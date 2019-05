Spotify web siteleri için Play butonunu başlattı

Son dönemlerde web siteleri içerik yayınından ziyade barındırdıkları sosyal ağlara ait paylaşım araçları ile de önemli bir görev üstlenmeye başladı. Sosyal ağların bu paylaşım butonlarının zaman zaman günde milyonlarca kere tıklandığı oluyor. Bu büyük potansiyeli gören çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, web siteleri için Play butonunu yayınladığını duyurdu.





Tarayıcı tabanlı basit bir arayüze sahip olacak buton ile Spotify; Rdio ve Rhapsody gibi rakiplerine karşı da üstünlük kurmayı planlıyor.





Butona tıklayan ziyaretçiler site sahibinin müzik ve oynatma listelerini çevrimiçi dinleyebiliyor. Bu hizmet için Spotify; Tumblr, The Huffington Post, Time Out Group, The Guardian, NME, Rolling Stone, Entertainment Weekly, People ve Spin gibi pek site ile anlaşma imzaladı. Özellikle Tumblr'da temaya uygun müzikler ile butonun oldukça işlevsel olduğu belirtiliyor.





Widget oluşturma aracı da sunan Spotify birkaç kolay tıklama ile kodları hazır hale getiriyor. Farklı widget boyutları hazırlamak da mümkün.





Standart Spotify üyeleri bu hizmeti reklamlı olarak alabilirken premium kullanıcılar reklamsız versiyonunu görebiliyor.





Bu girişim ile firmanın kullanıcı sayısına önemli bir katkı yapacağı tahmin ediliyor. Sosyal ağların paylaşım araçlarının ulaştığı başarı dikkate alındığında bu hiç de zor değil.