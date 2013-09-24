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Spotify artık ülkemizde de kullanılabiliyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify artık ülkemizde de kullanılabiliyor
Kullanıma sunulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizde resmi olarak desteklenmeyen popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, sonunda uzun zamandır beklenen Türkiye desteğine kavuştu ve aralarında Tayvan, Arjantin ve Yunanistan'ın da olduğu dört yeni ülkede de kullanılmaya başlandı.
Yeni eklenenler ile 32 farklı ülkede aktif olarak kullanılabilen ve toplam 21 milyon kullanıcı ile 20 milyondan fazla şarkıya sahip olan Spotify, çevrimiçi olarak müzik dinlenmesine imkan tanıyor. Normal şartlarda ücretsiz olarak kullanılabilen servis, reklamların görüntülenmesi istemeyen kullanıcılara paralı abonelikler de sunuyor. Ayrıca yeni üyelere 30 günlük Premium paketi ücretsiz olarak veriliyor.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, internet tarayıcısı ya da özel programla kullanılabilen Spotify servisinin Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://thenextweb.com/media/2013/09/24/spotify-quietly-launches-in-taiwan-its-fourth-country-in-asia/ Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Arkadaslar kredi kartsız nasıl uye olabilirim. Bir yolu var mi acaba?


İnial kart, paypal kart ve ayrica paypal hesabim var
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DH Misafiri 4 yıl
Spotify ı Mobil internetimle kullanamıyorum sadece wifi bağlıyken kullanabiliyorum . Be yammalıyım
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DarkEternal 4 yıl
Spotify ile yeni şarkılar nasıl keşfediyorsunuz?
Ben mesela sevdiğim şarkıları liste yapıyorum ve sonra o listenin radyosunu başlatıyorum, ama önerdiği şarkılar hep aynı çıkıyor bir süre sonra...
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DH Misafiri 4 yıl
Spotify ı Mobil internetimle kullanamıyorum sadece wifi bağlıyken kullanabiliyorum . Ne yapmalıyım
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estefanik 5 yıl
Arkadaşlar şunu merak ediyorum premiumu aldık ve atıyorum 10 tane albümü pcye arşivledik.Sonra üyelik bitti.Şarkılar hala bizim mi ?
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chinaski 5 yıl
selamlar.. premium olmadan once örneğim zakkum'un son albümünü dinliyordum. süre dolunca premium'a gecmek istedim, odeme yaptim. tekrar zakkumun albümünü dinleyip cevrimdisi kullanmaya ayarlamak istedim, albümü bulamıyorum şuan? ne alaka anlamadım?
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Fear of the Dark 5 yıl
Mobil cihazlarımda kullanmadığım için Türkiye'ye gelmesi bilgisayardan kullananlar için pek bir şey ifade etmeyecektir.
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eak101 5 yıl
Turkcell'in net paketleriyle cebelleşip fizy veya turkcell muzik gibi uygulamaları çekene kadar.. sadece 9.99 lira gibi makul bi ücretle üstelik şarkıları telime indirip çevirimdışı dinlerim daha iyi!
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xxxone 5 yıl
Nexus 4'e yükledim 2 gün bedava premium verdi.
Mobilde çevrimdışı dinleme özelliği sadece premium üyelikte mi var ?
Yoksa reklamlı halde çevrimdışı dinleme yapabiliyor muyuz ?
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adnan96 5 yıl
bu haber neden dh anasayfasında çıkmıyor acaba
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Uz-nn 5 yıl
Premium üyeler şarkı indire bilir diyor mp3 olarak mı indiriyor bilenler varmı premium olacam ona göre ?
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Computeus 5 yıl
Groovesharktan ne farkı var?
2 Yanıt Yanıtla
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Fear of the Dark 5 yıl Computeus
Computeus
Groovesharktan ne farkı var?

Müzik arşivi daha geniş
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01001101 5 yıl Computeus
Computeus

Groovesharktan ne farkı var?

baya farklı hocam, hatta ikisini de kullanınca ne benzerliği var diyesin geliyo.

grooveshark tarayıcıdan çalışan bi sistem, spotify ise kendi yazılımını kullanıyo ve p2p çalışıyo. peki bunun bana ne faydası var dersek, şöyle ki, spotify da bi şarkıya tıkladığım anda çalmaya başlıyo. anında yani. hani kendi bilgisayarımdaki müziği media player ile açayım desem onda bile anlık bi gecikme olur diskten okuyp açana kadar. spotify da bu bile yok gibi. acayip bişey.

bide grooveshark son zamanlarda bozdu baya, bi şarkıyı arşivime ekliyorum, kullanıyorum, sonra bi bakıyorum ki arivimden silmiş kendiliğinden.

yada, bazı şarkılar çalıyoken bikaç gün sonra çalmamaya başlıyo. aynı şarkıyı ismiyle aratıp farklı upload'larını çaldırmama gerekiyo. grooveshark artık beni çok deli etti.
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