihirli kalkan mübarek
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netstat 5 yıl
Nice firmaların yaptığından çok kaliteli ve estetik duruyo klavye.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
süper görüntüsü var
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EnverPasha 5 yıl
çok iyi ya ne zaman satışa çıkıyormuş ?
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Fear of the Dark 5 yıl
On numara moba oynanır
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
Türkçe Q modeli olmadıktan sonra nasıl oldun hiçbi önemi yok
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PsychicPower 5 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Türkçe Q modeli olmadıktan sonra nasıl oldun hiçbi önemi yok

Gösterilen klavye İngilizce Q da değil işin garip tarafı

Dikkatli bakınca Ü ve Ö tuşları görünüyor, aynı zamanda diğer bazı tuşların üstlerinde de işaretler var. Yukarıda Y'nin olması gereken yerde de Z var

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bayraak 5 yıl
mükemmel
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yc#1 5 yıl
Nihayet adam gibi bir enter tuşu.
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Rindaman 5 yıl
benim roccat klavyenin de böyle şekil videosu var ama bir makro yapamadım daha.
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Stansflower 5 yıl
Tasarım mükemmel.. Test etmek isterim...
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12 Angry Men 5 yıl
Tasarımı fena değil.
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