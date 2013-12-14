SteamOS işletim sistemi kullanıma sunuldu, indirebilirsiniz!

Valve uzun süredir merakla beklenen oyun odaklı yeni işletim sistemi SteamOS'u kullanıma sundu. Yoğun ilgi nedeniyle, yayınlanır yayınlanmaz sunucu sorunlarının baş gösterdiği 960MB büyüklüğündeki işletim sistemi, Steam Machines isimli oyun platformuna güç verecek. Linux tabanlı bir platform olduğu için kullanımı alışkanlık gerektiren işletim sistemini, yazılım meraklılarının hemen, diğer kullanıcıların ise 2014 sonlarına kadar beklemesi tavsiye ediliyor. Valve aynı zamanda 300 şanslı test adayına, kendi hazırladığı Steam Machines cihaz prototiplerini dağıtmaya başladı. Yepyeni oyun kontrolcüsüyle merak uyandıran platformun oyun desteği konusunda neler sunacağı ise şimdiden merak konusu zira Steam servisi üzerindeki hangi oyunların ne zaman ve nasıl platforma giriş yapacağı şimdiden merak konusu.

Vave yayınladığı sıkça sorulan sorular sayfasında, kurulumun nasıl yapılacağı konusunda bir rehber de yayınladı. Yeni bir işletim sistemi olarak kurulduğu makinedeki var olan tüm bilgileri silen SteamOS, genel olarak Debian Linux 7.1 dağıtımının bir varyasyonu olan işletim sistemi şu an sadece Nvidia ekran kartları ile çalışırken, AMD kartlar için sürücü çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. İşlemci tarafında hem AMD hem de Intel çözümleriyle uyumlu olan işletim sistemi aynı zamanda otomatik olarak çıkan güncellemeleri alabiliyor. Torrent'e de düşen de işletim sistemini meraklıları hemen şimdi indirebilirler.

http://repo.steampowered.com/download/ İndirmek için gerekli link: