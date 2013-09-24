Spotify artık ülkemizde de kullanılabiliyor

Kullanıma sunulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizde resmi olarak desteklenmeyen popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, sonunda uzun zamandır beklenen Türkiye desteğine kavuştu ve aralarında Tayvan, Arjantin ve Yunanistan'ın da olduğu dört yeni ülkede de kullanılmaya başlandı.

Yeni eklenenler ile 32 farklı ülkede aktif olarak kullanılabilen ve toplam 21 milyon kullanıcı ile 20 milyondan fazla şarkıya sahip olan Spotify, çevrimiçi olarak müzik dinlenmesine imkan tanıyor. Normal şartlarda ücretsiz olarak kullanılabilen servis, reklamların görüntülenmesi istemeyen kullanıcılara paralı abonelikler de sunuyor. Ayrıca yeni üyelere 30 günlük Premium paketi ücretsiz olarak veriliyor.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, internet tarayıcısı ya da özel programla kullanılabilen Spotify servisinin Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://thenextweb.com/media/2013/09/24/spotify-quietly-launches-in-taiwan-its-fourth-country-in-asia/