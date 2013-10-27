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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify artık iOS 7'ye tam destek sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Spotify artık iOS 7'ye tam destek sunuyor

Yakın zamanda ülkemizde de hizmete sunulan Spotify, iOS uygulamasını güncelledi.

Yayınlanan yeni güncelleme ile Spotify'ın iOS uygulaması geç de olsa iOS 7 ile daha uyumlu bir arayüze kavuşuyor. Arayüzde iOS 7'nin flat ve modern tasarımının sebep olduğu yeniliklerle bezenen ve yeni sisteme teknik anlamda da tam uyumluk sağlayan uygulamada ayrıca, bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmuş.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Spotify - Spotify Ltd.
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alicans35 6 yıl
Ah bir de eq desteği olsa ..
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mami9686 6 yıl
Boşverin böyle programları vk.com girin iki dakikada üye olun hem pc hem mobil bütün film ve müzikler var herşey bedava sonra 10₺ ile istediğinizi yapın :)
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Patron12 6 yıl mami9686
mami9686

Boşverin böyle programları vk.com girin iki dakikada üye olun hem pc hem mobil bütün film ve müzikler var herşey bedava sonra 10₺ ile istediğinizi yapın :)

Reklam kokan hareketler bunlar maykkk
1 Yanıt Yanıtla
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Chandler Bing 6 yıl
22 ekimde güncellendi. Biraz geç olmuş.
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