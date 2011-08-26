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Sprinkle oyunu dört çekirdekli NVIDIA Kal-El desteğiyle Android Market'te yerini aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sprinkle oyunu dört çekirdekli NVIDIA Kal-El desteğiyle Android Market'te yerini aldı
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Tablet cihazlarının gelişmesiyle mobil oyun sektöründe de yukarı doğru hızlı bir ivme yaşanmaya başladı. Özellikle çift çekirdekli NVIDIA Tegra işlemcileri barındıran tablet cihazları için özel olarak hazırlanmış oyunlar yüksek grafik kalitesiyle dikkat çekiyor. 

Ancak şimdiden firmalar NVIDIA’nın yeni nesil 4 çekirdekli işlemcisi Kal-El için kolları sıvamış durumda. Bu firmalaran birisi mobil oyun alanında faaliyet gösteren Mediocre firması. 

Firmanın Sprinkle adlı oyunu çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemci barındıran tablet ve akıllı telefonlar için geliştirildi ve dün Android Market’te yerini aldı.

Büyük su akıntılarını belirli açılarda kullanarak etrafta bulunan evlerin düşen alevlerden korumaya çalıştığınız 46 farklı seviyeye sahip oyunda büyük kayalar gibi engelleri de hesaba katmanız gerekiyor. 

Sprinkle oyununu diğerlerinden ayıran özellik ise NVIDIA’nın Kal-El kod adlı dört çekirdekli yeni nesil işlemcilerini destekliyor olması. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan Kal El kod adlı Tegra 3 işlecmilerin her bir çekirdeği 1.5GHz hızında ve 12 işlem birimli yeni GPU’suyla 2560 x 1600 çözünürlüğünü destekleyebiliyor. Tegra 2’den 5 kat daha fazla performans sunan Kal-El işlemcilerin yüksek çözünürlükteki mobil oyunların da önünü açması bekleniyor.

Bu işlemcileri destekleyen ilk uygulamalardan biri olacak Sprinkle hali hazırda market üzerinden 1.99$ karşılığında satılıyor. 

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NDS 8 yıl en beğenilen
Ne diyelim... bizim telefonlardaki işlemci sanki i7nin yanında pentium3 gibi kaldı :(
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turbo-powwer 8 yıl
İşte böyle böyle gelişecek HD Gaming tabletlerde , NVIDIA en güzel şekilde firmalara destek veriyor , böylece hem onlar kazanıyor hemde biz oyun severler.
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OverClocK1ng 8 yıl
İşte böyle oyun desteği de görürse ARM tahminlerden daha da iyi ilerleme gösterir...
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NDS 8 yıl en beğenilen
Ne diyelim... bizim telefonlardaki işlemci sanki i7nin yanında pentium3 gibi kaldı :(
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