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Spider Camera Holster, Spider Monkey ismine sahip yeni taşıma aparatını duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği başarılı fotoğraf taşıma ekipmanları ile tanıdığımız Spider Camera Holster, Spider Monkey ismine verdiği yeni aparatını duyurdu.
Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için fotoğraf makinesi taşıma aparatları ile tanınan Spider Camera Holster firması tarafından duyurulan Spider Monkey, firmanın kemer tarzı ürünleri üzerinde ya da farklı çantalar üzerinde flaş, objektif, ışık ölçer, su vb. gibi fotoğraf çekimine yardımcı aparatların güvenle taşınmasını ve istenildiği anda hızlıca erişilmesine imkan sağlayabiliyor. Taşınmak istenen objelerin üzerine takılan ufak bantlar ile bağlantı kuran sistem, her türlü ürün üzerinde takılarak, güvenli bir kullanım sunabiliyor.
 
Spider Camera Holster, Spider Monkey ismine sahip yeni taşıma aparatını duyurdu
Dahili kilit sistemi ve hafif yapısıyla oldukça kullanışlı bir ürün olarak gösterilen Spider Monkey, 17$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.spiderholster.com/spider-monkey.html 
 

http://www.spiderholster.com/spider-monkey.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oem84 6 yıl
kayıp düşmesi pek muhtemel gibi gözküyor
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oturtan boğa 6 yıl
Güzel Kemer
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