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SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu
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Call of Duty serisinin hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen Black Ops II için geri sayımın başladığı şu günlerde, SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlığı modellerini duyurdu. Şimdi SteelSeries'in yeni ürünlerine hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.
125.5 mm uzunluğunda, 68.3 mm genişliğinde, 38.7 mm kalınlığında ve 90 gram ağırlığında sade tasarım çizgilerine sahip olan yeni oyuncu faresi, toplamda 8 tane tuşu bünyesinde barındırıyor ve tuşlardan bir tanesi cpi (hassasiyet) seviyesini pratik şekilde değiştirmeye yarıyor. Üzerine yerleştirilen tuşlardan 7 tanesi programlanabilen ve turuncu renkli LED aydınlatmasıyla dikkat çeken oyuncu faresinde, olası dolanma problemlerinin önüne geçebilmek adına 2 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilmiş. Örgülü kabloların, aynı zamanda klasik kablolara göre daha dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.
5700 Cpi'lik (Counts per inch) üst düzey lazer sensör desteğini arkasına alan fare, 1000 Hz tarama hızı, maksimum 30G hızlanma, 16-bit sensör veri yolu desteği, saniyede 12.000 kare görüntü işleme hızı ve saniyede 150-inç maksimum takip hızı sunuyor.
SteelSeries'in 320 mm uzunluğunda, 270 mm genişliğinde, 2 mm kalınlığında hazırladığı fare altlıklarının ise oyuncuların beğenisine göre üç farklı deseni bulunuyor. Oyuncu faresine eşlik edecek fare altlıkları ile konforlu olduğu kadar seri kullanım hedeflenmiş durumda.
SteelSeries, yeni oyuncu faresini 69.99$ / 69.99 Euro'dan, fare altlıklarının her birini ise 14.99$ / 14.99 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor. Ürünlerin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.
SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu
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SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Soldier Edition
SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu
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SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Orange Soldier Edition
SteelSeries, Call of Duty: Black Ops II temalı fare ve fare altlıklarını duyurdu
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SteelSeries QCK Call of Duty: Black Ops II Badge Edition

http://steelseries.com/products/games/call-of-duty-black-ops-ii Yorum Yaz
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FERFEROS 6 yıl
Oyundan pahalı olacak herhalde fareler.
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ozqur333 6 yıl
bu ne ya fiyata bak oyunun kendisini alırım bu fiyata hele türkiyede orijinal pc oyun oyunu alan sayısı az sırf faresi için hayatta vermezler bu fiyatı
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Zuko 6 yıl
Örgülü kablo ney? Onu da görseydik keşke görsellerde.
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Amedra 6 yıl
Logo çok göze batıyor yahu. Ben o altlığı alsam steelseries tarafından kesip kullanırım.
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saintroyo 6 yıl Zuko
Erchamion

Örgülü kablo ney? Onu da görseydik keşke görsellerde.

küçük te olsa farenin kablo kısımlarında görülüyor..
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|M|N|Ç| 6 yıl
oyun çıkmadan faresi çıktı arkadaş
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yenerbalcı 6 yıl
işlemci fiyatına fare satıyorlar 70 euro + 15 euroda altlık = 85 euro (maliyeti 5-10 eurodur)

şu altlığı bile 15 euroya pazarlıyor
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