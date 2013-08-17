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Stack yazıcı konsepti ile kağıt tepsisi ihtiyacı ortadan kalkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Stack yazıcı konsepti ile kağıt tepsisi ihtiyacı ortadan kalkıyor

Günümüz yazıcı türleri standart olarak bir kağıt tepsisine ihtiyaç duyar ve kullanım alanlarına göre bu tepsilerin sayısı birden fazla olabilir. Yazıcıların boyutlarının büyümesine ve sık sık kağıt beslemesi nedeniyle zaman kaybına neden olan kağıt tepsisi ihtiyacını ortadan kaldıracak bir proje geliştirildi.

Mugi Yamamoto tarafından geliştirilen Stack adlı yazıcı konsepti bir kağıt tepsisi yerine kağıt yığınının üzerine yerleştiriliyor. Yığındaki kağıt miktarı ayarlanabiliyor. Böylece çıktı aldıkça yazıcı yavaş yavaş yere yaklaşıyor ve günlerce herhangi bir beslemeye gerek olmadan yazdırma işlemi devam edebiliyor.

Yamamoto, aylarca süren çalışmaları sonucunda bir prototip geliştirmeyi başarmış. Ancak seri üretim yapacak sermayesi olmadığı için sektörün önemli oyuncularından ticari bir sürüm ortaya çıkarmak için mali destek bekliyor. 

http://www.wired.com/design/2013/08/a-printer-that-eats-its-way-down-a-stack-of-paper/#slideid-193901 Yorum Yaz
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SiNaPSiS 6 yıl en beğenilen
O kağıt yığını o kadar düzgün durmayacağı için bence bir sürü kağıt sıkışması olacak
1 Yanıt Yanıtla +6
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Virinom 6 yıl
10ursaka
VirinomOnun yerine yazıcıya tuvalet kağıdı gibi rulo taksak koparıp koparıp kullansa olmaz mı ?
Böyle güzel bir fikir ulu orta açıklanmamalı. Patentini hemen almalıyım :D

Ah şu liseli olmak yok mu nelerin nelerin patentini alacam ama
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NRLLH42 6 yıl
Rüzgar cızmaz inşallah
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TechnoMobile 6 yıl
Virinom
Onun yerine yazıcıya tuvalet kağıdı gibi rulo taksak koparıp koparıp kullansa olmaz mı ?

Böyle güzel bir fikir ulu orta açıklanmamalı. Patentini hemen almalıyım :D
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Virinom 6 yıl
Onun yerine yazıcıya tuvalet kağıdı gibi rulo taksak koparıp koparıp kullansa olmaz mı ?
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DH Misafiri 6 yıl
Mugi Yamamoto sanırım karadenizli...
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einhander 6 yıl
kickstartera alalım bu arkadası seri uretım ıcın butce toplar
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Rusty 6 yıl
Birisi o kağıt yığınının üzerine tepiği vurursa görürüm ben o yazıcıyı... Türkiyede zaten hiç iş yapmaz. Bence devasa tepsili bir yazıcı yapsaydı daha çok tutardı. Kaldı ki o boyutlarda bir yazıcının duplex olması lazım.
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SiNaPSiS 6 yıl
O kağıt yığını o kadar düzgün durmayacağı için bence bir sürü kağıt sıkışması olacak
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matmuhendisi 6 yıl
günün konusu yazıcılar galiba :)
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