Kim Nerede?
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet

Nvidia’nın 7nm sürecinde geliştirdiği yeni Ampere mimarisini Samsung’un üreteceği açıklandı. Ampere ekran kartlarının en erken gelecek yıl ortalarında çıkması bekleniyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
2b
2
6
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin üretim tarafında yaptığı önemli hamlelere rağmen oyunculara ulaşmakta başarılı olamaması Nvidia’nın işine yaradı. Firma bu yıl 12nm sürecinde GeForce RTX ekran kartlarını piyasaya sürdü ve RTX Super kartları da yakında piyasaya çıkacak. Hakimiyetini koruyan firma 7nm sürecine gelecek yıl geçiyor.

Resmi açıklama

Nvidia Güney Kore şefinin yaptığı açıklamalara göre Ampere adını alacağı tahmin edilen yeni 7nm mimarisi Samsung tarafından üretilecek. Şef Samsung’un 7nm üretim araçlarına güvendiklerini ve ortaklarının bu güveni kazanmak için çok çaba sarf ettiğini belirtiyor.

Uzun zamandır aslında ilk kez Nvidia’nın gelecek mimarisi ile ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Nvidia Ampere mimarisinin artık Samsung’un 7nm EUV süreci ile üretileceği kesin. Normalde TSMC’nin bu ihaleyi alması bekleniyordu ancak Samsung sürpriz yaptı.

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasının en büyük dolandırıcılık olayı"

Nvidia Ampere henüz neler sunacak bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere Volta mimarisi için grafik teknolojilerinde bir devrim tanımlaması yapılmış ancak Nvidia oyuncu tarafında Turing mimarisini sunmuştu. Bu bakımdan Ampere mimarisi beklenen devrim olabilir. RTX 3000 serisi altında pazarın en güçlü ekran kartlarını görmemiz muhtemel.

Nvidia genelde yıl sonuna doğru bir tanıtım yaparak yapay zekâ ve sunucular için hazırladığı Tesla markası altında yeni mimarisini tanıtıyor. Bu bakımdan 7nm sürecindeki Ampere mimarisi Tesla A100 hızlandırıcısında karşımıza çıkacak. 2020 yılı ortalarına doğru ise RTX 3000 serisini göreceğiz.

Diğer taraftan RTX Super serisindeki Güney Kore ibaresine de açıklık getirildi. Sanıldığı gibi kartları Samsung üretmiyor. Üretimi TSMC yaparken paketleme noktalarından birisi Güney Kore’de.

 

https://hexus.net/tech/news/industry/132347-samsung-will-produce-next-gen-nvidia-gpus-7nm-euv-process/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 gün
12nmden sonra bakalım 7nmde neler olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 2 gün
Nvidia 7 nm ile ampere mimarisi neler yapacak bekleyip görecez.12 nm de neler yaptığını gördük 7 nm de birde yeni mimari ile Amd ne yapacak çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 2 gün yeni yorumcu
Nvidia marketing konusunda çok başarılı. Trending konulardan üzerinden kendine sürekli pay çıkarıyor. Ay'a gidip gidilmediğini bile malzeme etti kendine.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 2 gün
dünyadan haberi olmayan ekremin lafıyla iş yapmayın nvidia ta martta dedi bu mimari oyuncular için değil volta'nın devamı diye artık yapay zeka nerede kullanıyorlarsa.
digitaltrends.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 gün
hadi amd kalbimiz seninle, yakala şu nvidia yıda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 gün
Hakkat AMD sıkıntılı süreçte gibi. Böyle devam ederse CPU tarafındaki başarısınfidan öok uzaklaşacak gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün 48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı 2 gün SteelSeries Arctis 1 hediyelerle geldi 2 gün Niye bu kadar satılıyor? "JBL T110BT kablosuz kulaklık incelemesi" 2 gün Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor 2 gün 2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 2 gün Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık 2 gün Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir 2 gün Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir 2 gün Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi 2 gün Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip 2 gün Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi 2 gün BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü 2 gün Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor 2 gün Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak 2 gün Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün Dogecoin, Binance'de listelenecek 2 gün Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor 2 gün ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu? 2 gün 39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz 2 gün The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet Sonraki HQ Trivia kapanıyor mu? 2 gün Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı 3 gün Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu 3 gün Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda 3 gün Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak 3 gün SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu 3 gün Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor 3 gün Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı 3 gün Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu 3 gün Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi 3 gün ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme 3 gün Google Fotoğraflar’a yüz etiketleme dahil birçok yeni özellik geliyor 3 gün Honor V30 (View 30), 5G özellikli Kirin 985 yonga setiyle gelecek 3 gün 2si1: iPad Air, Apple Pencil, Klavye ve Airpods 2 kutudan çıkıyor! 3 gün LG'nin OLED TV'leri göz konforu sertifikası aldı 3 gün Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor 3 gün PS Classic'in fiyatı düşmeye devam ediyor: 25 dolar oldu 3 gün Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testlerinde en iyi derecelerden birini elde etti 3 gün Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Oyunun Tasarımcısı Açıkladı: Keanu Reeves Sayesinde Cyberpunk'...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Red Dead Redemption 2 PC Social Club Kaynak Kodunda Görüldü
Bölüm Sonu Canavarı
PAINT'LE FORUM UYELERINI CIZIYORUM (SS'LI)
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim