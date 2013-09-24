Spotify artık ülkemizde de kullanılabiliyor

Haber Editörü
Kullanıma sunulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizde resmi olarak desteklenmeyen popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, sonunda uzun zamandır beklenen Türkiye desteğine kavuştu ve aralarında Tayvan, Arjantin ve Yunanistan'ın da olduğu dört yeni ülkede de kullanılmaya başlandı.
Yeni eklenenler ile 32 farklı ülkede aktif olarak kullanılabilen ve toplam 21 milyon kullanıcı ile 20 milyondan fazla şarkıya sahip olan Spotify, çevrimiçi olarak müzik dinlenmesine imkan tanıyor. Normal şartlarda ücretsiz olarak kullanılabilen servis, reklamların görüntülenmesi istemeyen kullanıcılara paralı abonelikler de sunuyor. Ayrıca yeni üyelere 30 günlük Premium paketi ücretsiz olarak veriliyor.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, internet tarayıcısı ya da özel programla kullanılabilen Spotify servisinin Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://thenextweb.com/media/2013/09/24/spotify-quietly-launches-in-taiwan-its-fourth-country-in-asia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnial kart, paypal kart ve ayrica paypal hesabim var
Ben mesela sevdiğim şarkıları liste yapıyorum ve sonra o listenin radyosunu başlatıyorum, ama önerdiği şarkılar hep aynı çıkıyor bir süre sonra...
Mobilde çevrimdışı dinleme özelliği sadece premium üyelikte mi var ?
Yoksa reklamlı halde çevrimdışı dinleme yapabiliyor muyuz ?
Müzik arşivi daha geniş
baya farklı hocam, hatta ikisini de kullanınca ne benzerliği var diyesin geliyo.
grooveshark tarayıcıdan çalışan bi sistem, spotify ise kendi yazılımını kullanıyo ve p2p çalışıyo. peki bunun bana ne faydası var dersek, şöyle ki, spotify da bi şarkıya tıkladığım anda çalmaya başlıyo. anında yani. hani kendi bilgisayarımdaki müziği media player ile açayım desem onda bile anlık bi gecikme olur diskten okuyp açana kadar. spotify da bu bile yok gibi. acayip bişey.
bide grooveshark son zamanlarda bozdu baya, bi şarkıyı arşivime ekliyorum, kullanıyorum, sonra bi bakıyorum ki arivimden silmiş kendiliğinden.
yada, bazı şarkılar çalıyoken bikaç gün sonra çalmamaya başlıyo. aynı şarkıyı ismiyle aratıp farklı upload'larını çaldırmama gerekiyo. grooveshark artık beni çok deli etti.