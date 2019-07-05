Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet

AMD’nin üretim tarafında yaptığı önemli hamlelere rağmen oyunculara ulaşmakta başarılı olamaması Nvidia’nın işine yaradı. Firma bu yıl 12nm sürecinde GeForce RTX ekran kartlarını piyasaya sürdü ve RTX Super kartları da yakında piyasaya çıkacak. Hakimiyetini koruyan firma 7nm sürecine gelecek yıl geçiyor.

Resmi açıklama

Nvidia Güney Kore şefinin yaptığı açıklamalara göre Ampere adını alacağı tahmin edilen yeni 7nm mimarisi Samsung tarafından üretilecek. Şef Samsung’un 7nm üretim araçlarına güvendiklerini ve ortaklarının bu güveni kazanmak için çok çaba sarf ettiğini belirtiyor.

Uzun zamandır aslında ilk kez Nvidia’nın gelecek mimarisi ile ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Nvidia Ampere mimarisinin artık Samsung’un 7nm EUV süreci ile üretileceği kesin. Normalde TSMC’nin bu ihaleyi alması bekleniyordu ancak Samsung sürpriz yaptı.

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Nvidia Ampere henüz neler sunacak bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere Volta mimarisi için grafik teknolojilerinde bir devrim tanımlaması yapılmış ancak Nvidia oyuncu tarafında Turing mimarisini sunmuştu. Bu bakımdan Ampere mimarisi beklenen devrim olabilir. RTX 3000 serisi altında pazarın en güçlü ekran kartlarını görmemiz muhtemel.

Nvidia genelde yıl sonuna doğru bir tanıtım yaparak yapay zekâ ve sunucular için hazırladığı Tesla markası altında yeni mimarisini tanıtıyor. Bu bakımdan 7nm sürecindeki Ampere mimarisi Tesla A100 hızlandırıcısında karşımıza çıkacak. 2020 yılı ortalarına doğru ise RTX 3000 serisini göreceğiz.

Diğer taraftan RTX Super serisindeki Güney Kore ibaresine de açıklık getirildi. Sanıldığı gibi kartları Samsung üretmiyor. Üretimi TSMC yaparken paketleme noktalarından birisi Güney Kore’de.