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Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı

Popüler müzik dinleme platformu Spotify, abone sayısıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Şirket 60 milyon ücretli abone sayısıyla Apple Music'i ikiye katlamış durumda.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen online müzik platformlarından Spotify, 60 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı. Şirket, Haziran ayı itibariyle 27 milyon aboneye sahip en büyük rakibi olan Apple Music'i ikiye katlamış durumda.
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Popüler müzik dinleme platformu bugün abone bilgilerini yeni rakamlarla güncelledi. Hatırlayacağınız üzere şirket Mart ayında 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştığını duyurmuştu. Yani beş aylık bir süre içinde 10 milyonluk etkileyici bir artış söz konusu.
Spotify geçtiğimiz ay, ücretsiz aktif kullanıcılar da dahil olmak üzere toplam 140 milyon kullanıcıya sahip olduğunu duyurmuştu. 2008'de kurulan İsveçli şirket yakında doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı planlıyor. Günümüzde 60'dan fazla ülkede kullanılabilen Spotify'nin müzik kütüphanesinde 30 milyondan fazla şarkı var.

https://www.reuters.com/article/us-pandora-media-results-idUSKBN1AG2EF Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl en beğenilen
Spotify daha çok cihaza destek veriyor ve daha köklü. Sonuç normal.
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Infinitum 1 yıl
Spotify kullanmama rağmen hala bilgisayarımda biriktirdiğim arşivimden kurtulamıyorum. Dinlediğim müziklerin birçoğu 2 platformda da yok. Ya da yayıncının yaptığı antlaşmalar nedeniyle ikisinden birinde var. Bu sorun hiçbir zaman giderilmeyecek galiba.
Spotify kullanmama rağmen hala bilgisayarımda biriktirdiğim arşivimden kurtulamıyorum. Dinlediğim müziklerin birçoğu 2 platformda da yok. Ya da yayıncının yaptı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Terry Malloy 1 yıl
mp3 indirmek hepsinden iyidir
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Hümiyettin 1 yıl
Spotify'dan memnunum, umarım hep böyle devam ederler.
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nightsoldier 1 yıl
Spotifyin cok daha iyi olsuguunu düşünüyorum. Apple musice gore daha oturmus ve kullanmasi daha rahat bir platform. İkinuyeligim de vardi, apple musici kapattim.
Burada babasinin maliymis gibi savunan arkadaslara, apple musicin o kadar da iyi platform olmadigini anlattik, dilimizde tuy bitti, anlamadilar. Ve yavas yavas spotify tarafina caktirmadan gecmeye basladilar.
Marka fanatigi olmayin arkadaslar, paraniza gore en kaliteli paltformlari ve cihazlari kullanin derim
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zorradam 1 yıl
senelik spo aldık eşimle kafamız rahat
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alemburda34 1 yıl
Öğrenci + 3 ay bedava felan derken bedavadan biraz fazla ödüyorum :)
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Mephalay 1 yıl
Benim arsivim dropbox'ta takiliyor. Her cihazda offline dinliyorum. Ikisine de basarilar diliyorum.
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castraelectro 1 yıl
En beğendiğim özellik spotify running
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ozakin70 1 yıl
Apple Music kullanıyorum. Spotify'a karşı artı hiç bir özelliği yok sistemin. Neden geçsin ki? Sonuç çok normal.
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jdraxler 1 yıl
Son dönemdeki gelişmelerine bakarsak hiçte yanlış değil . Ne Apple Music ne Tidal ne de Deezer böyle giderse önüne geçemez . Bir defa müşteri memnuniyeti için ücretsiz dinleme imkanın bile var . Hatta tablet ve bilgisayarlarda karışık çalmn gerekmiyor . Daha neler neler var . Yanlışsam düzeltin beni .
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DH Misafiri 1 yıl
Şaka maka apple markasinin urettigi neredeyse herseye sahibim ama spotify 1 numara hakikaten ??
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