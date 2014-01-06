Sphero yeni imajıyla CES 2014'e geldi





Akıllı telefonlar ile Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen ve döneminin en beğenilen yenilikleri arasında gösterilen küre robot Sphero, eski imajından tamamen farklı yeni bir tasarımla CES 2014 fuarına geldi.





Sphero 2B silindir benzeri bir yapıda karşımıza çıkıyor. Her iki ucunda kauçuk tekerlere sahip olan robot daha kolay durabiliyor veya dönebiliyor. Sphero 2B saniyede 4.2 metre mesafeyi kat edebilecek kadar da hızlı.





Sphero 2B önceki konseptler gibi geniş bir programlama desteği ile ön plana çıkıyor. iOS ve Android uyumlu onlarca uygulama Sphero'nun farklı eğlencelerde kullanılmasına imkan tanıyor. Sistem 14 farklı programlama dilini de destekliyor.





Sphero 2B sonbahar döneminde 100$ civarında bir fiyatla piyasaya sürülecek. Bugünden itibaren ise cihazı rezervasyon yapmak isteyenlerin talepleri alınmaya başladı.

http://www.androidauthority.com/sphero-2b-330064/