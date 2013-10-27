Spotify artık iOS 7'ye tam destek sunuyor

Yakın zamanda ülkemizde de hizmete sunulan Spotify, iOS uygulamasını güncelledi.

Yayınlanan yeni güncelleme ile Spotify'ın iOS uygulaması geç de olsa iOS 7 ile daha uyumlu bir arayüze kavuşuyor. Arayüzde iOS 7'nin flat ve modern tasarımının sebep olduğu yeniliklerle bezenen ve yeni sisteme teknik anlamda da tam uyumluk sağlayan uygulamada ayrıca, bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmuş.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: