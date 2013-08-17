Stack yazıcı konsepti ile kağıt tepsisi ihtiyacı ortadan kalkıyor





Günümüz yazıcı türleri standart olarak bir kağıt tepsisine ihtiyaç duyar ve kullanım alanlarına göre bu tepsilerin sayısı birden fazla olabilir. Yazıcıların boyutlarının büyümesine ve sık sık kağıt beslemesi nedeniyle zaman kaybına neden olan kağıt tepsisi ihtiyacını ortadan kaldıracak bir proje geliştirildi.





Mugi Yamamoto tarafından geliştirilen Stack adlı yazıcı konsepti bir kağıt tepsisi yerine kağıt yığınının üzerine yerleştiriliyor. Yığındaki kağıt miktarı ayarlanabiliyor. Böylece çıktı aldıkça yazıcı yavaş yavaş yere yaklaşıyor ve günlerce herhangi bir beslemeye gerek olmadan yazdırma işlemi devam edebiliyor.





Yamamoto, aylarca süren çalışmaları sonucunda bir prototip geliştirmeyi başarmış. Ancak seri üretim yapacak sermayesi olmadığı için sektörün önemli oyuncularından ticari bir sürüm ortaya çıkarmak için mali destek bekliyor.

http://www.wired.com/design/2013/08/a-printer-that-eats-its-way-down-a-stack-of-paper/#slideid-193901