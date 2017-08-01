Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı

Dünyanın önde gelen online müzik platformlarından Spotify, 60 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı. Şirket, Haziran ayı itibariyle 27 milyon aboneye sahip en büyük rakibi olan Apple Music'i ikiye katlamış durumda.

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Popüler müzik dinleme platformu bugün abone bilgilerini yeni rakamlarla güncelledi. Hatırlayacağınız üzere şirket Mart ayında 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştığını duyurmuştu. Yani beş aylık bir süre içinde 10 milyonluk etkileyici bir artış söz konusu.

Spotify geçtiğimiz ay, ücretsiz aktif kullanıcılar da dahil olmak üzere toplam 140 milyon kullanıcıya sahip olduğunu duyurmuştu. 2008'de kurulan İsveçli şirket yakında doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı planlıyor. Günümüzde 60'dan fazla ülkede kullanılabilen Spotify'nin müzik kütüphanesinde 30 milyondan fazla şarkı var.

https://www.reuters.com/article/us-pandora-media-results-idUSKBN1AG2EF