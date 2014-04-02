Spotify'ın arayüz tasarımı yenilendi

Ülkemizde de hizmet veren dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Spotify, iOS, web ve masaüstü tarafında (Android daha sonra) tasarım değişikliğiyle yenilendi.

Şirketin günümüze kadar yaptığı en büyük değişiklik olarak gösterilen yeni tasarım, yukarıda yer alan görselde de görüldüğü siyah ağırlıklı bir yapıyla dikkat çekiyor. Siyah ve açık siyah ağırlıklı bu renk tercihiyle gri arayüzü geride bırakan servis, köşeleri yuvarlatılmış simgeler ve güncellenmiş font tarzıyla da eskiye oranla daha güzel görünüyor. Yeni tasarım çizgisiyle içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşılabildiği belirten Spotify, özellikle mobil uygulamalarda arkaplan görsellerine ciddi oranda bulanıklık veriyor ve son olarak eklenen "Your Music" özelliğiyle favori müziklerin kaydedilmesini, organize edilmesini ve bu içerikler içeresinde gezinmesini ciddi anlamda daha kullanışlı hale getiriyor. Servis bünyesinde arama özelliğinin de geliştirildiği belirtiliyor.

Konu hakkında Spotify'ın hazırladığı tanıtım videosunu aşağda izleyebilirsiniz.

http://news.spotify.com/us/