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Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı

2018 yılında İngiltere'nin belirli bölgelerinde robotlarla teslimat yapmaya başlayan Starship Technologies, açıkladığı verilere göre 50 bin teslimatı başarıyla tamamladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Kargo robotlarının bulunduğu sektör hâlâ küçük olsa da Starship Technologies, İngiltere’de 2018’de başlattığı kargo hizmetinde 50 bin teslimatı geçtiğini açıkladı. Firmanın açıkladığı bir diğer metrik ise robotların bu teslimatları gerçekleştirmek için 322 bin kilometre yol gitmesi oldu.
Normal kargo firmalarıyla kıyaslandığında çok küçük bir değer olan 50 bin, robotik sektörü için iyi bir işaret. FedEx, Şubat ayı verilerine göre günde 15 milyon paket teslimatı yapıyordu. Domino’s Pizza ise günde 2 milyondan fazla pizza teslimatı yapıyor. Bu kadar geniş bir sektörde firmaların robotlardan faydalanması, hem enerji hem de vakit tasarrufu sağlayacaktır.

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baris070707 1 ay yeni yorumcu
Gerçekten bizim ülkede böyle birşey olsa hiç düşünemiyorum.
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DH Misafiri 1 ay
bizim gibi vasat kaotik bir ortamın varolduğu çarpık kentleşme, kanun tanımamazlık kurallara uymamazlığın hat safhada olduğu, fakir ülkelerde malesefki yemez.
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Musty3535123 1 ay
burda olsa çalarlar bunu aga, yemez.
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kayamtky 1 ay
Takdir etmemek elde değil.
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fuckulteli 1 ay
Robotların hareket edebileceği yollar, kaldırımlar istiyoruz biz öncelikle.. Sonrası daha kolay :)
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fotifoti 1 ay fuckulteli
Önce bir bizim yürüyeceğimiz yollara kavuşalım. Robot eksik kalsın
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