SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu

Call of Duty serisinin hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen Black Ops II için geri sayımın başladığı şu günlerde, SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlığı modellerini duyurdu. Şimdi SteelSeries'in yeni ürünlerine hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.



125.5 mm uzunluğunda, 68.3 mm genişliğinde, 38.7 mm kalınlığında ve 90 gram ağırlığında sade tasarım çizgilerine sahip olan yeni oyuncu faresi, toplamda 8 tane tuşu bünyesinde barındırıyor ve tuşlardan bir tanesi cpi (hassasiyet) seviyesini pratik şekilde değiştirmeye yarıyor. Üzerine yerleştirilen tuşlardan 7 tanesi programlanabilen ve turuncu renkli LED aydınlatmasıyla dikkat çeken oyuncu faresinde, olası dolanma problemlerinin önüne geçebilmek adına 2 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilmiş. Örgülü kabloların, aynı zamanda klasik kablolara göre daha dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.



5700 Cpi'lik (Counts per inch) üst düzey lazer sensör desteğini arkasına alan fare, 1000 Hz tarama hızı, maksimum 30G hızlanma, 16-bit sensör veri yolu desteği, saniyede 12.000 kare görüntü işleme hızı ve saniyede 150-inç maksimum takip hızı sunuyor.

SteelSeries'in 320 mm uzunluğunda, 270 mm genişliğinde, 2 mm kalınlığında hazırladığı fare altlıklarının ise oyuncuların beğenisine göre üç farklı deseni bulunuyor. Oyuncu faresine eşlik edecek fare altlıkları ile konforlu olduğu kadar seri kullanım hedeflenmiş durumda.



SteelSeries, yeni oyuncu faresini 69.99$ / 69.99 Euro'dan, fare altlıklarının her birini ise 14.99$ / 14.99 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor. Ürünlerin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.



SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Soldier Edition



SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Orange Soldier Edition



SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Badge Edition



http://steelseries.com/products/games/call-of-duty-black-ops-ii