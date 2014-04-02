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Spotify'ın arayüz tasarımı yenilendi

5 yıl
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14
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'ın arayüz tasarımı yenilendi
Ülkemizde de hizmet veren dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Spotify, iOS, web ve masaüstü tarafında (Android daha sonra) tasarım değişikliğiyle yenilendi.
Şirketin günümüze kadar yaptığı en büyük değişiklik olarak gösterilen yeni tasarım, yukarıda yer alan görselde de görüldüğü siyah ağırlıklı bir yapıyla dikkat çekiyor. Siyah ve açık siyah ağırlıklı bu renk tercihiyle gri arayüzü geride bırakan servis, köşeleri yuvarlatılmış simgeler ve güncellenmiş font tarzıyla da eskiye oranla daha güzel görünüyor. Yeni tasarım çizgisiyle içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşılabildiği belirten Spotify, özellikle mobil uygulamalarda arkaplan görsellerine ciddi oranda bulanıklık veriyor ve son olarak eklenen "Your Music" özelliğiyle favori müziklerin kaydedilmesini, organize edilmesini ve bu içerikler içeresinde gezinmesini ciddi anlamda daha kullanışlı hale getiriyor. Servis bünyesinde arama özelliğinin de geliştirildiği belirtiliyor.
Konu hakkında Spotify'ın hazırladığı tanıtım videosunu aşağda izleyebilirsiniz. 

http://news.spotify.com/us/ Yorum Yaz
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LegendM 5 yıl en beğenilen
Yahu nedir bunların android e olan bu kini
Anlamıyorum firmalar neden su android uygulamalarını en son çıkarıyor
Dünyada en çok kullanilan mobil platform android neyin kafası bu
Yahu nedir bunların android e olan bu kiniAnlamıyorum firmalar neden su android uygulamalarını en son çıkarıyorDünyada en çok kullanilan mobil platfor...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 5 yıl
eğer eski ara yüze dönmeyi bilen varsa lütfen cevap yazsın. eski ara yüz çok güzel ve düzenliydi, şimdi neyin nerede olduğu belli değil. bildiğim kadarıyla zaten insanlar artık tarayıcıdan da girebiliyorlar, bari indirdiğimiz programa dokunmasınlar. berbat.
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bkaakco 5 yıl
Windows 8'e benzetmeye çalışmışlar ama becerememişler. Ben beğenmedim.
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bLind 5 yıl
Telefonda arayüz güncellendi ama mac de hala aynı.Ayrıca iosda sıkıntılar mevcut.
EDİT:Bugün mac ede güncelleme geldi mac sürümü daha çok hoşuma gitti
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regaibyigit. 5 yıl
çok güzel olmuş eski tasarım tam anlamıyla faciaydı
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Schnitter 5 yıl
Beğenmedim. Spotify ücretli bir uygulama ama, free kullanan kullanıcılara da biraz daha kolaylık sağlamalı.
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knife130 5 yıl
Fizy'nin neyine destek veriyorsunuz anlamadım kendi sunucularına yüklemiyorlardı ki şarkıları youtube da bulup çalıyordu sadece o yüzden müziklerin hepsi kaliteli olmuyordu tamam belki ücretsizdi ama zaten fizy gibi olupta ücretsiz olan bir çok website var.
Ücretsiz fizy yerine reklamlı Spotify'yi tercih ederim.
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byJuck 5 yıl
yeni tasarıma nasıl geçiyoruz acaba ? güncelleme falanda gelmedi. free kullanıcılara yok mu acaba : ) WEB sürümünü kullanıyorum
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caglet 5 yıl
fizy'e tam destek verdik , ama bi türlü aşamadı kendini , yabancı uygulamalara mecburuz . TTnet müzik kullanmak istemiyorum..
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pop-up 5 yıl
Yeni tasarım güzel
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daedlus 5 yıl
Ah be fizy,zamanından geliştirecektin kendini ama uygulaması berbatlaştıkça berbatlaştı,güncelleme gelmedi
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LegendM 5 yıl en beğenilen
Yahu nedir bunların android e olan bu kini
Anlamıyorum firmalar neden su android uygulamalarını en son çıkarıyor
Dünyada en çok kullanilan mobil platform android neyin kafası bu
1 Yanıt Yanıtla +11
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Golden Gate 5 yıl LegendM
LegendM

Yahu nedir bunların android e olan bu kini

Anlamıyorum firmalar neden su android uygulamalarını en son çıkarıyor

Dünyada en çok kullanilan mobil platform android neyin kafası bu

+ olarak bütün bedavacıların bulunduğu platform .
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