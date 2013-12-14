SteamOS işletim sistemi kullanıma sunuldu, indirebilirsiniz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Valve uzun süredir merakla beklenen oyun odaklı yeni işletim sistemi SteamOS'u kullanıma sundu. Yoğun ilgi nedeniyle, yayınlanır yayınlanmaz sunucu sorunlarının baş gösterdiği 960MB büyüklüğündeki işletim sistemi, Steam Machines isimli oyun platformuna güç verecek. Linux tabanlı bir platform olduğu için kullanımı alışkanlık gerektiren işletim sistemini, yazılım meraklılarının hemen, diğer kullanıcıların ise 2014 sonlarına kadar beklemesi tavsiye ediliyor. Valve aynı zamanda 300 şanslı test adayına, kendi hazırladığı Steam Machines cihaz prototiplerini dağıtmaya başladı. Yepyeni oyun kontrolcüsüyle merak uyandıran platformun oyun desteği konusunda neler sunacağı ise şimdiden merak konusu zira Steam servisi üzerindeki hangi oyunların ne zaman ve nasıl platforma giriş yapacağı şimdiden merak konusu.
Vave yayınladığı sıkça sorulan sorular sayfasında, kurulumun nasıl yapılacağı konusunda bir rehber de yayınladı. Yeni bir işletim sistemi olarak kurulduğu makinedeki var olan tüm bilgileri silen SteamOS, genel olarak Debian Linux 7.1 dağıtımının bir varyasyonu olan işletim sistemi şu an sadece Nvidia ekran kartları ile çalışırken, AMD kartlar için sürücü çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. İşlemci tarafında hem AMD hem de Intel çözümleriyle uyumlu olan işletim sistemi aynı zamanda otomatik olarak çıkan güncellemeleri alabiliyor. Torrent'e de düşen de işletim sistemini meraklıları hemen şimdi indirebilirler.
İndirmek için gerekli link: http://repo.steampowered.com/download/
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güzel soru bende aynı şeyi merak ediyorum aynen... terorik bilgiler üzerine baya konuşulmuş ama son son kullanıcı deneyimleri pek yok yorumlar arasında..
Rica ediyorum konuya vakıf değilseniz yorum yapmayın.
1- Windows için tasarlanan oyunu açmak gibi bir iddasi yok zaten. linux oyunlarını en iyi şekilde açma iddasi var. (geliştirilme amacı olarak) store.steampowered.com/...
2- Linux üzerinde windows oyunları açmak için emülator var.
3- Adamlar ya bir linux yapalım insanlar ubuntu ya steam kuramıyordu gelsin bunu kullansın diye yapmıyor. Steambox var. bununla bir pc konsol cihazları için hem yönetilmesi hem performansı buna uygun bir distro elde etmek ve ötesi amaçlanıyor. Kayıtlı debian geliştiricilerine sınırsız steam hesabı vermek gibi bir desteği bile vardı. düşünsenize sınırsız steam.ne alırsan al FREE.
"Az oyun var" az neye göre az
steamdb.info/...
adresine göre doğrulanmış 1137 tane oyun mevcut. borderlands 2 , wasteland 2 tarzı oyunlar da listeye dahil.
Crackli oynuyorsan cracklı windows ta kullanırsın senin için linux olmus olmamış zaten bir önemi yok. hatta steam de senin için önemsiz.
android gibi güncellemesi unutlan bir sisteme dönüşmez inş :)
Daha önceleri çok test ettim. Windows ile Linux'un arasında ciddi OpenGL performans farkları yok. Bir ara 64bit desteği linuxda çok iyidi. Windows'un ki berbattı. Ama artık performans ve 64bit uymluluğu hemen hemen aynıdır.
Linux'un avantajı, lisansın ücretsiz olması, virüs spam programları ile uğraşmıyorsunuz, bir de windowsun kronik sorunu olan çalıştıkça sistemin yavaşlama sorunu GNU/Linux dağıtımlarında olmaz.
Açık kod olması avantajını hiç söylemiyorum bile. Programcı olmayan birine sabaha kadar anlatsan anlamaz.
Windows ile mutluysanız hiç linuxla uğraşmayın. Windows her şeye rağman oyunlarda bir numara. Diğer taraftan BSD'ler ve Gnu/Linux'larda programcılık ve sunucu uygulamaları ile uğraşanlar için isviçre çakısı gibidir.
Bir de ilginçtir, bilgisiyarlar hiç ilgisi olmayanlar özellikle ubuntuyu çok seviyorlar. Yaşı epeyce olan yetişkinlere, yedek sistem olarak ubuntu kurmuştum. 1-2 yıl sonra karşılaştıklarımda artık yedek olarak kurduğum ubuntuyu kullanmaya başlamışlar. Adam internete giriyor, haberleri okuyor ve becerebilirse torrent ile film izliyor. Gerisi onun için önemli değil. Format derdi yok. Onlar için en büyük avantaj. Bir de spam yazılımlarından kurtuluyor. Zira spamlardan normal bir windows kullanıcısı baş edemez. LTS sürümlerinde güncelleme desteği 5 yıl kadar. Sonrasında tek komutla tüm sistemi güncelliyebiliyorsunuz. Sistem araçlarıyla da bir tıklamayla sistemi Ubuntu'da güncelleyebiliyorsunuz. Eskinden güncelleme işi tam bir operasyondu. Ubuntu'nun sistem araçlarıyla işler kolaylaşıyor. Ubuntu'yu bu yüznden insanlar çok seviyor.
Buna rağmen arkadaşlarım sorar linux kurayım kur filan derler. Ben de " sevmezsin boşver derim." Gnu/linux kullanıcı kitlesi çok değişik. O yüzden hoşlamıyorsanız zorlamayın.
Linux çok farklı bir sistemdir. Öyle bir sistem düşünün ki
sistemin çekirdeğini başka bir vakıf, işletim sistemi araçlarını(GNU) başka bir vakıf, grafik sunucusunu başka bir vakıf, masasütü ortamını(kde,gnome gibi..) başka bir vakıf, uygulamaları ise yazılım vakıfları, bazı şirketler(IBM, HP, RedHat, Suse, Google, hatta microsoft) ve kişiler sağlasın.
Sonrada birileri çıkıp bu yazılım kaynaklarını kullanarak linux dağıtımları oluşturuyor. Debian, Fedora, Red Hat Enterprise, Slackware(ilk favori dağıtımım), Gentoo, Suse Linux Enterprise...
GNU/Linux kategori açısından windows ve macos ile kıyaslanamaz. Bu uçak gemisi ile tırları karşılaştırmak gibi bir şey.
Linux'a çöp demek bu nedenlerden dolayı saçmalıktır ve söyleyenin cehaletini ortaya koyar.
istediğim google crhome ve vlc playerdı fakat hıcbırşey kuramıyorum 2 kez ındırdım 2 kez sıldım...
Crhome Chrome
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