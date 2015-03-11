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Spotify'ın Türkçe müzik arşivi arttı

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'ın Türkçe müzik arşivi arttı
Son dönemde oldukça hızlı bir büyüme gerçekleştiren çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, artık kullanıcılarına çok daha fazla Türkçe müzik sunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden Vodafone ile işbirliğine giren Spotify, şimdi de Türçe müzik arşivini hatırı sayılır bir seviyede arttırdığını duyurdu. Kullanıcılarına Teoman’dan Müslüm Gürses ve Ajda Pekkan’a kadar daha pek çok sanatçının müziklerini sunmaya başlayan servis, bu gelişmeyin kutlamak adına da buradan ulaşılabilen Türk müziğinin en hit parçalarından oluşan özel bir çalma listesi hazırladı.
Türk müzikseverlerin uzun süredir beklediği bu gelişmeyle ilgili Spotify Türkiye Ülke Direktörü Ergül Çivi ise, "Türkiye’de çok sevilen muhteşem sanatçılarımız var ve yerel müzik biz Türkler için her zaman bir gurur kaynağı olmuştur. Şimdi bütün Türkçe müzik hayranları platformumuzda sevdikleri sanatçıların şarkılarını dinleyebilir ve sevdikleri müziğin keyfini çıkarabilirler" şeklinde konuştu.

http://www.bersay.com.tr/tr/musterimiz-spotify.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Arkadyeviç 4 yıl
Bu haber baya geç oldu sanki hocam ?
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bkaakco 4 yıl
Windows için 1.0 sürümü de nihayet gelmiş, arayüz biraz yenilenmiş ve şarkı sözleri özelliği eklenmiş. Önceden betaydı sanırım çünkü sürüm 0.9'du en son. OS X ve Linux için de gelmiştir muhtemelen.
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