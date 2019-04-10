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LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi

LG’nin Signature OLED TV R isimli televizyonu CES 2019 fuarının en dikkat çekici ürünlerindendi. Kıvrılabilir yapıda bu televizyon Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi.
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3
Televizyonlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi
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Geride bıraktığımız CES 2019 fuarının belki de en ilgi çekici ürünlerinden biri olan LG Signature OLED TV R, özellikle kıvrılabilir yapısıyla öne çıkıyordu. 65 inç boyutunda televizyon kullanmadığınız zamanlarda altında bulunan kutu içerisine kıvrılarak size daha çok alan sunabiliyor. Bu televizyon modeli 9 Nisan -14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Milano Tasarım Haftası’nda sergileniyor.

Foster + Partners ile ortak sanat projesi

Ünlü mimarlık ve endüstriyel tasarım firması Foster + Partners ortaklığıyla hazırlanan sanat projesinin merkezinde LG’nin kıvrılabilir televizyonu bulunuyor. Bu OLED TV’nin geliştirilmesi sırasında da ürünün dış geometrisi ve son rötuşlarının yanı sıra özel iç mekaniğini tasarlama konusunda Foster + Partners ile işbirliğine gidilmiş.

Ayrıca Bkz. "YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor"

LG Signature OLED TV modeline yakından bakıldığı zaman Full View modunda mekanları geniş ekran ev sinemasına çevirdiği görülebiliyor. Kapanıp alüminyum kasasına yerleştiği Zero View’da ise oldukça hoş duran tasarımı sayesinde eviniz içerisinde güzel bir detay olarak durduğunu söyleyebiliriz. Serginin temel amacı da bu özelliği ile televizyonun sanat objesine dönüşebildiğini göstermek.

LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi
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İtalya’nın Milano kentindeki Superstudio Più’de Milano Tasarım Haftası boyunca sergilenecek olan LG'nin kıvrılabilir televizyonunu merkeze alan enstalasyonu isteyenler deneyimleyebilecekler. Haberimiz içerisinde yer alan görsellerden de inceleyebilirsiniz.

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DH Misafiri 1 ay
20000 lira normal tv fiyatları.50000 den aşağı imkansız
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baris007 1 ay
kıvrılmıyor katlanıyor.
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The.Mafia 1 ay
Artık 20000 lira mı olur 50000 lira mi göreceğiz
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