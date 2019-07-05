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SteelSeries Arctis 1 hediyelerle geldi

SteelSeries’in giriş seviyesinde oyuncular için hazırladığı Arctis 1 kulak üstü kulaklığı ülkemize de geldi. Ön sipariş sürecinde 270TL değerinde oyun içi hediye çeki de verilecek.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SteelSeries’in kısa süre önce lanse ettiği yeni kulak üstü oyuncu kulaklığı Arctis 1 ülkemize de geldi. SteelSeries ön sipariş sürecinde oyun içi ödüllerin de verildiği bir kampanya hazırlamış.

SteelSeries Arctis 1 özellikleri ve fiyatı

Kolayca katlanabilen Arctis 1, tüm platformlarda kullanılabilir bir oyuncu kulaklığı. Çıkarılabilir mikrofonu ve şık tasarımı kadar sadeliği de ön plana çıkıyor. Evrensel 3.5 mm bağlantısı ile PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch dahil olmak üzere tüm platformlarda oyun deneyimi için kullanılabilecek olmasının yanı sıra özel soundscape özelliği ve ses sürücüleri ile donatılmış Arctis 1, oyunculara ses kalitesinden taviz vermeyecekleri uygun fiyatlı bir deneyim yaşatacak.

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Doğal ses netliği ve gürültü önlemek için ClearCast mikrofonu kullanılan üründe, Artcis 3, 5, 7 ve 9X modellerinin aksine mikrofonu itilip çekilmek yerine direkt olarak çıkarılabiliyor. Airweave kumaşı ve çelik ile oldukça uyumlu olan konforlu kafa bandı sayesinde hem uzun süreli dayanıklılığa sahip hem de hareket halinde kullanıma uygun.

SteelSeries Arctis 1 modeli Hepsiburada üzerinden 419TL ile ön siparişe başlamış durumda. Ön sipariş verenler ise PUBG Mobile (100 TL), Lords Mobile (100 TL), MIA Online (50 TL) ve Wolfteam (20 TL) oyunlarında geçerli oyun içi hediye çekinin sahibi olacak.

 

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scorpion20 1 gün
hediyelerini alıp fiyatını ucuzlatsalar daha iyi olmaz mı?
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Terracide 2 gün
ARCTIS 3 ZATEN O PARA???? HATTA DAHA UCUZA BULUNUYOR?????????
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The Balance 2 gün
Verdikleri hediyeye bak şaka gibi. Keşke hediye vermek yerine fiyatını daha da düşürseler. 430 TL nedir yahu. Harbiden birşey alınacak gibi değil ülkede anasını satayım.
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01myavuz 2 gün
Arctis 3 ten ne farkı var?
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