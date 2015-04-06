Spigen şimdiden LG G4 kılıflarını hazırladı

Artık amiral gemi modelleri piyasaya çıkmadan ilgili aksesuarların hazırlandığını ve hatta ön siparişe bile sunulduğunu görüyoruz. Bu alanda başı çeken Spigen, LG G4 amiral gemi modelini de boş geçmedi.





Spigen'in hazırladığı ürün sayfaları cihazın dış tasarımı ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Arka kamera yuvasının biraz daha büyüdüğü görülürken ses kontrol tuşlarının da LG G2 dönemine döndüğü gözlerden kaçmıyor. Ayrıca çift ton flaş ve lazer odaklama sistemi de yine yerini koruyor. Alt kısımda ise bir hoparlör çıkışı mevcut. Ekrandaki hafif kavis dikkat çekiyor.





Yeni nesil 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir LCD ekranın kullanılacağı cihazda LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü de ilk kez boy gösterecek. Bunun haricinde resmi bir bilgi yok ancak iddialar mevcut.





İddialar arasında ilginç olan ise 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinin cihaza güç vereceği yönünde. Daha önce de benchmark skorlarında cihazın bu yongaseti ile çıkacağı gündeme gelmişti.





2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini bir arada taşıyan Snapdragon 808, 600MHz saat hızında çalışan Adreno 418 grafik birimini getiriyor. Ancak 933MHz çift kanal bellek desteği ile 14.9Gbps bant genişliğine ulaşan Snapdragon 808, 650MHz hızında çalışan Adreno 430 grafik birimi ve 1600MHz çift kanal bellek desteği ile 25.6Gbps bant genişliğine ulaşan Snapdragon 810 yongasetinden bir hayli geride kalıyor.





LG G4'ün Snapdragon 808 ile piyasaya çıkması otomatikman pek çok amiral gemisi rakibinden geride kalmasına neden olacaktır. Aşırı ısınma problemi nedeniyle LG'nin böyle bir tercih yaptığı düşünülürken, henüz net bir bilgi ortada yok. Kesin bilgileri ise 28 Nisan günü öğrenebileceğiz.

http://www.spigen.com/brands/lg/g4/lg-g4-thin-fit-case.html