Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı

Teknoloji Editörü
Kargo robotlarının bulunduğu sektör hâlâ küçük olsa da Starship Technologies, İngiltere’de 2018’de başlattığı kargo hizmetinde 50 bin teslimatı geçtiğini açıkladı. Firmanın açıkladığı bir diğer metrik ise robotların bu teslimatları gerçekleştirmek için 322 bin kilometre yol gitmesi oldu.verilerine göre günde 15 milyon paket teslimatı yapıyordu. Domino’s Pizza ise günde 2 milyondan fazla pizza teslimatı yapıyor. Bu kadar geniş bir sektörde firmaların robotlardan faydalanması, hem enerji hem de vakit tasarrufu sağlayacaktır.
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